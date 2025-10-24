Computertrends  »  Videa  »  AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem už dnes. Podívejte se, jak v tom IBM nastavuje pravidla hry

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem už dnes. Podívejte se, jak v tom IBM nastavuje pravidla hry

Dnes

Co znamená skutečné nasazení AI v praxi? Proč je orchestrace a governance tím, co vás může odlišit od konkurence? V exkluzivním videorozhovoru pro Computertrends odpovídá Stefano Rebattoni , generální ředitel IBM pro regiony střední a východní Evropy. Dozvíte se, jak IBM dokázalo díky optimalizaci a internímu nasazení AI ušetřit přes 3,5 miliardy dolarů ročně a jaké konkrétní benefity nabízí svým klientům napříč odvětvími – od bankovnictví, přes zdravotnictví až po veřejnou správu.

Rozhovor poodhaluje, že AI není jen doménou chatbotů. IBM jako první nastavuje cestu k hybridnímu světu propojených modelů, agentů i platforem – a to způsobem, kde klíčovou roli hrají důvěra, otevřenost a prokazatelná odpovědnost.

Najdete zde odpovědi na zásadní otázky: Kdo bude v budoucnu zodpovídat za rozhodnutí učiněná AI? Co skutečně znamená „Put AI to Work“ v evropském kontextu? Jakou hodnotu má AI pro malé firmy, které mohou začít s pilotním projektem s možností provozu „on-premise“ i v cloudu?

Stefano Rebattoni navíc porovnává adopci AI v Česku s dalšími zeměmi, popisuje investice do českého AI centra a vysvětluje, proč právě zde vzniká prostředí pro rozvoj klíčových kompetencí a dovedností budoucnosti.

Chcete znát odpovědi na otázky, které si kladou manažeři i IT specialisté? Pusťte si celý videorozhovor!

