Computertrends  »  Securitytrends  »  Boj proti dezinformacím bude extrémně drahý, varují experti

Boj proti dezinformacím bude extrémně drahý, varují experti

Pavel Louda
Dnes

Sdílet

Autor: Adobe Stock
V roce 2028 budou výdaje podniků na boj proti dezinformacím (nepravdy šířené záměrně) či chybným informacím (nepravdy šířené neúmyslně) činit plných 30 miliard dolarů, což bude představovat desetinu jejich rozpočtu na marketing a kybernetickou bezpečnost určených na boj proti různým hrozbám.

To je obrovská částka, tvrdí autoři studie, analytici Dave Aron, Andrew Frank a Richard Hunter ze společnosti Gartner. Bohužel ale půjde o nezbytné výdaje, protože nepravdivé informace představují pro organizaci nejen významná finanční rizika, ale ohrožují i její reputaci.

Důvěřujete firmám, které s vámi komunikují pomocí AI?

Zobraz výsledek

Radí proto, aby se touto problematikou zabývali všichni vedoucí pracovníci a aby ji ustavili jako prioritní na úrovni celého podniku.

Téměř tři čtvrtiny firem dnes považuje dezinformace, nepravdivé či zavádějící informace za důležité nebo velmi důležité, avšak jen 30 % za jeden z pěti nejdůležitějších problémů, který by měly řešit, ukázal nedávný průzkum.

Nedostatek spolehlivých informací je ale nutné vnímat jako komplexní problém, který ohrožuje schopnost kohokoliv porozumět všem ostatním problémům a řešit je, tvrdí Frank.

Jak se může firma „bez pravdy“ rozhodovat, jak udržovat vztahy se svými zákazníky, zaměstnanci, investory a dalšími zainteresovanými stranami, když lidé mají pocit, že nemohou věřit tomu, co čtou, vidí nebo slyší?“, ptá se.

Důvěra je zásadní

Umělá inteligence přináší nové výzvy, co se týče transparentnosti a důvěry v obsah, snížit rizika plynoucích z dezinformací a škodlivých asociací ale může proaktivní, integrovaný přístup označovaný jako TrustOps.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

„Základní myšlenkou je nepovažovat důvěru za náhodný výsledek marketingu nebo dodržování předpisů, ale za záměrný operační cíl – chránit integritu obsahu a posilovat důvěru spotřebitelů,“ vysvětluje Hunter.

Analytici organizacím doporučují vytvořit radu pro důvěru (Trust Councils), kterou budou tvořit zástupci z různých organizačních úrovní z oblasti komunikace, IT, financí, práva, lidských zdrojů a marketingu. 

Široká účast je nezbytná, protože každá pozice má jedinečný pohled a odpovědnost související s tématem důvěryhodného obsahu.

Kromě toho mohou sítě důvěry (TrustNets) tvořené společnostmi, technologiemi a nástroji zprovoznit skrz internet „důvěryhodné tunely“, které se mezi účastníky zajistí prostřednictvím ověřování, transparentnosti a zabezpečení.

Securitytrends - promo

Securitytrends si můžete koupit i jako klasický časopis, buď v klasické tištěné formě nebo v elektronické verzi. Věnujeme se bezpečnosti počítačových systémů, ochraně dat, informací a soukromí.  Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.

Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Hodláte nasadit ve své firmě nějakou formu agentní AI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Zabbix - základy monitorování
4. 11. 2025
9:00
Více
Hacking v Praxi 1
4. 11. 2025
9:00
Více
Principy a správa DNS
4. 11. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

AI není krátkodobý výstřelek

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ