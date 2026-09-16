Budou telekomunikační firmy dál nabízet připojení, nebo se stanou AI operátory?

Zásadním mezníkem bude pro operátory implementace sítí 6G. Ta bude nejprve probíhat formou modernizace existujících rádiových systémů, až se postupně vyvine do sítí nativních pro umělou inteligenci, jež budou tvořit distribuovanou AI infrastrukturu.
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Jak uvádí nová studie firmy ABI Research, celkové tržby z rádiových systémů sítí 6G vzrostou v letech 2029–2034 z 8,1 miliardy na 67 miliard dolarů. To bude pro operátory strategický bod zlomu, kteří se budou muset rozhodnout, zda se budou i nadále soustředit na připojení, nebo v hodnotovém řetězci umělé inteligence postoupí výše.
„Operátoři mají jen omezený čas na to, aby se rozhodli, jakou roli chtějí v éře 6G hrát,“ vysvětluje Michael Moreno, výzkumný analytik společnosti ABI Research.
Podle něj jednoduchá modernizace rádiových technologií zvyšuje kapacitu i efektivitu mobilních sítí, větší dlouhodobá příležitost však spočívá v budování výpočetních, koordinačních a servisních vrstev potřebných pro distribuované úlohy umělé inteligence.
ABI Research předpokládá, že období let 2029 až 2031 bude klíčová fáze, během níž operátoři si budou moci otestovat, zda poptávka ze strany podniků, inferenční služby a AI modely založené na tokenech mohou ospravedlnit širší investice do distribuované infrastruktury umělé inteligence.
Analytici rovněž poukazují na výrazný rozdíl mezi cestou modernizace s nižším rizikem, což představují zejména sítě typu RAN, a transformativnějším modelem AI-Grid.
V prvním případě operátoři realizují pouze omezené změny nad rámec RAN a postupnou modernizaci jádrové a transportní vrstvy.
Ve druhém případě ale musejí celkově přepracovat síť napříč jádrem, okrajem, softwarové pilíře typu OSS/BSS (Operations Support Systems, resp. Business Support Systems), automatizací i výpočetními kapacitami tak, aby podporovala pracovní zátěže v reálném čase a služby nativní pro AI.
Dosavadní aktivity dodavatelů, jako jsou Ericsson, Nokia, Samsung, Nvidia či Mavenir, naznačují, že ekosystém se již připravuje na oba scénáře.
„Skutečnou otázkou není, zda AI bude součástí 6G infrastruktury, ale kdo získá hodnotu, která se v této infrastruktuře vytváří,“ tvrdí Moreno.
Operátoři nejvyšší úrovně podle něj mohou mít dostatečné kapacity pro to, aby investovali do vlastnictví infrastruktury AI a zprovoznění příslušných aplikací.
Menší operátoři se ale pravděpodobně budou muset spíše zaměřit na partnerství, hosting AI a vybrané příležitosti na okraji sítě, kde požadavky zákazníků na nízkou latenci, lokalizování služeb nebo suverenitu pro ně oproti centralizovaným poskytovatelům cloudových služeb vytvářejí dostatečnou výhodu.
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