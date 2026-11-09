Computertrends

O2 definitivně kupuje Ness Czech

Radan Dolejš
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dohoda, práce, akvizice Autor: Depositphotos
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O2 Czech Republic dokončila akvizici firmy Ness Czech a rozšiřuje tím své technologické kapacity v oblasti informačních a komunikačních technologií. Transakci schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jde o další krok ve strategii O2 zaměřené na rozvoj ICT služeb pro firemní zákazníky a veřejnou správu.

„Akvizice Ness Czech je krokem v naší dlouhodobé strategii. Jsme technologickým partnerem firem a veřejné správy a chceme naši pozici na ICT trhu dále posilovat. Spojením s Ness Czech získáváme odborníky, zkušenosti a kompetence, díky kterým budeme schopni realizovat komplexnější technologická řešení a pomáhat zákazníkům s jejich digitální a AI transformací,“ popisuje Richard Siebenstich, generální ředitel O2 Czech Republic.

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Po dokončení akvizice plánuje O2 postupně sbližovat aktivity Ness Czech a O2 IT Services a využívat synergie obou společností. Spojení odborných kapacit a zkušeností rozšiřuje kompetence a portfolio ICT služeb a zároveň posiluje kapacity pro realizaci rozsáhlých projektů.

Martin Silvička, ředitel divize Corporate, Government & ICT společnosti O2 Czech Republic, popisuje záměr takto: „Naším cílem je postupně propojit týmy a využít silné stránky obou společností. O2 IT Services a Ness Czech mají odborné kapacity a kompetence, které se vzájemně doplňují. Spojením dokážeme zákazníkům nabídnout širší portfolio služeb, přístup k většímu spektru specialistů a posílit možnosti při realizaci komplexních ICT projektů.“

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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