Budoucnost je v AI, autonomních vozech a v robotech

Společnost Micron Technology za druhé čtvrtletí roku 2026 vykázala tržby ve výši 23,86 miliardy dolarů, což je skoro trojnásobek oproti 8,05 miliardám dolarů zaznamenaným o rok dřív.
Oproti předchozímu čtvrtletí jde o nárůst o 10,3 miliardy. Čistý zisk sledoval stejnou trajektorii a dosáhl 13,8 miliardy dolarů, což je ve srovnání s 1,58 miliardou významný meziroční nárůst.
Generální ředitel Sanjay Mehrotra ho připisuje „zvýšení poptávky po pamětech poháněných umělou inteligencí, strukturálním omezením nabídky a silnou výkonností společnosti jako takové.“ Micron chce tuto dynamiku udržet a Mehrotra uvedl, že společnost začala podepisovat nové „strategické smlouvy se zákazníky“, které jsou koncipovány na několik let a mají zajistit předvídatelnější poptávku. Společnost také očekává zvýšení výroby. Nové výrobní procesy, které budou spuštěny ještě v tomto roce, by měly zvýšit produkci přibližně o 20 %.
Ne každý trh však zažívá boom. Mehrotra varoval, že dodávky počítačů a smartphonů by letos mohly „klesnout v nízkém dvouciferném procentním rozmezí“, a to hlavně kvůli přetrvávajícímu nedostatku paměťových čipů. Přesto vidí dlouhodobý potenciál.
„V průběhu času očekáváme, že hodnota AI v zařízeních povede k silnému růstu obsahu paměti v počítačích i smartphonech,“ řekl a dodal, že Micron plánuje v roce 2027 zvýšit výdaje na výzkum a vývoj, aby využil to, co nazval „bezprecedentní sadou příležitostí“.
Část tohoto výzkumu má být zaměřena i na flash paměť s vysokou šířkou pásma, tzv. HBF neboli High Bandwith memory, navrhovaný nový typ 3D paměti, který někteří výrobci považují za ideální pro úlohy umělé inteligence. Mehrotra je opatrnější a upozorňuje, že ač HBF nabízí vyšší kapacitu, zdědila také omezení od NAND, včetně pomalejších rychlostí zápisu a omezení spotřeby energie. Roli HBF dle něj ve finále určí až poptávka od zákazníků.
Čemu šéf Micronu věří víc, je budoucnost autonomních vozidel a robotiky. V těchto segmentech prý požadavky na paměť dramaticky vzrostou. Dnešní vozidla obvykle používají kolem 16 GB paměti, ale v budoucnu by to mohlo být víc než 300 GB, což podle Mehrotry povede k „robustnímu dlouhodobému růstu poptávky po paměti v automobilovém průmyslu“.
Roboti by dle něj mohli následovat podobnou cestu a mohli by časem vyžadovat výpočetní výkon srovnatelný s high-endovými autonomními vozy, tedy stovky gigabajtů paměti na jedno zařízení.
Tato budoucnost je však ještě v nedohlednu. V krátkodobém horizontu společnost Micron očekává, že tržby v příštím čtvrtletí dosáhnou přibližně 33,5 miliardy dolarů, což představuje prudký nárůst oproti 9,3 miliardám dolarů o rok dřív.
