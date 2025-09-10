Computertrends  »  Internet a komunikace  »  Bývalý šéf zabezpečení WhatsAppu upozorňuje na katastrofální díry v systému

Bývalý šéf zabezpečení WhatsAppu upozorňuje na katastrofální díry v systému

Václav Tesař
Včera

Sdílet

Aplikace WhatsApp
Autor: Cnews (s využitím DALL-E)
Aplikace WhatsApp
Nárůst počtu uživatelů je přednější než jejich zabezpečení, tvrdí bývalý šéf zabezpečení WhatsAppu, podle kterého firemní kultura společnosti Meta připomíná „kult“.

Zatímco Meta všude proklamuje, jak jsou zprávy v aplikaci WhatsApp zabezpečené a zcela soukromé, jeden z jejích bývalých bezpečnostních manažerů v nové federální žalobě vypráví dramaticky odlišný příběh. 

Attaullah Baig, který od roku 2021 působil jako vedoucí bezpečnosti WhatsApp, dnes vystupuje jako whistleblower a tvrdí, že společnost, jejíž produkty využívá na tři miliardy uživatelů, systematicky ignorovala závažné bezpečnostní chyby, které ohrožovaly jejich data.

Alarmující objevy

Podle žaloby podané u federálního soudu v Kalifornii Baig „objevil systémová selhání kybernetické bezpečnosti, která představovala vážné riziko pro uživatelská data“ krátce po nástupu do funkce. 

Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
0:00/

Během bezpečnostních testů zjistil, že přibližně 1 500 vývojářů mělo „neomezený přístup k uživatelským datům, včetně osobních údajů, na které se vztahuje federální nařízení o ochraně soukromí, a mohlo tyto údaje přesouvat nebo krást, aniž by to bylo odhaleno nebo zaznamenáno“.

Žaloba tvrdí, že tím došlo k porušení dohody o vyrovnání ve výši 5 miliard dolarů, kterou Facebook (nyní Meta) uzavřel s federálními regulačními orgány v roce 2019. Baig uvádí, že hned v září 2021 na tyto problémy začal upozorňovat své nadřízené, dosáhnout nápravy však prý bylo jen obtížné. 

„Pan Baig dospěl k závěru, že kultura společnosti Meta je jako kultura sekty, kde nelze zpochybňovat žádnou z minulých činností, zejména pokud byla schválena někým na vyšší úrovni,“ uvádí se v žalobě.

Rozsáhlé bezpečnostní problémy

Kromě přístupu zaměstnanců k datům Baigova žaloba popisuje řadu dalších problémů: neschopnost řádně sledovat, kde jsou uživatelská data uložena, nedostatek systémů pro monitorování toho, kdo má přístup k uživatelským informacím, a neschopnost odhalit porušení ochrany dat, která jiné společnosti běžně odhalují. 

Android vydal největší bezpečnostní update roku Přečtěte si také:

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Čísla, která Baig uvádí, jsou ohromující. Žaloba tvrdí, že do roku 2022 bylo denně hacknuto přibližně 100 tisíc účtů uživatelů WhatsApp. V loňském roce bylo údajně až 400 tisíc uživatelů denně ze svých účtů „vyšachováno“ přesně v důsledku takových podvodných aktivit.

Ještě víc znepokojující je Baigův odhad, že „každý den bylo neoprávněně zkopírováno přibližně 400 milionů profilů uživatelů s obrázky a jmény“ kvůli nedostatečné ochraně proti scrapingu dat. 

Když doporučil silnější bezpečnostní opatření podobná těm, která používají Signal a Apple Messages, vedoucí pracovníci společnosti údajně tento návrh odmítli, protože by mohl zpomalit růst počtu uživatelů.

zabbix_tip

WhatsApp tato tvrzení zcela popírá. Společnost informace označila za „zkreslené“ a upozornila, že ministerstvo práce zamítlo související stížnost, kterou Baig podal poté, co byl propuštěn dle společnosti kvůli špatným pracovním výsledkům. 

„Několik seniorních inženýrů nezávisle potvrdilo, že jeho práce byla před jeho propuštěním pod našimi očekáváními,“ uvedla společnost Meta.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Úvod do Linuxu
17. 9. 2025
9:30
Více
První kroky na linuxovém serveru
18. 9. 2025
9:30
Více
Docker
22. 9. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

Proč je Intel v úpadku?

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ