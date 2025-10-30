Computertrends  »  Technologie  »  AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Pavel Louda
Dnes

Sdílet

AI brýle
Autor: Meta
AI brýle
Po brýlích, které disponují funkcemi umělé inteligence, uživatelé doslova šílí – jejich prodej překonává všechna očekávání, když kupce si má jen letos najít více než 5 milionů jednotek, což je o 158 % více než vloni.

Trh s brýlemi s AI navíc bude podle předpovědi společnosti Omdia pokračovat v silném růstu i příští rok, kdy se těchto chytrých zařízení má prodat dokonce více než 10 milionů, tedy meziročně dvojnásobek. 

Řešíte problematiku zabezpečení internetu věcí?

Zobraz výsledek

Tento segment už totiž objevili významní hráči na poli nositelné elektroniky, tedy například Google nebo Xiaomi.

Do pěti let by měl roční prodej těchto brýlí dokonce dosáhnout hodnoty 35 milionů kusů, což představuje v letech 2025 až 2030 průměrný meziroční růst (CAGR) ve výši nevídaných 47 %.

„Integrace funkcí umělé inteligence do běžných brýlí má potenciál změnit způsob, jakým prožíváme každodenní život,“ říká Jason Low, analytik společnosti Omdia.

Na rozdíl od nositelných zařízení na zápěstí však brýle s umělou inteligencí čelí výzvám, jako jsou obavy o soukromí kvůli vestavěným kamerám a mikrofonům, stejně jako sociální odpor k celodennímu nošení, tvrdí.

„Tyto faktory tak v krátkodobém horizontu mohou bránit jejich širokému přijetí mimo okruh prvních nadšenců.“

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

V současnosti jsou AI brýle dostupné převážně bez displeje, ale to by se mělo od příštího roku změnit – v roce 2030 by už podíl brýlí s displejem měl tvořit asi čtvrtinu všech prodejů, tedy zhruba 9 milionů jednotek.

Průkopníkem v oblasti brýlí s umělou inteligencí je podle analytiků Omdia firma Meta. Její spolupráce se společnostmi EssilorLuxottica a Ray-Ban byla klíčová a proměnila koncept, který byl kdysi vnímaný jako geekovský a technologicky náročný, v produkt s přitažlivostí pro mainstream.

Pište pro Computertrends

 

Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computertrends?

Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu.

Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

„Kombinace distribuční síly EssilorLuxottica a kulturní prestiže Ray Ban přinesla průlom, který předchozím pokusům o chytré brýle, jako například Google Glass, chyběl,“ vysvětluje Qiran Ju, analytik firmy Omdia.

Prodejci AI brýlí se ale stále více snaží udržet uživatele ve svých proprietárních ekosystémech a AI platformách. Tato strategie však s sebou nese riziko omezení celkové užitečnosti zařízení.

„Skutečně nezávislá platforma a zařízení AI by mohla zmíněné brýle proměnit v doslova nezbytný každodenní nástroj. K dosažení tohoto cíle však musí AI doprovázet uživatele všude – což je pro výrobce velká obchodní i technická výzva,“ tvrdí Low.

Omdia definuje brýle s podporou AI jako zařízení nositelná na hlavě, která obsahují jazykový modul LLM zabudovaný v zařízení a/nebo založený na cloudu. 

Svým nositelům poskytují kontextové informace či asistenci a multimodální rozhraní – obvykle hlasové a vizuální – využívají k interpretaci okolí uživatele a poskytování relevantních výstupů, jako jsou zvukové odpovědi nebo jemné vizuální překryvy.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Hodláte nasadit ve své firmě nějakou formu agentní AI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Zabbix - základy monitorování
4. 11. 2025
9:00
Více
Hacking v Praxi 1
4. 11. 2025
9:00
Více
Principy a správa DNS
4. 11. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

AI není krátkodobý výstřelek

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ