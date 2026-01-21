AI boom tlačí ceny PC komponentů nahoru

Rychlý rozvoj infrastruktury související s umělou inteligencí má dominový efekt na celý trh se spotřebitelským hardwarem. Nejvíc je tento tlak patrný v oblasti pamětí – do konce roku jejich ceny vzrostly v některých případech o 300 až 400 %.
O něco méně dramaticky rostly ceny SSD. Podle magazínu Ars Technica je pro letošní rok velkou otázkou, do jaké míry se tyto nárůsty promítnou do hotových produktů, jako jsou počítače, telefony a grafické karty.
Dopad na hlavní výrobce zařízení totiž prozatím zmírnily dlouhodobé dodavatelské smlouvy a stávající zásoby. Množí se však signály, že pod cenový tlak se dostávají i další komponenty. Společnost Asus, největší AIB partner Nvidie, před pár dny naznačila, že by mohla ukončit výrobu GeForce RTX 5070 Ti. Později své prohlášení sice odvolala i taková epizoda však poukázala na širší ekonomickou realitu, které čelí výrobci GPU.
RTX 5070 Ti používá 16 GB paměti GDDR7 a částečně deaktivovanou verzi čipu GB203 od Nvidie – stejnou konfiguraci křemíku a paměti, jakou má dražší RTX 5080. Vzhledem k nedostatku RAM může být z finančního hlediska pro výrobce rozumné upřednostnit produkty s vyšší marží.
Jak trefně poznamenává Ars Technica: „Proč pokračovat ve výrobě grafické karty s doporučenou maloobchodní cenou 749 USD, když stejné základní součásti mohou být použity v kartě s doporučenou maloobchodní cenou 999 USD?“
Napjatou situaci odrážejí i aktuální tržní ceny obou modelů. Karty RTX 5070 Ti se prodávají za přibližně 1 050 až 1 100 USD, zatímco modely RTX 5080 začínají na ceně blíž 1 500 USD. Obě ceny jsou každopádně daleko nad původními doporučenými cenami, což ztěžuje situaci kupujícím, kteří hledají špičkové grafické karty schopné plynulého hraní her v rozlišení 4K. Ve střední produktové třídě je situace o něco méně závažná.
Podobně se vyvíjí taky ceny SSD, které rostou už několik měsíců, přičemž nejvíc jsou zasaženy disky s vyšší kapacitou. Zatímco 1TB a některé 2TB modely od menších značek se dál dají pořídit za rozumnou cenu, disky od velkých značek jako Samsung nebo Western Digital jsou buď vyprodané, nebo se prodávají za výrazně vyšší ceny než před několika měsíci.
I ceny tradičních pevných disků pomalu stoupají, i když postupněji. Běžné disky NAS, které se loni pravidelně prodávaly se slevou, už slevy nemají a modely s větší kapacitou jsou dnes znatelně dražší. I když dynamika poptávky napovídá, že jejich ceny pravděpodobně nevzrostou tak prudce jako ceny RAM nebo SSD, trend je zřejmý…
