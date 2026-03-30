Computertrends  »  Technologie

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Autor: © Ig0rZh - Fotolia.com
IBM pro NASA připravila open-AI model, který je navržen tak, aby porozuměl datům pozorování Slunce ve vysokém rozlišení a předpovídal, jak sluneční aktivita ovlivní Zemi a vesmírné technologie.

Surya, pojmenovaná podle sanskrtského slova pro Slunce, poskytuje nový nástroj, který pomáhá chránit vše od GPS navigace přes elektrické sítě až po telekomunikace před neustále se měnící povahou Slunce.

Slunce je sice 93 milionů mil daleko, ale jeho dopad na moderní život je okamžitý. Sluneční erupce a výrony koronální hmoty mohou vyřadit satelity, narušit leteckou navigaci, způsobit výpadky proudu a představovat vážná radiační rizika pro astronauty. S rostoucí závislostí lidstva na vesmírných technologiích a plány na hlubší průzkum vesmíru se přesná předpověď slunečního počasí stala kritickou.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

„S rostoucí technologickou závislostí lidstva roste i naše zranitelnost vůči vesmírnému počasí. Podle scénáře systémového rizika vytvořeného společností Lloyd's by globální ekonomika mohla být během pěti let vystavena ztrátám ve výši 2,4 bilionu dolarů,“ řekl na konferenci IBM TechDay 2026 viceprezident a CTO společnosti IBM Martin Švík. Nedávné sluneční události již toto riziko prokázaly, narušily služby GPS, vynutily si odklony letů a poškodily satelity. Dopady slunečních bouří mohou způsobit:

  • Poškození satelitů, kosmických lodí a/nebo astronautů umístěných mimo Zemi
  • Ztrátu satelitního hardwaru, poškození solárních panelů a obvodů
  • Mají dopad na leteckou dopravu v důsledku navigačních chyb a potenciálního rizika radiace pro posádku a cestující
  • Sníženou produkci potravin, protože zemědělství může být ovlivněno narušenou GPS navigací

Nový model poskytuje nástroje, které pomohou odborníkům plánovat sluneční bouře, které mohou narušit technologickou infrastrukturu Země.

Uživatelé klikají na phishingové odkazy stále častěji, navzdory školením Přečtěte si také:

Uživatelé klikají na phishingové odkazy stále častěji, navzdory školením

„Představte si to jako předpověď počasí pro vesmír,“ řekl Juan Bernabe-Moreno, ředitel IBM Research Europe. „Stejně jako se připravujeme na nebezpečné povětrnostní jevy, musíme udělat totéž pro sluneční bouře. Surya nám dává bezprecedentní schopnost předvídat, co přijde, a není to jen technologický úspěch, ale kritický krok k ochraně naší technologické civilizace před hvězdou, která nás udržuje naživu.“

Tradiční předpověď slunečního počasí se spoléhá na částečné satelitní snímky povrchu Slunce, což historicky činí přesné předpovědi extrémně obtížnými. Surya řeší toto typické omezení trénováním na největší upravené heliofyzikální datové sadě s vysokým rozlišením.

Tato datová sada je navržena tak, aby pomohla výzkumníkům lépe studovat a vyhodnocovat kritické úlohy predikce vesmírného počasí. Mezi příklady těchto úloh, na kterých byla Surya testována, patří predikce slunečních erupcí, rychlosti slunečního větru, predikce slunečního EUV spektra a vznik aktivních oblastí na Slunci.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

V testech vědci dosáhli 16% zlepšení přesnosti klasifikace slunečních erupcí, což označují za velmi podstatné zlepšení ve srovnání s předchozími metodami. Kromě binární klasifikace slunečních erupcí je Surya poprvé navržena tak, aby vizuálně předpovídala sluneční erupce a poskytovala obraz s vysokým rozlišením, kde se erupce pravděpodobně objeví, až s předpovědí dvou hodin.

Surya byla trénována na devíti letech dat z pozorování Slunce s vysokým rozlišením ze Solar Dynamics Observatory NASA. Tyto sluneční snímky jsou 10krát větší než typická data pro trénování umělé inteligence, což vyžaduje vlastní multiarchitekturní řešení pro zvládnutí masivního rozsahu a zároveň zachování efektivity. 

Výsledkem je model s bezprecedentním prostorovým rozlišením, který dokáže rozlišit sluneční prvky v měřítcích a kontextech, které dříve nebyly zachyceny ve velkých trénovacích pracovních postupech umělé inteligence.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
14. 4. 2026
9:00
Více
15. 4. 2026
9:00
Více
20. 4. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ