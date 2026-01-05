Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii s příjmy 16,75 miliardy dolarů

Jak uvádí Techgaged.com, příjmy bitcoinových těžařů dosáhly do konce prosince úctyhodných 16,75 miliardy dolarů, tedy téměř o 3 miliardy více než v roce 2024 a o 130 milionů nad předchozím rekordem stanoveným v roce 2021.
Čtyři z deseti nejlepších měsíců v historii těžby připadly na rok 2025
Ačkoli byl rok 2025 pro bitcoinové těžaře plný turbulencí, podařilo se jim jej proměnit v dosud nejlepší období. V prvním čtvrtletí je tvrdě zasáhlo zpomalení kryptoměnového trhu, kdy klesající ceny Bitcoinu, snížená síťová aktivita a zmenšující se transakční poplatky připravily těžaře o stovky milionů dolarů. Podle dat z The Block vydělali v tomto čtvrtletí 3,81 miliardy dolarů, tedy o 650 milionů méně než ve stejném období roku 2024.
Trend se však dramaticky obrátil ve druhém čtvrtletí, kdy transakční poplatky prudce vzrostly kvůli přetížení sítě a zvýšené on-chain aktivitě. Silná výkonnost Bitcoinu v květnu rovněž podpořila příjmy těžařů a jejich čtvrtletní tržby tak meziročně vzrostly o 24 % na 4,05 miliardy dolarů. A zatímco čísla za druhé čtvrtletí byla působivá, ve třetím čtvrtletí doslova explodovala.
Samotné třetí čtvrtletí přineslo těžařům téměř 5 miliard dolarů, což představuje nejvyšší čtvrtletní částku v historii, s průměrem 1,64 miliardy měsíčně, tedy o 92 % více než ve stejném období loňského roku. Přestože jejich zisky ve čtvrtém čtvrtletí poklesly o značnou miliardu dolarů kvůli tržním turbulencím a 24% propadu ceny Bitcoinu, těžaři stále vydělali solidních 3,93 miliardy dolarů, tedy o 440 milionů více než ve stejném období roku 2024.
Tento silný výsledek, dosažený navzdory tržním turbulencím, udělal z roku 2025 dosud nejlepší rok pro těžbu kryptoměn. S příjmy 16,75 miliardy za dvanáct měsíců vydělali těžaři téměř o 3 miliardy více než loni, o 6 miliard více než v roce 2023 a o 7 miliard více než v roce 2020, čímž překonali předchozí rekord z roku 2021 o 130 milionů.
Navíc to znamená, že čtyři z deseti nejlepších měsíců pro těžbu kryptoměn v historii připadly na rok 2025, přičemž zaostávají pouze za březnem, dubnem a říjnem 2021 a březnem 2024.
Průměrné čtvrtletní výnosy vzrostly o 900 milionů
Podrobnější pohled na čtvrtletní příjmy rovněž ukazuje, jak úspěšný byl rok 2025 pro bitcoinové těžaře. V loňském roce dosahovali průměrně 3,1 miliardy dolarů za čtvrtletí, přičemž čtvrtletní součty se pohybovaly od 2,55 do 4,46 miliardy, což představuje masivní rozdíl 1,91 miliardy.
V roce 2025 byl rozdíl v příjmech výrazně menší, přibližně 1 miliarda, s čtvrtletními částkami v rozmezí od 3,91 do 4,93 miliardy. Data navíc ukazují, že těžaři letos vydělávali v průměru 4,2 miliardy dolarů za čtvrtletí, tedy o 900 milionů více než v roce 2024.
„Rok 2025 byl pro těžbu Bitcoinu přelomový,“ uvedla Jastra Kranjec, senior výzkumná analytička společnosti Techgaged.com. „Navzdory výrazným tržním protivětrům ve čtvrtém čtvrtletí dosáhli těžaři kolektivně bezprecedentní úrovně příjmů. Částka 16,75 miliardy nejen překonává všechny předchozí rekordy, ale zdůrazňuje odolnost a vyvíjející se ekonomiku Bitcoinové sítě, poháněnou zvýšenou transakční aktivitou, měnící se dynamikou poplatků a zlepšenou provozní efektivitou napříč těžebním sektorem.“
