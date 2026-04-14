Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Notebooky i mobilní telefony od Applu patří mezi ty vůbec nejhůře opravitelné. Vyplývá to ze studie zveřejněné organizací Public Interest Research Group Education Fund, která hodnotila, jak snadné je opravit moderní notebooky a smartphony. Apple získal známku C- za notebooky a D- za telefony – nejnižší hodnocení ze všech zkoumaných společností.
Zpráva s názvem Failing the Fix se zabývala desíti nejnovějšími zařízeními od každého výrobce, která jsou k dispozici ve Francii, kde legislativa vyžaduje, aby společnosti zveřejňovaly skóre opravitelnosti, které poskytuje přehled o faktorech, jako je snadnost rozebrání zařízení, dostupnost náhradních dílů a jejich cena.
U notebooků kladla zpráva zvláštní důraz na to, jak snadno se zařízení rozebírají – což je podle autorů pro spotřebitele nejdůležitější. Mezi další faktory patřil přístup k opravárenským manuálům, dostupnost a cena dílů a konstrukční volby specifické pro daný produkt. Zjištění naznačují jen omezený pokrok v celém odvětví.
„Notebooky z hlediska opravitelnosti prakticky stagnují,“ uzavírá zpráva s odkazem na osm analyzovaných hlavních značek.
Nízké hodnocení Applu je dáno především špatnými výsledky v oblasti demontáže. Společnost také ztratila body za členství v průmyslových skupinách, jako jsou Consumer Technology Association a TechNet, které se v USA staví proti legislativě týkající se práva na opravu; zpráva odečítá body společnostem spojeným s takovými organizacemi s argumentem, že jejich lobbistické snahy jsou v rozporu s politikami podporujícími opravy.
Podobné problémy měli i další výrobci. Společnost Lenovo se mezi výrobci notebooků umístila těsně nad společností Apple a rovněž obdržela známku C-. Ačkoli se oproti loňské zprávě výrazně zlepšila, byla stále penalizována za to, že na svém francouzském webu neposkytovala důsledně požadované informace o opravitelnosti.
Ještě kritičtější jsou autoři zprávy v souvislosti s chytrými mobilními telefony. Při použití novějšího evropského bodovacího systému zpráva zjistila, že jak Apple, tak Samsung si vedly špatně, částečně proto, že jejich zařízení mají podle použitých kritérií zaručené aktualizace softwaru pouze na pět let.
