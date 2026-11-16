Francouzské ministerstvo zahraničí označilo pravidla zaměřená na zneužívání tzv. komerčních nástrojů pro kybernetické průniky (CCIC) za „první globální standard odpovědného chování“.
Schopnosti dříve vyhrazené úzkému okruhu specializovaných vládních agentur jsou dnes běžně dostupné na trhu. Jak uvedlo francouzské ministerstvo, kdokoliv si dnes může koupit hotovou schopnost tiše proniknout do telefonu. Ministerstvo zároveň přiznalo, že tyto nástroje slouží i legitimním účelům – zpravodajským operacím či boji proti organizovanému zločinu – ale varovalo, že byly opakovaně spojeny se sledováním novinářů, politiků, aktivistů i firem.
Co pravidla požadují
Dokument je nezávazný a schválily ho vlády, nikoli průmyslová sdružení. Po firmách, které CCIC vyvíjejí, prodávají nebo financují, požaduje:
- prověřování zákazníků,
- technická opatření proti zneužití,
- systémy pro monitoring a hlášení zneužívání.
Firmy by podle textu měly pozastavit prodej a podporu, pokud hrozí vážné riziko zneužití, a „zvážit“ nápravná opatření pro oběti porušování lidských práv. Za nedodržení pravidel nehrozí žádné sankce – vymahatelnost má zajistit tlak vlád, které tyto nástroje nakupují a licencují jejich export.
Smyslem pravidel je podle britského ministerstva zahraničí odradit od nezodpovědného jednání na trhu s CCIC, zlepšit transparentnost pro regulátory, dodavatele i zákazníky a vnést jasná pravidla pro firmy působící uvnitř odvětví i v jeho okolí.
Pravidla byla schválena na třetí konferenci iniciativy Pall Mall, které se zúčastnili zástupci 43 zemí. Podepsala je ale méně než polovina z nich – mezi signatáři jsou Spojené království, Francie, Spojené státy, Německo, Itálie a Japonsko. Ministerstvo zdůraznilo, že jde o dobrovolný závazek, který ale není totéž co volitelný: „Dobrovolný kodex ale není kodex volitelný – dané slovo před vlastními spojenci, odvětvím a občany je závazkem.“
Text výslovně nevytváří žádné nové mezinárodněprávní povinnosti a nezpochybňuje použití, která státy považují za legitimní v oblasti národní bezpečnosti, obrany, boje proti organizovanému zločinu nebo kybernetické bezpečnosti.
Dosavadní vývoj iniciativy
Pall Mall Process čelí problémům od svého spuštění v Londýně v roce 2024. Tehdejší akce přilákala velké technologické a kyberbezpečnostní firmy, chyběly na ní ale kontroverzní společnosti, jejichž produkty byly spojovány se zneužíváním. O rok později účastníci upozorňovali, že iniciativa postrádá reálnou schopnost ovlivnit, jak se tyto nástroje obchodují a používají – a někteří poukazovali na to, že Británie a Francie se snaží omezit přístup ostatních států k těmto technologiím, zatímco podporují vlastní spywarový průmysl.
Loňská konference přinesla první kodex chování pro vlády, ale bez shody na tom, jak ovlivnit chování firem. Od té doby kodex podepsalo 27 zemí. Není jasné, proč zbývajících 15 zemí nové pravidlo ve středu nepodepsalo.
Ministerstvo dodalo, že účastníci budou v práci pokračovat, protože „umělá inteligence, rostoucí automatizace určitých funkcí a vznik nových obchodních modelů“ přinášejí vládám i firmám nové otázky.
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