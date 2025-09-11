AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve než lékaři

Ve studii publikované v Nature Communications Medicine testovali výzkumníci nástroj SeeMe na 37 pacientech v intenzivní péči. Systém využil běžnou kameru s vysokým rozlišením a software založený na hlubokém učení, který prostřednictvím počítačového vidění analyzoval tisíce záznamů tváře každého pacienta.
Algoritmus sledoval, zda pacient vědomě reaguje na opakované slovní pokyny, například otevření očí nebo pohyb ústy. Tým zjistil, že SeeMe dokáže odhalit tyto mikropohyby v průměru čtyři až osm dní předtím, než si jich všimli lékaři klasickým způsobem.
Detekce vědomé reakce v kómatu má zásadní význam – podle výsledků měli právě tito pacienti vyšší šanci na zlepšení zdravotního stavu při propuštění z nemocnice.
Hlavní výhodou SeeMe je dostupnost: systém funguje s běžným kamerovým vybavením a open-source softwarem, takže jej lze nasadit i v nemocnici s omezenými zdroji. Technologie pracuje v reálném čase, hodnotí přesnost i pravidelnost mikro-pohybů a vytváří objektivní standardizovaný výstup pro lékařský tým.
Díky tomu může SeeMe odhalit i extrémně slabé pokusy o pohyb – třeba vteřinové mrknutí nebo jemný pohyb koutků úst – a zachytit tak stavy, kdy je mozek pacienta v kontaktu s okolím, ačkoliv tělo na první pohled nejeví žádnou reakci.
Modely hlubokého učení se trénují na rozsáhlých datech, která se průběžně rozšiřují o nové záznamy z reálné praxe. Systém se tak neustále zdokonaluje a potlačuje riziko falešných pozitivních či negativních výsledků. Vývojářský tým vedou Sima Mofakham a Chuck Mikell ze Stony Brook University, kteří spojili síly neurochirurgie a elektrotechniky.
Včasné rozpoznání známek vědomí umožňuje lékařům zahájit personalizovanou rehabilitaci, zvolit šetrnější léčebné postupy a poskytnout rodinám pacientů důležitou naději. SeeMe tak díky pokročilé AI a snadné implementaci dokáže výrazně zpřesnit diagnostiku i v těch nejtěžších případech.
