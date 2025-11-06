Amazon vyzval Perplexity, aby přestala umožňovat svému prohlížeči Comet provádět automatické nákupy na jeho webových stránkách, přestože se tak děje jménem uživatelů. Ironií přitom je, že zakladatel Amazonu Jeff Bezos je prostřednictvím svého fondu Bezos Expeditions Fund investorem Perplexity.
Comet, stejně jako jiné prohlížeče využívající umělou inteligenci, například Atlas od OpenAI, používá k provádění online úkolů – včetně dokončování nákupů na základě pokynů – rozsáhlý jazykový model. Amazon však tvrdí, že jakákoli aplikace třetí strany, která uživatelům umožňuje nakupovat v jeho obchodě, musí nejprve požádat o povolení.
„Aplikace třetích stran, jako je Comet od Perplexity, mají stejné povinnosti a my jsme opakovaně žádali, aby Perplexity odstranila Amazon z prostředí Comet, zejména s ohledem na výrazně zhoršený zážitek z nakupování a zákaznického servisu, který poskytuje,“ uvádí Amazon v prohlášení.
Podle webu The Register se Comet údajně snaží vyhnout detekci při procházení obchodu Amazonu. Ten se navíc, zdá se, obává, že Comet by mohl vybírat jiné produkty než ty, které doporučují jeho vlastní algoritmy.
Spolupráce mezi oběma firmami by teoreticky mohla Cometu poskytnout přístup k personalizačním datům Amazonu. To by však nejspíš mělo svou cenu a Amazon by místo toho mohl chtít upřednostnit propagaci svého vlastního AI asistenta Rufuse.
Perplexity se brání
Perplexity požadavky Amazonu odmítla a zveřejnila blogový příspěvek, ve kterém označuje jeho výzvu za „hrozbu pro všechny uživatele internetu“. Společnost tvrdí, že krok Amazonu je pokusem o potlačení inovací.
„Posledních padesát let byl software nástrojem v rukou uživatele, takový francouzský klíč,“ stojí ve sdělení Perplexity. „S nástupem agentické AI se však software stává také pracovní silou: asistentem, zaměstnancem, agentem. Zákon jasně stanoví, že velké korporace nemají právo bránit vám ve vlastnictví klíčů. Dnes Amazon oznámil, že nevěří ve vaše právo najímat pracovní sílu, mít asistenta nebo zaměstnance, který jedná vaším jménem. To není rozumný právní postoj, je to zastrašovací taktika, která má odradit disruptivní společnosti jako Perplexity od zlepšování života lidí.“
Právní a technická nejistota
Přesto je takové srovnání spíš rétorické než právní. AI agenti vyvolávají složité otázky, které tradiční software nevyvolává. I odborníci poznamenávají, že rozlišení mezi AI agenty a webovými crawlery nebo boty, které používá Perplexity, není dobře definováno.
Profesor práva na Santa Clara University Eric Goldman řekl, že Comet používá přihlašovací údaje zákazníků Amazonu k nakupování jejich jménem – což by podmínky služby Amazonu mohly omezovat.
„Každá služba může omezit způsob, jakým uživatel sděluje své přihlašovací údaje,“ řekl. „Ve svých podmínkách služby mohou uvést, že nesmíte sdělovat své přihlašovací údaje žádné třetí straně.“
Taková omezení by nicméně mohla frustrovat uživatele, kteří se spoléhají na proxy služby.
„Mnoho finančních aplikací požaduje přihlašovací údaje k bankovním účtům, aby mohly shromažďovat data z bank pro uživatele, ale také potenciálně umožňovat transakce v jejich jménu,“ vysvětlil. „Banky by to mohly zakázat. Pokud tak ale učiní, odříznou část uživatelů, kteří by tuto formu přístupu skutečně ocenili.“
Pokud by Amazon zakázal sdílení přihlašovacích údajů, uživatelé, kteří je sdílejí s Cometem, by mohli porušit smlouvu, řekl Goldman – a Perplexity by mohlo čelit odpovědnosti za použití přihlašovacích údajů, „které by nemělo mít“. Goldman dodal, že Amazon by se také mohl pokusit Comet technicky zablokovat, i když jeho detekce může být obtížná – což je trvalý problém pro společnosti, které se snaží blokovat AI crawlery.
Zda by Amazon mohl u soudu vyhrát žalobu za počítačový podvod, zůstává podle něj nejisté. „Soudy jsou v této otázce v naprostém chaosu… Nikdo dnes vlastně neví nic o legitimitě scrapingu.“
Goldman ve vyjádření pro The Register uzavírá, že rozlišování mezi procházením, scrapingem a přístupem řízeným umělou inteligencí bude „pro zákon extrémně obtížné“.
„Je to jedna z těch situací, kdy obě strany budou muset nejdřív krvácet, než si uvědomí, že je pro ně lepší spolupracovat,“ řekl.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.