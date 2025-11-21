Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Až 93 % dětí sleduje online videa, 74 % komunikuje přes soukromé zprávy na sociálních sítích a 73 % hraje online hry. Vyplývá to z průzkumu Vodafonu, pro který sběr dat realizovala výzkumná společnost Ipsos. S rostoucí aktivitou však narůstají i rizika, která mají zásadní dopad na bezpečí a duševní zdraví mladistvých.
Hrozby, které se s online světem pojí, si uvědomují i sami mladiství. Třeba 62 % z nich se bojí, že jim někdo hackne telefon nebo počítač. Z podvodu a ztráty penež má obavu 57 %. Víc než polovina dotázaných se také bojí, že někdo zveřejní a zneužije jejich fotky nebo je upraví pomocí AI za účelem zesměšňování. 47 % nezletilých má strach z nadávek a posměchu na sociálních sítích.
Online rizika mají přitom genderová specifika. Dívky čelí vyššímu tlaku na vzhled, sexuálnímu obtěžování a reputačním rizikům. Chlapci se více setkávají s posměchem v online hrách.
Mladiství přitom sami přicházejí s řešeními. Nechtějí však přílišná omezení, ale bezpečnější prostředí a aktivní zapojení do tvorby digitálních pravidel. Dvě třetiny z nich by uvítaly lepší možnost banovat nebo hlásit škodlivé chování. Přes 40 % z nich navrhuje větší osvětu ve školách, ale i obecně ve veřejném prostoru. Naopak restrikce, například větší rodičovská kontrola nebo vyšší věkový limit, mají u dětí podporu nižší.
„Výsledky výzkumu ukazují, že hrozby, kterým mladí často musí čelit, rozhodně nejsou jen „studená voda“, ve které se dá otužovat. Mladí potřebují k růstu překážky, ale taky potřebují prostředí, kde mohou naplno rozvinout svůj potenciál, nikoli prostředí, které je ničí. Proto je nutné budovat prostor s pravidly, jež zároveň chrání i podporují. A klíčem je komunikace napříč generacemi — bez ní nevznikne bezpečí ani důvěra. A právě proto se mi líbí, že v tomto případě to konečně není „o nich bez nich“. Dospělí totiž většinou ani netuší, co se v online světě skutečně odehrává,” zdůrazňuje Marek Vrbík, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu
Data se shodují i v mezinárodním srovnání
Podobná data ukazuje i globální průzkum Nadace Vodafone . Zároveň upozorňuje, že digitální stresory, jako je kyberšikana, dezinformace, návykové funkce platforem a škodlivé srovnávání, přispívají k nárůstu úzkostí, depresí a problémů s chováním.
Děti také často postrádají znalosti o ochraně dat, algoritmech a dezinformacích. Připraveni se necítí být ani učitelé.
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je klíčová
Děti však v současnosti nelze v online světě ochránit dostatečně. Chybí legislativa pro možnosti blokování nevhodného obsahu, účinná kontrola věku napříč platformami a další opatření, která by alespoň částečně přispěla k tolik potřebnému většímu digitálnímu zdraví dětí a mladých.
Skupina Vodafone a Nadace Vodafone ve spolupráci s organizací Save the Children vydaly proto takzvanou Bílou knihu o ochraně dětí online. V ní vyzývají k mezisektorové spolupráci firem, neziskového sektoru a zákonodárců, která povede k zavedené účinné legislativy. V dokumentu jde o pět hlavních oblastí:
- Zavedení účinného a jednotného ověřování věku napříč platformami.
- Ochrana dětí před návykovými designovými prvky.
- Povinná odpovědnost platforem za bezpečnost dětí při využívání návykovém designu.
- Možnost efektivního blokování nelegálního obsahu, zejména dětské pornografie.
- Systematická podpora digitálních dovedností a zdraví dětí, rodičů i pedagogů.
„Důslednější ochrana práv dětí v online prostředí je cestou k tomu, jak ochránit dětské duševní zdraví a zabránit nárůstu radikalizace a násilí ve společnosti. Děkuji všem partnerům, kteří chtějí bezpečnosti dětí na internetu věnovat své zdroje a kapacitu. Tento úkol je natolik náročný, že bez dobré spolupráce nemáme šanci jej úspěšně zvládnout,“ vítá snahu o spolupráci zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.
Devět tipů pro svět online. Od mladých pro mladé
Vodafone na tématu digitálního zdraví a potřebných opatření spolupracuje i s těmi, kterých se problematika dotýká nejvíce – s dětmi a mladými lidmi.
Právě oni vytvořili pro sebe a své vrstevníky u příležitosti Světového dne dětí Devět tipů pro svět online. Ty zahrnují následující oblasti:
- Nastavení vlastních zdravých limitů u obrazovky
- Digitální stopu
- Ochranu soukromí
- Ochranu před podvody
- Kyberšikanu
- Možnosti pomoci
- Sdílení osobních informací
- Respektování online hranic
- Chytré digitální návyky
Vodafone se digitálnímu bezpeční a zdraví dětí věnuje dlouhodobě. Podílel se například na příručce pro rodiče „První mobil“, která je plná užitečných rad a tipů ohledně toho, jak nastavit první telefon pro dítě, zároveň Vodafone od samého počátku podporuje unikátní projekt Kyberpohádky.
Na stránce Digitální rodičovství mohou rodiče, děti i mladiství najít návody, články a další zajímavé informace.
