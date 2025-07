AI nás připraví o místa, jen pokud nebudeme kreativní, tvrdí šéf Nvidie

Vzhledem k tomu, jak umělá inteligence rychle mění pracovní prostředí, rozvíjí se bouřlivá debata o jejím dopadu na zaměstnanost. Generální ředitel společnosti Nvidia, Jensen Huang, nabídl svůj pohled v rozhovoru pro CNN a naznačil, že výsledek závisí do značné míry na lidské kreativitě.





Huang věří, že AI dramaticky zvýší produktivitu na pracovišti, ale varuje před potenciální ztrátou pracovních míst, pokud společnost nedokáže inovovat.

„Pokud světu dojdou nápady, pak zvýšení produktivity povede ke ztrátě pracovních míst,“ uvedl Huang v rozhovoru.

Jeho komentář byl reakcí na varování Daria Amodeiho, šéfa společnosti Anthropic, který minulý měsíc nastínil mnohem více alarmující scénář, když odhadl, že AI by mohla v příštích pěti letech eliminovat polovinu základních kancelářských pracovních míst a zvýšit nezaměstnanost až na 20 %.

Huang má jiný názor a tvrdí, že klíčem k udržení produktivity i zaměstnanosti je pokračující inovace.

„Zásadní otázkou je, zda máme ve společnosti ještě nějaké nápady. A pokud ano, pokud budeme produktivnější, budeme schopni růst,“ vysvětlil.

Naopak při absenci nových nápadů dle něj produktivita klesá, což skutečně může vést k úbytku pracovních míst.

Současné obavy vs historická fakta

Nedávné průzkumy odhalily, že obavy z nahrazování pracovních míst jsou reálné. Podle průzkumu personální agentury Adecco Group z roku 2024 se přibližně 41 % generálních ředitelů domnívá, že AI v příštích pěti letech sníží jejich pracovní sílu.

Podobně průzkum Světového ekonomického fóra zveřejněný letos v lednu ukázal, že 41 % zaměstnavatelů plánuje do roku 2030 snížit počet zaměstnanců kvůli AI automatizaci.

Navzdory těmto obavám zůstává Huang ohledně potenciálu AI optimistický.

„Ovlivní to pracovní místa všech. Některá pracovní místa zaniknou. Vznikne však mnoho nových pracovních míst a já doufám, že nárůst produktivity, který vidíme ve všech odvětvích, pozvedne společnost,“ řekl.

Huang vývoj AI obhajuje i historickou zkušeností, když poznamenává, že „v průběhu posledních 300 let, 100 let, 60 let, dokonce i v éře počítačů“ se zaměstnanost i produktivita zvyšovaly společně. Věří, že technologický pokrok může pomoci realizovat „množství nápadů“.

Změny poháněné AI přitom už probíhají. Víc než polovina velkých amerických firem plánuje automatizovat úkoly, které dříve vykonávali zaměstnanci, a už dnes jsou nástroje jako ChatGPT využívány pro kreativní práci, včetně přípravy pracovních nabídek, tiskových zpráv nebo vytváření marketingových kampaní.

I Huang přiznává, že se jeho vlastní role vyvinula. Jeho práce se prý v důsledku revoluce v oblasti AI změnila, přesto, jak říká „stále svou práci dělám“. AI tak vnímá v prvé řadě jako demokratizující sílu.

„Je to největší technologický vyrovnávač, jaký jsme kdy viděli. Pomáhá lidem, kteří technologiím jinak nerozumí,“ hodnotí.