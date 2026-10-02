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Automobilky čelí nejhoršímu scénáři: Jejich vozy se brzy nemusí připojit k internetu

Pavel Louda
Včera

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Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E
Počet aut připojených k internetu stoupne během deseti let na dvojnásobek – z loňských 474 milionů na miliardu v roce 2035. Rizikem pro ně je ale plánované ukončování sítí LTE.
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Jak uvádí studie společnosti Omdia, růstovou trajektorii, co se týče počtu propojených automobilů, by mohlo narušit avizované ukončení provozu sítí LTE, které by pro automobilový průmysl mělo podstatně větší dopady než předchozí přechody od technologií 2G a 3G.

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Připojení přes LTE je totiž hluboce zakotvené v klíčových funkcích vozidel – od dynamického plánování tras elektromobilů (EV) a softwarových aktualizací OTA až po pokročilé asistenční systémy pro řidiče (ADAS) a bezpečnostní služby v reálném čase.

Přechod na jinou technologii tak představuje pro automobilky a jejich technologické partnery značnou provozní výzvu.

Graf 1: Počet připojených vozidel podle typu komunikačního modelu

Modemy v automobilech

Modemy v automobilech

Autor: Omdia

Zdroj: Omdia, září 2026

Automobilový průmysl se podle analytiků Omdia ubírá směrem k vozidlům, které jsou závislé na softwaru (Omdia tyto vozy dokonce označuje jako SDV, software defined vehicles), čemuž pomáhají technologie, jako jsou eSIM a nebo připojení přes hybridní pozemní/nepozemní (TN/NTN) sítě.

„Dalším stupněm jsou pak vozy definovaná umělou inteligencí,“ tvrdí John Canali, analytik společnosti Omdia.

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Pokrok v zavádění technologií 5G, který je pro takový vývoj automobilů nezbytný, je však zatím poměrně pomalý.

Vzhledem k tomu, že operátoři mobilních sítí začnou po roce 2030 postupně vyřazovat LTE z provozu, čelí výrobci automobilů nejhoršímu možnému scénáři: vozidla, která jsou závislá na internetovém připojení, se nebudou moci připojit k funkční síti, varuje Omdia.

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Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Komerční sdělení

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