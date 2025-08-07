AI agregátory se hlásí do práce

Umělá inteligence (AI, Artificial Intelligence) se už vyvinula z původně konceptu do podoby základního kamene současného IT, ať už jde o inovace, automatizaci pracovních postupů, či dokonce transformaci celých oborů.
Současné diskuze o nástrojích AI se ale nepřiměřeně zaměřují především na ChatGPT od OpenAI – podobně jako se v případě trhu s vyhledávači věnuje vysoká pozornost řešení od Googlu.
Tento zúžený pohled tak často zakrývá rozmanitost už dostupných technologií AI, z nichž mnohé získávají zájem díky průlomům v hardwarových schopnostech.
Současná exploze implementací AI řešení je z velké části zásluhou pokroku společnosti Nvidia v oblasti GPU technologií. Díky tomu se firmám zpřístupnil výpočetní výkon daleko přesahující limity tradičních procesorů (CPU). Tento pokrok umožnil systémům jako ChatGPT nebo Llama dominovat v oblasti AI.
Vzestup zájmu o agregátory modelů AI však přinesl dlouho chybějící pozornost širšímu ekosystému. Tyto systémy totiž zefektivňují přístup k obrovské řadě nástrojů AI a nebývale zlepšují dostupnost této transformační technologie.
Růst trhu a trendy
Trh s platformami AI roste extrémním tempem a poptávka zatím nevykazuje žádné známky zpomalení. Podle IDC vzrostly v roce 2023 globální tržby za software AI platforem o 44,4 % a dosáhly 27,9 miliardy dolarů.
Toto číslo by přitom mělo podle analytiků stoupnout do roku 2028 až na 153 miliard dolarů. To představuje závratnou hodnotu průměrného ročního nárůstu (CAGR) ve výši 40,6 % pro příštích pět let.
Tento explozivní růst je vyvoláván rostoucím využíváním velkých jazykových modelů (LLM, Large Language Model) ve firmách a také v důsledku pokroků v generativní AI, která transformuje obory jako např. uměleckou tvorbu konverzí textu na vizuální výsledky.
Společnosti rychle trénují a přetrénovávají své AI modely, často čtvrtletně nebo ročně, aby rozšířily jejich schopnosti.
Toto rychlé množení AI modelů však zároveň vytváří roztříštěnou scenérii, díky čemuž se agregace AI ukazuje do budoucna jako nezbytná. Agregace firmám dokáže pomoci s orientací v rostoucích možnostech AI a zároveň jim dovoluje vybrat si takový model, který nejlépe odpovídá jejich aktuálním či specifickým potřebám.
Pro velké podniky, které integrují AI do svých pracovních postupů, je nejdůležitější kontinuita služeb. Modely AI se ale mohou rychle stát zastaralými kvůli rychlému pokroku, změnám legislativy nebo posunu preferencí trhu.
Agregátory AI toto riziko zmírňují tím, že firmám nabízejí přizpůsobitelnou infrastrukturu, což jim umožňuje přepínat mezi modely AI podle potřeby, a to bez závažných narušení chodu jejich organizace.
Namísto připoutání k jednomu modelu, který se může stát zastaralým, si tak podniky mohou zajistit dlouhodobou stabilitu využitím různorodého ekosystému modelů AI.
Výhody agregátorů nástrojů umělé inteligence
Přestože vždy existuje riziko, že nadměrné používání modelů AI může v konečném důsledku nahradit existující lidskou pracovní sílu, existuje v případě odpovědných implementací AI nespočet výhod.
Hlavní výhody agregace modelů AI lze shrnout do těchto bodů:
- Zjednodušený přístup. Pokud potřebujete konkrétní modely AI, ale nejste si jisti, jaké nástroje zvolit, nabízí agregace AI výběr užitečných modelů, které odpovídají kategorii a složitosti úloh. Jeden agregátor AI tedy může poskytnout vše, co potřebujete, aniž musíte pátrat po jednotlivých modelech.
- Efektivita nákladů. Přestože se to samozřejmě negarantuje, inteligentní integrace AI může organizacím pomoci ušetřit hodně času a peněz. Například výzkumník může použít AI pro část své práce vyžadující psaní kódu, a ušetřit tak čas pro kreativní práci na hlavním úkolu. Účetní zase může použít AI k dokončení tabulek a ušetřit cenný čas, který může použít na hledání nových klientů. Společnost by také mohla uspořit peníze tím, že využije AI jako doplněk k lidským zaměstnancům a nebude muset hledat dalšího pracovníky.
- Flexibilita. Nástroje AI mohou pokrýt pozoruhodný počet oblastí – od psaní kódu a grafického návrhu až po různé konverzační boty či výpočty trvanlivosti materiálů. Pro téměř všechno už dnes existuje nějaký model AI.
- Úspora času. Profesionál s nástrojem AI může udělat i dvojnásobek práce, kterou by udělal bez podpory umělé inteligence. Modely AI mohou zvládnout menší a časově náročné úkoly, a lidé tak mohou výrazně zvýšit svou produktivitu.
- Vylepšené rozhodování.Agregátory AI, které nabízejí konkrétní nástroje nebo kategorizované modely AI, mohou pomoci zlepšit osobní i firemní výsledky.
Role AI agregátorů
Umělou inteligenci je potřeba chápat především jako platformu. A různé modely AI mají i rozličné účely. Například ChatGPT je jazykový model navržený hlavně pro obecné znalosti. S výjimkou verze 4.0 mini je to však velký AI model, který vyžaduje značné zdroje.
Proto existují minimodely AI, kde každý z nich vykonává konkrétní úkol. A jejich seskupení pak vytváří zmíněný agregátor AI.
Agregátory AI lze tedy považovat za určitou podobu pracovní síly – zaměstnance, kteří mají podobu AI. Podnik totiž nepotřebuje jen jednu AI platformu, ale celou sadu přizpůsobenou různým specifickým úkolům.
Například stavební společnost nepotřebuje jen asistenta obecné AI. Může využít i AI modely pro analýzu trvanlivosti materiálů, posouzení rizik či optimalizaci dodavatelského řetězce. Místo nákupu nebo vývoje těchto platforem odděleně pak agregace AI těmto podnikům nabídne přístup a rozsah funkcí podle jejich potřeby.
Tento přístup firmám také přináší předvídatelnější rozpočtový rámec. Namísto intenzivních investic do jedné platformy AI, která ale nakonec nemusí vyhovovat všem jejich potřebám (včetně těch budoucích), si podniky mohou předplatit služby AI agregátorů, které nabízejí více modelů za zlomek nákladů, kdy by je provozovaly separátně.
Ještě důležitější je, že agregace AI nabízí škálovatelnost pro růst používání AI v rámci organizace, takže nevznikají nároky na neustálé reinvestování do nových technologií.
Ve velkých podnicích závisí uskutečnitelnost implementace AI nejen na příslušných nákladech, ale také na dlouhodobé životaschopnosti. A AI agregace poskytuje ochranu před zastaráváním tím, že podnikům vždy nabízí přístup k nejnovějším a nejefektivnějším modelům bez narušení existujících pracovních postupů.
Klíčoví hráči
Každý agregátor AI nabízí minimodely AI určené pro konkrétní účel. Několik agregátorů tedy může pokrýt buď všechny aspekty příslušné oblasti, nebo obsahovat seskupení nástrojů AI relevantních pro daný účel.
Firmy obvykle předem vědí, které typy AI nástrojů by potřebovaly, což dodavatelům agregátorů AI pomůže určit, jaké konkrétní druhy modelů AI by firmě přinesly užitek a jaké to přinese pro ně náklady a přínosy.
V některých případech mohou náklady převýšit přínos, zatímco v jiných může být implementace AI výhodná.
Klíčovými hráči v oblasti agregace AI, kteří dokážou nabízet řešení jednotlivcům i organizacím, jsou společnosti nexos.ai, Martian, Unify, PortkeyAI, TrueFoundry, Pruna AI a LangChain.
Některé nabízejí širší škálu modelů AI, jiné jsou zaměřené velmi specificky, ale všechny jsou užitečné při výběru nezbytných nástrojů AI. Níže je popis toho, co některé z nich mohou poskytnout.
- Nexos.ai
ChatGPT, Claude a Llama jsou tři hlavní modely AI a společnost Nexos.ai dokáže kromě jiných nástrojů poskytovat osobní i firemní řešení, která je dokážou do firemní struktury úspěšně začlenit.
Nexos.ai vám podrobně popíše možnosti velkého jazykového modelu (LLM) a pomůže vybrat to nejlepší řešení mezi více než 200 modely AI. Hlavními výhodami jsou:
- Sledování nákladů a metriky výkonu. Implementace AI je pro podniky samozřejmě velmi lákavá, ale může být i nákladná, pokud se použije neefektivně. Proto hodnocení LLM hraje klíčovou roli při sledování nákladů a přínosů, což firmám zajišťuje optimalizaci plateb za AI bez zbytečných výdajů.
- Optimální výběr LLM. Nemusíte sami zjišťovat, jaké modely AI potřebujete, protože vám nexos.ai pomůže vybrat nejefektivnější a cenově nejvýhodnější řešení pro dosažení vašich cílů a potřeb.
- Spolehlivější výkon a zabezpečení LLM. Modely LLM mohou vyžadovat rozsáhlé zdroje a jejich nedostatek může způsobit zpomalení modelu. Za účelem udržení integrity systému a prevence neoprávněného přístupu integruje společnost nexos.ai opatření pro zabezpečení LLM, směrování obsahu i řízení prostojů.
- Kontinuální zlepšování. Je nutné AI pravidelně učit, aby se zlepšovala. Kromě správy svých modelů LLM nexos.ai také řeší zlepšení budoucích služeb z hlediska zabezpečení, soukromí a směrování na modely.
Celkově jsou služby nexos.ai vhodné pro firmy, které potřebují, aby modely LLM plnily každodenní úkoly a optimalizovaly výkon. Skvěle se také hodí pro oblast sítí, kde poskytuje jednoduché odpovědi a poznatky.
- Martian
Martian ukusuje z koláče trhu podnikových infrastruktur AI dvěma základními nabídkami: Model Gateway a Model Router. Tyto nástroje jsou navržené tak, aby optimalizovaly pracovní postupy AI inteligentním výběrem a integrací modelů AI.
Zatímco se mnoho firem potýká s fragmentovanými ekosystémy AI, kdy různé úkoly vyžadují různé modely, přístup společnosti Martian zefektivňuje přístup k více velkým jazykovým modelům (LLM) a zároveň zajišťuje optimální výkon a efektivitu nákladů.
- Model Gateway: Jednoduchá konfigurace pro přístup k AI přes rozhraní API. Tento produkt funguje jako přístupová vrstva k AI, která firmám umožňuje integrovat více modelů AI do svých pracovních postupů bez nutnosti potýkat se s konfigurací jednotlivých rozhraní API.
- Škálovatelnost a hybridní nasazení. Řešení podporuje jak cloudové modely AI, tak modely provozované ve vlastní infrastruktuře, což podnikům umožňuje přizpůsobit rozsah zavedení AI na základě jejich provozních požadavků.
- Sledování nákladů a výkonu. Infrastruktura společnosti Martian zahrnuje vestavěné sledování nákladů a sledování efektivity modelu, což podnikům pomáhá vyvážit výkon a náklady.
- Unify
Primárním produktem společnosti Unify je jedno rozhraní API, které poskytuje přístup k několika velkým jazykovým modelům (LLM) a automaticky vybere nejlepší model na základě tří klíčových faktorů: kvalita, rychlost a náklady.
Na rozdíl od konkurentů, kteří optimalizují jen jednu nebo dvě z těchto proměnných, je Unify podle svých slov jedinou platformou, která optimalizuje všechny tři současně.
- Inteligentní výběr modelu. Směruje každý dotaz k nejvhodnějšímu modelu a zajišťuje rovnováhu přesnosti, rychlosti a nákladové efektivity.
- Schopnost přidávat nové modely. Unify automaticky integruje nové modely LLM, které se dostávají na trh, a zajišťuje, aby uživatelé měli vždy přístup k nejlepším možnostem výkonu bez nutnosti něco ručně přepínat.
- Řízení výkonu. Uživatelé mohou sledovat kvalitu, latence a výdaje, aby optimalizovali své náklady na použití AI při zachování vysoké kvality výstupu.
- PortkeyAI
Společnost PortkeyAI je americký start-up založený v roce 2023, který se zaměřuje na poskytování AI infrastruktury v podobě brány pro modely LLM. Tato brána konsoliduje přístup k více než 200 jazykovým modelům přes jediné rozhraní API.
Protože ve svém jádru funguje řešení PortkeyAI jako LLM gateway, umožňuje to firmám snadno se připojit k široké řadě modelů AI, a přitom udržovat plnou kontrolu nad náklady, latencí i úrovní zabezpečení.
- Jedno rozhraní API pro více než 200 modelů LLM. Eliminuje složitost integrace více poskytovatelů AI tím, že nabízí sjednocený koncový bod.
- Vyvažování zátěže. Dynamicky distribuuje požadavky na více modelů pro zlepšení spolehlivosti a výkonu.
- Ukládání do mezipaměti a opakování. Snižuje doby odezvy a zlepšuje efektivitu ukládáním předchozích odpovědí do mezipaměti a automaticky opakuje neúspěšné dotazy.
- TrueFoundry
TrueFoundry poskytuje úplnou sadu nástrojů určených k tomu, aby firmy mohly efektivně testovat, nasazovat a optimalizovat velké jazykové modely.
Na rozdíl od prostých LLM gatewayí, které se zaměřují výhradně na směrování volání rozhraní API, podporuje TrueFoundry celý životní cyklus AI – od výběru nejlepšího LLM až po jemné doladění a nasazení v produkčním prostředí.
- Flexibilní přístup k LLM prostřednictvím jednotného rozhraní API. Vývojáři mohou experimentovat s více modely LLM, aniž potřebují samostatné integrace, což zjednodušuje zavádění AI a zkracuje dobu vývoje.
- Optimalizovaný výkon s monitorováním a ochrannými mechanismy. Vestavěné sledování nákladů, monitorování latence a záložní mechanismy zajišťují spolehlivý výkon AI a zabraňují nadměrným výdajům.
Dopad na různé obory
Vzestup agregátorů modelů AI mění obory tím, že usnadňuje nalezení, porovnání a nasazení pokročilých nástrojů AI. Toto je jejich vliv:
- E-commerce
V oblasti elektronického obchodování se umělá inteligence mění z novinky na nezbytnost. Podle nedávné studie AI Technology Maturity Curve zdůrazňují analytici Gartneru, že generativní AI, což je páteř AI agregátorů, dosáhne produkční zralosti během let 2025–2027, což signalizuje obrovský potenciál růstu.
Již 78 % značek e-commerce uvádí, že AI už ve své infrastruktuře zavedli nebo zavedení mají naplánované, takže pro tento trh se odhaduje nárůst výdajů na AI na téměř sedmnáct miliard dolarů v roce 2030.
Agregátory jsou přitom pro tento vývoj zásadní. Firmy díky nim mohou používat nástroje AI pro vše, co potřebují – od analýzy služeb zákazníkům až po automatizované generování obrázků produktů.
Díky tomu, že se zjednoduší nasazení AI, agregace AI umožňuje i malým retailovým prodejcům zavádět řešení, která by dříve byla dostupná jen velkým subjektům, zjednodušit svůj provoz a zvýšit prodej.
- Decentralizované finance (DeFi)
Agregace AI zefektivňuje přístup k nástrojům, které řeší některé z největších výzev DeFi – od řízení likvidity po prevenci podvodů. Například modely AI používané na decentralizovaných burzách (DEX) mohou předpovídat potřeby likvidity a zajistit plynulejší obchodování a snížení skluzu i během období volatility.
Automatizované nástroje pro správu portfolia, dostupné prostřednictvím agregátorů, dynamicky vyvažují riziko a výnosy, což uživatelům umožňuje optimalizovat výnosy bez neustálého dohledu.
Mezitím systémy detekce podvodů, jako jsou třeba ty, jež jsou integrované do platforem typu KS Pay, sledují, zda se v transakcích neobjevují nějaké neoprávněné aktivity, což zlepšuje bezpečnost v oblasti často kritizované za zranitelnosti.
Konsolidací těchto AI platforem zpřístupňují agregátory pokročilé schopnosti obchodníkům a institucím, což přináší efektivitu i důvěru.
- Zdravotnictví
Rolí umělé inteligence ve zdravotnictví je transformace diagnostiky, plánování léčby a péče o pacienty.
Jednou z pozoruhodných oblastí využití je radiologie, kde nástroje AI vynikají při analýze rentgenových snímků – upozorňují například na potřebu vyšší priority u naléhavých případů a detekují anomálie, jako jsou zlomeniny nebo časné známky rakoviny.
Platformy využívající agregátory AI umožňují nemocnicím přístup k více diagnostickým modelům pro specifické podmínky, zefektivnění stanovení priorit a procesů interpretace.
Personalizované lékařství je další oblastí, kde nástroje AI mohou analyzovat údaje o pacientech a doporučit přizpůsobené ošetření. Přestože přijetí zůstává nerovnoměrné z důvodu etických obav a určité rezistence vedení nemocnic, jsou rané úspěchy slibné.
Například diagnostika řízená AI prokázala rychlejší a přesnější výsledky než tradiční metody, což podtrhuje její potenciál doplňovat lidské schopnosti ve zdravotnictví.
- Marketing
AI přináší revoluci do marketingu tím, že zlepšuje způsob, jakým firmy chápou zákazníky a interagují s nimi. Analýza společnosti McKinsey pro více než 400 způsobů využití zjistila, že marketing je oblastí, kde AI přináší největší hodnotu, a agregátory AI tuto transformaci urychlují.
Tyto platformy poskytují přístup k nástrojům pro automatizaci vytváření obsahu, segmentaci zákazníků a dynamické cílení reklamy.
Například modely řízené pomocí AI mohou analyzovat nákupní vzorce, aby předpovídaly potřeby zákazníků a vytvářely personalizované kampaně v reálném čase.
Centralizací těchto platforem agregátory pomáhají marketingovým týmům optimalizovat všechny fáze zákaznické cesty – od povědomí až po konverzi – a zajišťovat maximální návratnost investic (ROI) s minimálním manuálním úsilím.
Výhled do budoucna
Jak trh s umělou inteligencí roste ve své velikosti, záběru i složitosti, jsou agregátory modelů AI nejen užitečné, ale začínají být i nezbytné. Další kapitola jejich evoluce slibuje nástroje s pokročilými systémy doporučení, s vedením uživatelů k nejvhodnějším modelům AI na základě jejich specifických potřeb.
Vylepšená interoperabilita mezi různými systémy AI také přinese bezproblémovost integrace napříč platformami a zlepšené funkce zabezpečení budou odpovědí na přetrvávající obavy o ochranu osobních údajů a dodržování předpisů.
Aby však agregátory AI dosáhly svého plného potenciálu, jsou nezbytná určitá vylepšení. Jedno z nich se týká uživatelské přístupnosti, která zůstává překážkou, protože mnoho agregátorů stále vyžaduje ke svému využití poměrně velké technické znalosti.
Demokratizace těchto platforem za pomoci intuitivních rozhraní a jasnějších procesů zavádění by mohla více zpřístupnit AI také netechnickým uživatelům a menším firmám.
Etické aspekty jsou stejně tak důležité: agregátoři musejí zajistit, aby platformy umělé inteligence dodržovaly standardy transparentnosti a spravedlnosti, aby se snížilo riziko předpojatosti a zneužití.
Navíc je nezbytné, aby se agregátoři zaměřili spíše na optimalizaci procesů než na plné nahrazení lidské práce. Nadměrná automatizace totiž představuje riziko poškození celé skupiny pracovníků – spotřebitelů, protože může dojít k úbytku pracovních míst a tomu odpovídajícímu snížení kupní síly.
Tento dominový efekt by tak v konečném důsledku mohl narušit samotné trhy, kterým chce AI pomáhat.
Další výzva se týká oblasti škálovatelnosti a přizpůsobení. S příchodem nových technologií, jako je kvantová AI či neuromorfní výpočetní technika, se budou muset agregátoři rychle přizpůsobit, aby nabídli podporu pro tyto špičkové inovace.
To zahrnuje nejen integraci nových modelů, ale také vzdělávání uživatelů o výhodách a omezeních těchto řešení.
Existuje i naléhavá potřeba vytvořit mechanismy pro budování důvěry. S mocí umělé inteligence totiž přichází i riziko zneužití a agregátoři musejí podporovat důvěru tím, že poskytnou jasné informace o původu a etických standardech modelů, které nabízejí.
Transparentnost bude klíčem k zajištění toho, aby uživatelé měli dobrý pocit z používání umělé inteligence pro kritické úkoly.
Budoucnost AI spočívá ve vytváření ekosystémů, kde různé nástroje navzájem hladce spolupracují. Agregátoři AI se stanou architekty této vzájemně propojené budoucnosti, když překlenou mezery mezi technologií a jejími uživateli a zároveň zajistí, aby byly výhody AI přístupné, etické a přínosné.
Stejně jako průmyslová revoluce přetvořila trh práce, má také AI potenciál předefinovat moderní pracovní místa – ne úplným odstraněním pracovních míst, ale posunem povahy práce.
Stejně jako stroje kdysi přesunuly pracovníky z manuální práce na specializovanější role, mohla by AI nasměrovat populaci k úkolům, které vyžadují kreativitu, kritické myšlení a emoční inteligenci.
Klíčové bude řídit tuto změnu promyšleně a zajistit, aby AI sloužila spíše jako doplněk k lidskému úsilí než jako náhrada, aby se společnost mohla přizpůsobit a prosperovat v transformované ekonomice.
