AI stále častěji míří do zařízení i na okraj sítě

Ještě nedávno se umělá inteligence vnímala hlavně jako služba, která ke své činnosti využívá vzdálený cloud. Data se odeslala na externí server, příslušný AI model je zpracoval a uživateli se jen zobrazil výsledek.
Zatajujete před šéfy, že vám v práci pomáhá umělá inteligence?
Tento model však dnes naráží na řadu omezení – nejen technologických, ale také bezpečnostních, právních a provozních. Stále častěji se proto prosazuje koncept lokální AI, tedy řešení, kdy odpovídající AI model funguje přímo na koncovém zařízení nebo v rámci interní infrastruktury organizace, a data tak neopouštějí kontrolované prostředí.
Michael Dell, zakladatel společnosti Dell Technologies, nedávno prohlásil, že v roce 2025 se až tři čtvrtiny všech dat zpracují mimo tradiční datová centra nebo cloudy. Důvodem podle něj je, že firmy i spotřebitelé stále častěji požadují práci s daty v reálném čase, bez zbytečné latence a potřeby širokopásmového připojení.
A jak vysvětluje Martin Krček z firmy Gopas, lokální jazykové modely se začínají prosazovat jako nová aplikační vrstva. Používají se jako rozhodovací mozek aplikace – analyzují texty, třídí dokumenty, vyhodnocují vstupy uživatele a navrhují další kroky.
Z pohledu vývojáře tak podle něj nejde ani o front-end, ani o klasický back-end, ale o samostatnou vrstvu, která zásadně mění způsob návrhu softwaru. Tento posun dobře ilustruje například přístup Googlu – místo jednoho univerzálního modelu sází na jasné oddělení rolí.
Pro vnímání světa – obrazu, zvuku či gest – využívá lehké a rychlé lokální nástroje, například framework MediaPipe, který běží přímo na zařízení a pracuje deterministicky s velmi nízkou latencí.
Pro práci s významem, kontextem a rozhodováním pak nabízí otevřený jazykový model Gemma, navržený tak, aby mohl běžet lokálně a byl plně pod kontrolou příslušného vývojáře.
Google ale jde v poslední době ještě dál a začíná integrovat jazykové modely přímo do prohlížeče Chrome v rámci tzv. Built-in AI. Vývojářům se tak otevírá experimentální rozhraní, kde mohou pomocí JavaScriptu pracovat s lokálním modelem (například Gemini Nano) podobně snadno, jako dnes využívají webová API typu geolokace nebo localStorage.
Odpadá tím jedna z hlavních bariér lokální AI na webu – nutnost nutit uživatele stahovat rozsáhlé datové balíky jen proto, aby aplikace mohla „přemýšlet“. Lokální AI se tím poprvé začíná chovat jako běžná schopnost webové platformy, nikoli jako experimentální doplněk, tvrdí Krček.
Otázka bezpečnosti
Tento architektonický přístup je důležitý i z hlediska bezpečnosti. Lokální provoz sice znamená, že data neopouštějí zařízení nebo firemní síť, zároveň však přináší nové výzvy.
Jazykový model totiž může stále udělat chybný závěr, může být ovlivněný nevhodným vstupem nebo získat přístup k funkcím, které mu nebyly původně určené.
Lokální tedy automaticky nemusí znamenat bezpečné. Bez jasných hranic, auditovatelnosti a promyšleného návrhu se může i lokální AI stát dalším netransparentním prvkem v aplikaci.
Pro vývojáře, zejména v prostředí JavaScriptu, to znamená zásadní změnu myšlení. Aplikace už není pouze sledem podmínek a API volání. Stále častěji pracuje s neurčitostí, pravděpodobností a rozhodováním založeným na kontextu.
To klade nové nároky na architekturu, testování i odpovědnost autora softwaru. Stejně jako si vývojáři museli zvyknout na to, že JavaScript běží na serveru, budou si nově zvykat i na to, že aplikace přemýšlí – a to lokálně, dodává Krček.
Hardware pro edge AI
To kromě rozvoje specializovaného softwaru lokální AI vede i k rozkvětu možností hardwaru pro edge AI, tedy zařízení, které jsou umístěné na okraji sítě a umožňují lokální zpracování dat pomocí implementovaných funkcí umělé inteligence.
Pomáhají tomu především rozšiřující se sítě 5G, které dovolují komunikovat vysokou rychlostí i v místech, kde to donedávna nebylo možné, zavádění technologií Multi-access Edge Computing (MEC), které prodlužují dosah cloudových a výpočetních služeb až na okraj sítí, či rostoucí investice do robotiky, sledovacích systémů a průmyslové infrastruktury prvků IoT založených na AI.
Výsledkem je, že trh se rychle posouvá směrem ke škálovatelným, energeticky účinným a zabezpečeným řešením pro edge computing, uvádějí analytici firmy Marketsandmarkets.
Vzhledem k tomu, že udržitelnost je prioritou pro stále větší počet organizací, je energeticky efektivní architektura edge computingu, optimalizovaná pro zpracování s nízkou spotřebou energie a s distribuovanou inteligencí, mezi evropskými podniky velmi populární, dodává Marketsandmarkets.
Ve značný růst architektury edge AI věří i analytici společnosti BCC Research. Podle nich se obrat s těmito řešeními zvýší mezi roky 2025 a 2030 z 11,8 miliardy téměř na 57 miliard dolarů. To odpovídá průměrnému ročnímu nárůst 36,9 %.
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Jak však upozorňují, trh stále čelí určitým výzvám. Patří mezi ně například omezení zdrojů hardwaru pro edge AI, rizika zavlečení různých typů malwaru a také možné bezpečnostní zranitelnosti.
Co se týče edge AI softwaru, Marketsandmarkets odhaduje, že se v roce 2031 prodá těchto systémů téměř za devět miliard dolarů, což je dramatický nárůst z 2,4 miliardy v loňském roce.
Mezi klíčové hráče v oblasti edge AI softwaru pak analytici zahrnují firmy jako Microsoft, IBM, Google, AWS, Synaptics, Gorilla Technologies, Infineon Technologies či Intent HQ.
Embedded AI
Nové technologie v oblasti generativní AI či robotiky otevřely další možnosti pro nasazení umělé inteligence přímo v zařízeních prostřednictvím zabudovaných prvků umělé inteligence (embedded AI).
Součásti, jako jsou AI SoC nebo akcelerátory AI, totiž umožňují využívat nástroje umělé inteligence v rámci řešení, která jsou obvykle malá a energeticky úsporná.
„Donedávna byl trh s AI v zařízeních poháněný především tradičními případy použití strojového učení, jako jsou počítačové vidění nebo detekce anomálií, u kterých je stabilní roční růst okolo deseti procent,“ vysvětluje Melvin Sörum, analytik Berg Insight.
Nově koncipované systémy, jako jsou AI SoC/SoM (System-on-Chip/System-on-Module), AI akcelerátory, mikrokontrolery AI MCU či AI platformy instalované přímo v zařízeních (kombinují hardware, software a vývojářské nástroje pro zjednodušení nasazení a optimalizace modelů), přinášejí podnikům zcela nové možnosti nasazení.
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Dosáhlo se tak určitého bodu zlomu, který otevřel novou dimenzi pro růst. Segment umělé inteligence implementované v zařízeních tak podle Söruma čeká v příštích letech výrazný vzestup.
V roce 2024 se těchto řešení prodalo za více než deset miliard dolarů, což představuje meziročně nárůst o více než pětinu. Sörum předpokládá, že se v následujících letech tržby příslušných dodavatelů zvýší – v roce 2029 až na hodnotu přesahující třicet miliard dolarů, což představuje průměrný meziroční nárůst (CAGR) okolo 25 procent.
V Evropě se hardware pro edge AI využívá především v oblasti inteligentních a propojených systémů, což přináší jejich významné zlepšení provozní efektivity, automatizace a bezpečnosti.
Inteligentní továrny například zavádějí chytré senzory s podporou AI, systémy strojového vidění nebo edge akcelerátory, aby tím vylepšily prediktivní údržbu, kontrolu kvality či autonomní manipulaci s materiálem.
V odvětví mobility se edge AI nasazuje pro pokročilé asistenční systémy řidiče, pro využití inteligence ve vozidlech či pro analýzu v reálném čase v rámci propojené dopravní sítě.
Inteligentní maloobchod, diagnostika ve zdravotnictví či bezpečnostní infrastruktura zase těží z toho, že jim AI v zařízeních umožní rychleji získávat poznatky, snížit závislost na cloudu a zlepšit úroveň ochrany dat, uvádí Marketsandmarkets.
Na rozdíl od cloudově orientované podoby AI, kdy se hardware obvykle navrhuje pro předem definované případy použití a pro centralizovanou infrastrukturu, se AI řešení implementovaná v zařízeních vyznačují vysokou mírou heterogenity, a to jak v technologiích, tak v aplikacích, dodává Berg Insight.
Vestavěné zpracování AI lze totiž podle něj navrhnout mnoha způsoby v závislosti na konečném použití a lze jej integrovat do téměř neomezeného množství a typů produktů z oblasti spotřební elektroniky, průmyslu či automobilového odvětví.
Podle Söruma v tuto chvíli existuje až čtyřicet společností, které jsou pro formování prostředí AI v embedded zařízeních klíčové.
To vede k tomu, že na trhu existuje velké množství designů, různých požadavků na výkon i optimalizačních strategií. Konečný cíl je však pro všechny dodavatele stejný – dosáhnout co nejvyššího výkonu AI na watt pro zamýšlené použití.
Tento příspěvek vyšel v Computertrends 5/2026.
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