AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí funkci Skills

Google pokračuje v začleňování umělé inteligence do prohlížeče Chrome a představuje novou funkci s názvem „Skills“. Chrome ve strategii Googlu v oblasti AI hraje už dnes ústřední roli, jeho asistent Gemini je integrován do různých částí uživatelského rozhraní.
Uživatelé mohou dokonce nechat umělou inteligenci převzít kontrolu nad některými akcemi v prohlížeči. Prostřednictvím Skills se Google snaží tyto interakce zrychlit a usnadnit jejich opakování.
Myšlenka je jednoduchá: místo toho, aby uživatelé opakovaně zadávali stejný příkaz, mohou si jej uložit jako opakovaně použitelnou zkratku. Jediným kliknutím – nebo zadáním lomítka – může Gemini spustit uložený příkaz v aktuální záložce.
Ne že by funkce přinášela zcela nové možnosti, spíš zefektivňuje úkoly, které byly možné už dřív, jako je shrnutí dlouhých článků, porovnání informací napříč více záložkami nebo analýza obsahu, jako jsou například recepty na vaření. Dřív museli uživatelé pokyny pokaždé ručně zadávat znovu. Funkce Skills tento krok odstraňuje.
Uložené pokyny jsou vázány na uživatelský účet, což znamená, že k nim lze přistupovat na všech zařízeních, pokud je uživatel přihlášen. Některé funkce Skills mohou také načítat data z více karet, což umožňuje provádět složitější akce s minimálním zadáváním. Navzdory automatizaci však Google uvádí, že standardní bezpečnostní opatření zůstávají v platnosti. Pokud tak úkol zahrnuje akce, jako je odesílání zpráv nebo přidávání událostí do kalendáře, Gemini i nadále požádá o potvrzení, než bude pokračovat.
Google tuto funkci testoval s prvními uživateli, aby lépe pochopil, jak lidé v prohlížeči s AI komunikují. Mezi běžné případy použití prý patří vytváření srovnávacích tabulek, shrnování dokumentů a výpočty, jako jsou například nutriční hodnoty.
Aby přijetí funkce podpořil, spouští Google společně s ní také knihovnu Skills. Ta bude obsahovat předem připravené prompty, které si uživatelé mohou přidat do své sbírky a podle potřeby upravovat. Některé jsou určeny pro praktické použití, jiné jsou spíš experimentální.
Na pozadí pracuje Skills s různými verzemi Gemini. Uživatelé si mohou vybrat mezi rychlejšími modely, které poskytují rychlé, ale méně spolehlivé výsledky, a pokročilejšími verzemi, které trvají déle, ale usilují o vyšší přesnost. Zavádění Skills už začalo a nevyžaduje placené předplatné.
Funkce je ve výchozím nastavení povolena pro uživatele prohlížeče Chrome s nastavením americké angličtiny, ale ti, kteří ji nechtějí používat, mohou postranní panel Gemini jednoduše ignorovat.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.