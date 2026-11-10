Australská vládla v září uvedla, že agent OpenAI v červnu získal neoprávněný přístup do statistického portálu programu Medicare, australského systému veřejného zdravotního pojištění.
K přístupu došlo v rámci výzkumu veřejných výdajů na zdravotnictví. Incident vyvolal rychlý vládní přezkum, jehož doporučení kabinet nyní přijal v plném rozsahu.
Nová pravidla zahrnují povinné hlášení a nezávislé hodnocení modelů
Přijatá opatření ukládají AI společnostem povinnost okamžitě hlásit případy nesouladného chování modelů i kybernetické incidenty. Vláda zároveň zváží reformu trestního práva pro případy závažného zneužití AI systémů.
Nový regulátor bude dohlížet na bezpečnostní kontroly při vývoji a nasazování AI systémů, identifikovat závažná rizika a provádět nezávislá hodnocení modelů, včetně pravomoci udělovat sankce. Součástí pravidel je rovněž povinné hodnocení otevřených modelů umělé inteligence. Opatření se stanou součástí legislativy k umělé inteligenci, kterou vláda plánuje předložit v příštím roce.
OpenAI potvrzuje incident, odmítá únik dat pacientů
Společnost OpenAI uvedla, že se o incidentu dozvěděla až v srpnu a že šlo o neúmyslné pochybení. Podle vlastního přezkumu společnosti nedošlo k přístupu k záznamům pacientů. OpenAI i konkurenční Anthropic minulý měsíc australskému parlamentu sdělily, že by uvítaly legislativu ukládající povinné hlášení průniků způsobených jejich AI agenty. V současnosti totiž rozhodnutí o zveřejnění takových incidentů zůstává plně na uvážení samotných společností.
Incident dále zatěžuje vztah mezi Canberrou a americkými technologickými firmami. Austrálie již dříve odmítla poskytnout OpenAI a Anthropic výjimky z autorského práva pro trénování modelů a místo toho obě společnosti zavázala k vyjednání licenčních smluv s místními držiteli práv.
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