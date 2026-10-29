Autonomní taxi do deseti let zaplaví silnice

Trh s robotaxi patří v současnosti k nejdynamičtějším segmentům automobilového průmyslu, uvádí nejnovější zpráva společnosti Berg Insight. Podle ní počet robotaxi dosáhne v roce 2036 hodnoty 1,53 milionu vozidel, což je obrovský nárůst oproti současným 6 500 vozidlům této kategorie, která byly v provozu koncem loňského roku.
Máte se bát hacknutí svých automobilů?
S tím souvisejí i celkové tržby z jízdného generované komerčními službami robotaxi – ty vzrostou z 260 milionů dolarů v roce 2025 na 159 miliard dolarů v roce 2036, což představuje průměrný roční nárůst (CAGR) okolo 80 %.
Několik služeb bezřidičových robotaxi je dnes k dispozici především v USA, Číně a na Blízkém východě. Služby ale už byly nedávno spuštěné i v Evropě, Jižní Koreji nebo Singapuru a očekává se, že v nadcházejících letech nastane jejich boom.
Ekosystém robotaxi
Služby robotaxi obvykle provozují technologické nebo automobilové společnosti a jsou součástí konceptu autonomní mobility jako služby (Mobility as a Service, MaaS). Vozidla využívají pokročilé senzory, kamery, radar, lidar a umělou inteligenci k navigaci a vyhodnocování dopravní situace.
Mezi klíčové poskytovatele technologií pro robotaxi patří především firmy Avride, Baidu (Apollo Go), May Mobility, Mobileye, Momenta, Motional, Pony.ai, Tesla, Waymo, Wayve, WeRide a Zoox. Tyto společnosti vyvíjejí systém automatizovaného řízení, který určuje, jak spolu spolupracují software, senzory, výpočetní platforma a systémy řízení vozidla.
Někteří provideři navíc řídí mapování, simulaci, ověřování, infrastrukturu pro data vozového parku a vzdálenou asistenci, podotýká Berg.
Poskytovatelé platforem pro mobilitu naopak do ekosystému robotaxi nabízejí zákaznické rozhraní a aplikace pro agregaci poptávky, v rámci které se cestující propojují s dostupnými robotaxi a spravují rezervace, stejně jako řešení pro platby, cenotvorbu a zákaznickou podporu.
Mezi dodavatele těchto platforem patří především americké firmy Uber a Lyft, dále evropský Bolt a také čínští hráči, jako jsou DiDi, CaoCao Mobility nebo T3 Mobility. Mohou využít své zavedené značky, rozsáhlou uživatelskou základnu a vlastní data o cestovních vzorcích k oslovení široké zákaznické základny, sladění nabídky s poptávkou a zvýšení využití autonomních vozidel taxi.
Obě skupiny technologických dodavatelů přitom často spolupracují, aby mohly nabídnout komplexní službu.
Mezi největší výzvy tohoto segmentu momentálně patří to, jak robotaxi rozšířit do dalších měst a geografických oblastí při současném dosažení komerčně životaschopné ekonomiky.
Bude to životaschopné?
Jak ale podotýká Berg, komerční životaschopnost závisí především na vytvoření dostatečné poptávky cestujících při sazbách, které pokryjí veškeré náklady na poskytování služby.
To záleží i na tom, do jaké míry lze technologie a provozní modely znovu použít na různých trzích. Komplexní umělá inteligence a rozsáhlé modely řízení mají potenciál snížit objem inženýrské práce potřebné pro místní nasazení tím, že omezí závislost na ručně specifikovaných pravidlech řízení a zlepší generalizaci napříč různými prostředími.
Současně mohou vozidla, která budou speciálně konstruovaná pro daný účel, při dostatečném počtu snížit výrobní náklady, dodává Berg.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.