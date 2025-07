Apple se brání proti pokutě EU ve výši 570 milionů dolarů

Apple se oficiálně odvolal proti obrovské pokutě Evropské unie ve výši 570 milionů dolarů s tvrzením, že regulační orgány překračují své pravomoci a neustále mění pravidla týkající se způsobu, jakým musí společnost provozovat svůj App Store.





Pokuta vyplývá z údajného nedodržení unijního nařízení o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA), který vyžaduje, aby velké technologické společnosti otevřely své platformy větší konkurenci. V případě Applu unie upozorňuje na praktiky, které dle jejího mínění v podstatě brání vývojářům aplikací informovat uživatele o levnějších alternativách nebo nabídkách dostupných mimo App Store.

Letos se přitom nejedná o první právní spor Applu a EU. Už v červnu se společnost odvolala také proti nařízení, které jí ukládá povinnost sdílet svou technologii s konkurenty, což podle Applu není vyžadováno od žádné jiné společnosti.

Své rozčarování z přístupu EU Apple vyjádřil v prohlášení pro magazín AppleInsider: „Dnes jsme podali odvolání, protože se domníváme, že rozhodnutí Evropské komise – a její bezprecedentní pokuta – daleko přesahují to, co vyžaduje zákon. Jak naše odvolání ukáže, EK nám nařizuje, jak máme provozovat náš obchod, a vnucuje nám obchodní podmínky, které jsou pro vývojáře matoucí a pro uživatele nevýhodné.“

Společnost tvrdí, že investovala stovky tisíc hodin práce a provedla desítky změn, aby vyhověla předpisům EU – změn, o které prý její uživatelé nestojí. Dle Applu se EU pouští do „nadměrného mikromanagementu“ toho, jakým způsobem společnost účtuje poplatky za služby App Storu.

Kritizuje také to, že EU rozšířila definici tzv. anti-steeringu (pravidla bránící vývojářům, aby uživatele odváděli mimo App Store) nad rámec toho, co stanovoval DMA ve své původní podobě.

„Navzdory nesčetným schůzkám Komise nadále mění pravidla hry na každém kroku,“ uvedla už dříve mluvčí Applu Emma Wilsonová.

Kromě pokuty ve výši 570 milionů dolarů čelí Apple od 26. června potenciálním denním sankcím, pokud budou změny v App Store považovány za nedostatečné, ačkoli EU naznačila, že tato dodatečná penalizace by mohla být odložena.

Z pohledu trhu jde o důležitý spor, který by mohl vytvořit důležitý precedens pro to, jak musí velké technologické společnosti fungovat na trzích EU a zda mohou regulační orgány vyžadovat podrobné provozní změny nad rámec toho, co je výslovně uvedeno v zákoně.