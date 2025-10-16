Computertrends  »  Internet a komunikace  »  AI proniká i do infrastruktury mobilních sítí, operátoři ale zatím váhají

AI proniká i do infrastruktury mobilních sítí, operátoři ale zatím váhají

Pavel Louda
Dnes

Sdílet

Autor: Ericsson
Globální trh telekomunikační infrastruktury stojí na prahu významné transformace díky nástupu umělé inteligence v rádiových přístupových sítích (AI-RAN, Artificial Intelligence in Radio Access Networks). Jejím cílem je zlepšit celkový výkon, zvýšit automatizaci a snížit provozní náklady.

Nejnovější zpráva společnosti ABI Research uvádí, že tržby z řešení splňujících parametry AI-RAN by měly do roku 2032 dosáhnout přibližně 6,18 miliardy dolarů, přičemž jejich výrazné zrychlení se očekává až od roku 2029. 

Využíváte služeb virtuálního operátora?

Zobraz výsledek

Navzdory této slibné prognóze ale současní mobilní operátoři zůstávají opatrní, protože neexistují ověřené výsledky v praxi i jasná návratnost investic.

Zájem AI-RAN je v současné době především ze strany dodavatelů, o čemž svědčí nárůst počtu členů aliance AI-RAN z původních 11 členů před rokem na více než 80 v současnosti. Zájem operátorů je ale znatelně menší – dnes čítá pouze 8 členů.

Rozdíl mezi angažovaností dodavatelů a operátorů signalizuje určitou skepsi v odvětví ohledně současné hodnoty AI-RAN. 

Existující pilotní projekty, jako je třeba platforma AITRAS od společnosti SoftBank nebo projekty společnosti Nvidia v čínském Shenzhenu, se ukazují jako slibné, ale stále jim chybí nezávislé ověření úspor nákladů a zlepšení výkonu v rámci celého systému.

„Skutečný růst AI-RAN nastane až po ověření výkonnostních benchmarků v praxi,“ vysvětluje Samuel Bowling, analytik ABI Research. 

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

Operátoři podle něj potřebují důkaz, že AI-RAN může přinést technické a finanční výsledky s ospravedlnitelným nákladovým modelem. Bez toho bude přijetí této technologie i nadále zaostávat za nadšením dodavatelů.

Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících zavádění je pokračující debata o výpočetní architektuře pro AI-RAN. Platformy založené na grafických jednotkách, jako jsou Nvidia Aerial RAN Computer-1 nebo ARC-Compact, poskytují vysoký výkon pro použití v případech jako nasazení masivní MIMO (systém více antén a datových toků) či beamforming (směrování radiového toku), i když přetrvávají obavy ohledně jejich vysoké spotřeby energie, závislosti na proprietárních softwarových balících a potenciální závislosti na dodavateli.

Na druhou stranu řešení založená na CPU či na míru vyrobených čipech i nadále splňují současné požadavky na AI, přičemž jsou energeticky účinnější a levnější, takže pro operátory jde o flexibilnější řešení. 

prace_s_linuxem_tip

Tato nejistota ohledně dalšího architektonického směřování nadále zpomaluje rozhodování o AI-RAN na trzích.

Aliance AI-RAN musí podle Bowlinga překročit rámec vizionářských prohlášení a usnadnit skutečné pilotní nasazení u operátorů, standardizovat benchmarky a zveřejnit jasná srovnání mezi řešeními GPU, CPU a zakázkovými čipy.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Hodláte nasadit ve své firmě nějakou formu agentní AI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Ansible – Efektivní nasazení a provoz
20. 10. 2025
9:00
Více
Docker
20. 10. 2025
9:30
Více
Webový server Nginx
21. 10. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Od přátelství k podnikání: Příběh o sedlech, která padnou každému

Google spouští Režim AI v Česku

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Rakovinou prsu onemocněly ve třiceti. Bulku si našly samy

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Hlasování o Chat Control bylo znovu odloženo

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ