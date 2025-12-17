Boom datových center může špatně dopadnou, varuje Goldman Sachs

Masivní investice do výstavby datových center, které dnes provázejí hype kolem umělé inteligence, se nemusí všem investorům vyplatit. Ve své nové analýze před tím varuje společnost Goldman Sachs, podle které je hlavním rizikem to, že se nepodaří AI služby efektivně zpeněžit.
Zároveň však nastiňuje i opačný scénář, v němž by poptávka po kapacitách datových center mohla převýšit nabídku ještě do konce této dekády.
Výstavba nových datových center v USA i jinde zažívá boom. Výzkumná společnost Omdia uvádí, že kapitálové výdaje na datová centra by do roku 2030 měly dosáhnout 1,6 bilionu dolarů, přičemž jejich roční tempo růstu bude 17 %. Hlavně díky AI.
Zároveň se však začínají objevovat pochybnosti o tom, jakou hodnotu tato investiční horečka nakonec přinese. Na začátku roku Lenovo oznámilo, že mnoho vedoucích pracovníků není přesvědčeno, že umělá inteligence přináší dostatečné výhody, které by ospravedlnily její nákladnost. Další zpráva z oboru naznačuje, že dlouhodobé prognózy poptávky se opírají spíš o předpoklady než o spolehlivé důkazy.
„Mnoho investorů se potýká s nadšením a kvantifikací toho, co to všechno znamená,“ říká Jim Schneider, senior analytik akciového trhu společnosti Goldman Sachs.
V reakci na to banka nastínila čtyři možné scénáře vývoje trhu datových center do roku 2030. Ve dvou z nich poptávka po nové kapacitě před koncem desetiletí oslabí. Jeden scénář předpokládá, že poptávka téměř vyčerpá dostupnou nabídku, zatímco nejodvážnější výhled předpovídá, že poptávka kapacitu zcela převýší.
- V nejpravděpodobnějším scénáři analýza predikuje, že rozdíl mezi nabídkou a poptávkou se v příštích 18 měsících výrazně zmenší a obsazenost datových center dosáhne vrcholu kolem 93 % někdy v příštím roce.
- Další ze scénářů se zaměřuje na monetizaci. Mnoho nástrojů AI je v současné době nabízeno zdarma a není jisté, zda uživatelé přijmou placené modely. Pokud by se placení bránili, mohou příjmy vývojářských společností klesnout a poptávka po datových centrech se může zpomalit, což by mohlo provozovatele donutit ke snížení cen pronájmu.
- Třetí scénář zdůrazňuje, že velká část kapacity datových center se stále využívá pro tradiční cloudové úlohy. Vzhledem k tomu, že se společnosti snaží omezit výdaje na cloud v souvislosti s rostoucími náklady, celková obsazenost by mohla klesnout, i když poptávka po AI zůstane stabilní.
- Poslední scénář pak obrací obavy naruby. Rychlý růst aplikací AI – včetně výpočetně náročných použití, jako jsou videa generovaná AI – by mohl poptávku posunout nad rámec toho, co mohou vývojáři datových center nabídnout, zejména proto, že výstavba nových zařízení trvá roky.
Společnost Goldman Sachs zdůrazňuje, že její analýza slouží pouze pro „vzdělávací účely“ a nepředstavuje investiční poradenství. Někteří investoři však už projevují opatrnost…
