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Anthropic si pronajal datacentrum na 20 let. Nájem může dosáhnout 19 miliard dolarů

Lada Nová
Včera

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datové centrum v přírodě s vodopádem
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
﻿Společnost Anthropic uzavřela miliardovou smlouvu na pronájem datového centra v americkém Kentucky. Pokud tempo rozvoje AI zpomalí, budou mít podobné projekty problém.

Anthropic, jeden z nejvýznamnějších vývojářů generativní umělé inteligence, uzavřel dvacetiletou smlouvu na pronájem nového datového centra v americkém Kentucky. Pokud bude projekt dokončen podle plánů, může hodnota kontraktu dosáhnout až 19 miliard dolarů.

Datové centrum Justified Data Campus buduje společnost TeraWulf, která se dřív zaměřovala na těžbu kryptoměn a dnes investuje do infrastruktury pro AI. Zařízení s plánovaným výkonem 401 MW by mělo zahájit částečný provoz ve druhé polovině roku 2027, plně dokončeno má být o rok později.

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Pronájem představuje pro Anthropic zásadní závazek. Vedle nákladů na samotné datové centrum bude muset firma financovat také výpočetní infrastrukturu, která tvoří přibližně polovinu celkových investic do podobných projektů. Podle dokumentů předložených americké Komisi pro cenné papíry mají být platební závazky společnosti kryty především budoucím financováním od investorů.

To souvisí s plánovaným vstupem Anthropic na burzu. Firma minulý měsíc podala žádost o primární veřejnou nabídku akcií, která by se podle očekávání mohla uskutečnit ještě letos na podzim. Přestože společnost rychle zvyšuje tržby a patří mezi nejvýznamnější hráče na trhu AI, zatím nevykazuje zisk.

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Na kontraktu závisí i samotný provozovatel datového centra. TeraWulf kvůli financování projektu prodává svůj podíl v jiném datacentrovém projektu v Texasu za přibližně 450 milionů dolarů. Získané prostředky chce využít právě na výstavbu nového areálu v Kentucky.

Analytici upozorňují, že podobné dlouhodobé investice počítají s pokračujícím růstem trhu s umělou inteligencí. Pokud by zájem investorů ochladl nebo se tempo rozvoje AI zpomalilo, mohly by se některé miliardové projekty dostat pod výrazný finanční tlak. Anthropic ani TeraWulf však nejsou jedinými firmami, které na další růst AI sázejí – podobně vysoké investice do datových center plánují i další technologické společnosti.

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Autor článku

Lada Nová

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