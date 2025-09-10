Computertrends  »  Technologie  »  ASUS nabízí profesionální dock k ExpertBookům jako dárek!

ASUS nabízí profesionální dock k ExpertBookům jako dárek!

Získejte k notebookům ASUS ExpertBook P5405 dokovací stanici SimPro Dock 2 – limitovaná nabídka dostupná do vyprodání zásob.

ASUS Business spouští limitovanou akci na novou generaci ExpertBooků. Při pořízení nového notebooku ASUS ExpertBook P5405 nyní získáte bez příplatku dokovací stanici SimPro Dock 2, která rozšiřuje možnosti konektivity a usnadňuje správu podnikových IT zařízení. Nabídka platí do vyprodání zásob a je ideální příležitostí, jak optimalizovat vybavení pracovního prostředí s maximální efektivitou. Využijte tuto exkluzivní akci na ASUS eshopu nebo na Smarty.cz

Expertbook P5 je výkonný stroj řízený umělou inteligencí a vybavený nejnovějším procesorem Intel® Core Ultra (řada 2) s neurálním procesorem NPU, který dosahuje až 48 TOPS a přináší až 3× vyšší AI výkon oproti předchozí generaci.

Jeho elegantní, odolné hliníkové šasi obsahuje ohromující 2,5K 144 Hz displej, který poskytuje výjimečný obraz. Díky 1,29 kg lehkému designu, robustním bezpečnostním funkcím a celodenní výdrží baterie až 28 hodin, je ExpertBook P5 dokonalým společníkem pro profesionály na cestách, kteří hledají špičkový výkon a efektivitu.

ASUS SimPro Dock 2 je kompaktní dokovací stanice, která zjednodušuje možnosti připojení k vašemu notebooku. Připojte notebook jediným kabelem a získáte napájení, připojení k síti a periferiím i multitasking až na čtyřech monitorech – včetně displeje s až 8K rozlišením. Disponuje také integrovanou čtečkou čipových karet pro potřeby podnikání. 

zabbix_tip

Díky mnoha konektorům představuje SimPro Dock 2 snadný způsob připojení k dalším úložištím, možnost napájení, připojení k periferním zařízením nebo nástrojům pro zabezpečení a správu. Stačí SimPro Dock 2 připojit k ExpertBooku P5 pomocí jediného kabelu USB-C a okamžitě můžete pracovat se všemi zařízeními, na která jste zvyklí. 

Sečteno a podtrženo, SimPro Dock 2 vám pomůže udržet váš pracovní stůl čistý, uklizený a organizovaný, a zároveň vám v mžiku umožní pracovat z vašeho ExpertBooku P5. Akce na SimPro Dock 2 zdarma k ExpertBooku P5405 probíhá od 1. září do vyprodání zásob.

