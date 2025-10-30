AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Trh s brýlemi s AI navíc bude podle předpovědi společnosti Omdia pokračovat v silném růstu i příští rok, kdy se těchto chytrých zařízení má prodat dokonce více než 10 milionů, tedy meziročně dvojnásobek.
Tento segment už totiž objevili významní hráči na poli nositelné elektroniky, tedy například Google nebo Xiaomi.
Do pěti let by měl roční prodej těchto brýlí dokonce dosáhnout hodnoty 35 milionů kusů, což představuje v letech 2025 až 2030 průměrný meziroční růst (CAGR) ve výši nevídaných 47 %.
„Integrace funkcí umělé inteligence do běžných brýlí má potenciál změnit způsob, jakým prožíváme každodenní život,“ říká Jason Low, analytik společnosti Omdia.
Na rozdíl od nositelných zařízení na zápěstí však brýle s umělou inteligencí čelí výzvám, jako jsou obavy o soukromí kvůli vestavěným kamerám a mikrofonům, stejně jako sociální odpor k celodennímu nošení, tvrdí.
„Tyto faktory tak v krátkodobém horizontu mohou bránit jejich širokému přijetí mimo okruh prvních nadšenců.“
V současnosti jsou AI brýle dostupné převážně bez displeje, ale to by se mělo od příštího roku změnit – v roce 2030 by už podíl brýlí s displejem měl tvořit asi čtvrtinu všech prodejů, tedy zhruba 9 milionů jednotek.
Průkopníkem v oblasti brýlí s umělou inteligencí je podle analytiků Omdia firma Meta. Její spolupráce se společnostmi EssilorLuxottica a Ray-Ban byla klíčová a proměnila koncept, který byl kdysi vnímaný jako geekovský a technologicky náročný, v produkt s přitažlivostí pro mainstream.
„Kombinace distribuční síly EssilorLuxottica a kulturní prestiže Ray Ban přinesla průlom, který předchozím pokusům o chytré brýle, jako například Google Glass, chyběl,“ vysvětluje Qiran Ju, analytik firmy Omdia.
Prodejci AI brýlí se ale stále více snaží udržet uživatele ve svých proprietárních ekosystémech a AI platformách. Tato strategie však s sebou nese riziko omezení celkové užitečnosti zařízení.
„Skutečně nezávislá platforma a zařízení AI by mohla zmíněné brýle proměnit v doslova nezbytný každodenní nástroj. K dosažení tohoto cíle však musí AI doprovázet uživatele všude – což je pro výrobce velká obchodní i technická výzva,“ tvrdí Low.
Omdia definuje brýle s podporou AI jako zařízení nositelná na hlavě, která obsahují jazykový modul LLM zabudovaný v zařízení a/nebo založený na cloudu.
Svým nositelům poskytují kontextové informace či asistenci a multimodální rozhraní – obvykle hlasové a vizuální – využívají k interpretaci okolí uživatele a poskytování relevantních výstupů, jako jsou zvukové odpovědi nebo jemné vizuální překryvy.
