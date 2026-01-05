Computertrends  »  Technologie  »  Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii s příjmy 16,75 miliardy dolarů

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii s příjmy 16,75 miliardy dolarů

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Ilustrace bitcoinové těžební farmy se symbolem BTC a příjmy 16,75 mld. USD na tmavě modrém pozadí.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Přestože zisky z těžby Bitcoinu ve čtvrtém čtvrtletí výrazně poklesly v důsledku 23% propadu ceny BTC, který snížil fiat hodnotu blokových odměn a příjmů z poplatků, těžaři přesto zakončili rok 2025 jako svůj historicky nejúspěšnější. Během posledních tří měsíců roku vydělali 3,93 miliardy dolarů, což představuje pokles o miliardu oproti rekordním 4,93 miliardy v třetím čtvrtletí, avšak stále dostatečnou částku k dosažení historického maxima kumulativních ročních příjmů.

Jak uvádí Techgaged.com, příjmy bitcoinových těžařů dosáhly do konce prosince úctyhodných 16,75 miliardy dolarů, tedy téměř o 3 miliardy více než v roce 2024 a o 130 milionů nad předchozím rekordem stanoveným v roce 2021.

Čtyři z deseti nejlepších měsíců v historii těžby připadly na rok 2025

Ačkoli byl rok 2025 pro bitcoinové těžaře plný turbulencí, podařilo se jim jej proměnit v dosud nejlepší období. V prvním čtvrtletí je tvrdě zasáhlo zpomalení kryptoměnového trhu, kdy klesající ceny Bitcoinu, snížená síťová aktivita a zmenšující se transakční poplatky připravily těžaře o stovky milionů dolarů. Podle dat z The Block vydělali v tomto čtvrtletí 3,81 miliardy dolarů, tedy o 650 milionů méně než ve stejném období roku 2024.

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Trend se však dramaticky obrátil ve druhém čtvrtletí, kdy transakční poplatky prudce vzrostly kvůli přetížení sítě a zvýšené on-chain aktivitě. Silná výkonnost Bitcoinu v květnu rovněž podpořila příjmy těžařů a jejich čtvrtletní tržby tak meziročně vzrostly o 24 % na 4,05 miliardy dolarů. A zatímco čísla za druhé čtvrtletí byla působivá, ve třetím čtvrtletí doslova explodovala.

Samotné třetí čtvrtletí přineslo těžařům téměř 5 miliard dolarů, což představuje nejvyšší čtvrtletní částku v historii, s průměrem 1,64 miliardy měsíčně, tedy o 92 % více než ve stejném období loňského roku. Přestože jejich zisky ve čtvrtém čtvrtletí poklesly o značnou miliardu dolarů kvůli tržním turbulencím a 24% propadu ceny Bitcoinu, těžaři stále vydělali solidních 3,93 miliardy dolarů, tedy o 440 milionů více než ve stejném období roku 2024.

Tento silný výsledek, dosažený navzdory tržním turbulencím, udělal z roku 2025 dosud nejlepší rok pro těžbu kryptoměn. S příjmy 16,75 miliardy za dvanáct měsíců vydělali těžaři téměř o 3 miliardy více než loni, o 6 miliard více než v roce 2023 a o 7 miliard více než v roce 2020, čímž překonali předchozí rekord z roku 2021 o 130 milionů. 

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky Přečtěte si také:

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Navíc to znamená, že čtyři z deseti nejlepších měsíců pro těžbu kryptoměn v historii připadly na rok 2025, přičemž zaostávají pouze za březnem, dubnem a říjnem 2021 a březnem 2024.

Průměrné čtvrtletní výnosy vzrostly o 900 milionů

Podrobnější pohled na čtvrtletní příjmy rovněž ukazuje, jak úspěšný byl rok 2025 pro bitcoinové těžaře. V loňském roce dosahovali průměrně 3,1 miliardy dolarů za čtvrtletí, přičemž čtvrtletní součty se pohybovaly od 2,55 do 4,46 miliardy, což představuje masivní rozdíl 1,91 miliardy.

Školení Zabbix

V roce 2025 byl rozdíl v příjmech výrazně menší, přibližně 1 miliarda, s čtvrtletními částkami v rozmezí od 3,91 do 4,93 miliardy. Data navíc ukazují, že těžaři letos vydělávali v průměru 4,2 miliardy dolarů za čtvrtletí, tedy o 900 milionů více než v roce 2024.

„Rok 2025 byl pro těžbu Bitcoinu přelomový,“ uvedla Jastra Kranjec, senior výzkumná analytička společnosti Techgaged.com. „Navzdory výrazným tržním protivětrům ve čtvrtém čtvrtletí dosáhli těžaři kolektivně bezprecedentní úrovně příjmů. Částka 16,75 miliardy nejen překonává všechny předchozí rekordy, ale zdůrazňuje odolnost a vyvíjející se ekonomiku Bitcoinové sítě, poháněnou zvýšenou transakční aktivitou, měnící se dynamikou poplatků a zlepšenou provozní efektivitou napříč těžebním sektorem.“

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Docker
26. 1. 2026
9:30
Více
Kubernetes
2. 2. 2026
9:30
Více
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Budete mít dva ležáčky, řekli lékaři. Díky rodině dívky chodí

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Zdravotnictví v roce 2026: bílé plomby na pojišťovnu a prevence

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Příspěvky pojišťoven 2026: Více peněz na očkování i pohyb

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Finanční limity, které se od letoška mění

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ