Červencová aktualizace Windows 11 přináší pět funkcí, které mění každodenní práci se systémem

Červencový Patch Tuesday pro Windows 11 (buildy 26100.8875 a 26200.8875) patří k nejobsáhlejším kumulativním aktualizacím letošního roku. Mezi desítkami oprav se nachází pět změn, které nemají ambici konkurovat velkým feature updatům, ale řeší konkrétní problémy, na které uživatelé i správci narážejí dlouhodobě.
Panel widgetů přestává obtěžovat
Microsoft zásadně upravil chování panelu widgetů na hlavním panelu. Widget board se po aktualizaci přestal automaticky rozbalovat při najetí kurzorem na ikonu v taskbaru. Notifikační odznaky fungují v minimalizovaném režimu a automaticky se vymazávají po opuštění dashboardu. Ikona na hlavním panelu zobrazuje pouze počet nevyřízených upozornění.
Změna se projevuje i na úrovni systémových prostředků. Na strojích s omezenou operační pamětí klesla paměťová náročnost widgetového procesu, což ocení především firemní notebooky se základní konfigurací.
Kalendářový selektor pro pozastavení aktualizací
Dosavadní mechanismus pozastavení Windows Update nabízel výběr pouze v týdenních intervalech. KB5101650 tento model nahrazuje kalendářovým selektorem v Nastavení → Windows Update → Pozastavit aktualizace. Uživatel vybírá konkrétní datum, do kterého chce aktualizace odložit, s maximálním limitem 35 dnů od aktuálního data. Po vypršení je možné okamžitě nastavit další období.
Pro správce IT infrastruktury to znamená přesnější kontrolu nad tím, kdy se na koncové stanice dostanou nové buildy, a to bez nutnosti sahat do skupinových politik nebo registru.
Návrat systému do stavu z posledních tří dnů
Funkčně nejzajímavější novinkou aktualizace je Point-in-Time Restore (PITR). Systém prostřednictvím služby Volume Shadow Copy Service automaticky vytváří snímky celého stavu operačního systému – včetně souborů, aplikací, ovladačů a nastavení – a uchovává je po dobu 72 hodin.
Pokud po instalaci ovladače, aplikace nebo jiné aktualizace dojde k problému, uživatel může z prostředí Windows Recovery Environment vrátit celý systém do stavu z libovolného automatického bodu obnovy v rámci posledních tří dnů. Na rozdíl od klasického nástroje Obnovení systému pokrývá PITR kompletní stav operačního systému včetně uživatelských souborů na systémovém svazku.
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Funkce vyžaduje systémový disk s kapacitou alespoň 200 gigabajtů a ve výchozím stavu zabírá přibližně dvě procenta diskového prostoru. Na nespravovaných stanicích (edice Home a Pro bez skupinových politik) se snímky vytvářejí automaticky každých 24 hodin. V podnikových edicích Enterprise a Education mohou správci interval zkrátit až na čtyři hodiny a dobu uchování nastavit v rozmezí 4 až 72 hodin.
Barevný filtr displeje pro snížení zrakové zátěže
V sekci Nastavení → Usnadnění přístupnosti přibyla položka Odstín obrazovky. Po aktivaci překryje celý displej barevným filtrem s nastavitelnou intenzitou. K dispozici je šest přednastavených barev a volba vlastního odstínu.
Funkce doplňuje stávající Noční osvětlení, které redukuje modré světlo. Odstín obrazovky pracuje na odlišném principu – aplikuje celoplošný barevný překryv nezávisle na barevné teplotě. Cílí na uživatele s fotosenzitivitou nebo migrénou. Aktivace je možná klávesovou zkratkou Win+U a přímým přechodem do sekce Usnadnění přístupnosti → Zrak.
Rozsáhlá revize Bluetooth stacku
Červencová aktualizace obsahuje jednu z nejrozsáhlejších revizí Bluetooth subsystému v historii Windows 11. Změny zasahují do několika oblastí současně.
Rychlost opětovného připojení klasických Bluetooth audio zařízení po probuzení ze spánku nebo hibernace se zkrátila. Stabilita LE Audio streamování se zlepšila ve scénářích, kdy zařízení přepíná mezi počítačem a telefonem. Zkrátila se rovněž prodleva před zahájením přehrávání na LE Audio zařízeních při současném použití mikrofonu.
Video ke kávě
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Microsoft opravil specifické problémy s párováním AirPods a spolehlivostí mikrofonu u Beats Studio Pro během hovorů. Odstraněna je také chyba 0×9F způsobující modré obrazovky smrti na některých noteboocích s čipsety Intel a Qualcomm při koexistenci Wi-Fi a Bluetooth rádia.
Pro uživatele Phone Link se změnilo směrování zvuku u odchozích hovorů – audio zůstává na telefonu, dokud uživatel hovor nepřijme na počítači. Aktualizace celkově řeší scénáře sdíleného audia, kdy jedno Bluetooth zařízení obsluhuje více zdrojů současně.
Všech pět funkcí je dostupných po instalaci KB5101650 na Windows 11 verze 24H2 a 25H2. Point-in-Time Restore a Odstín obrazovky vyžadují restart systému. Kalendářové pozastavení aktualizací a změny v chování widgetů se projeví okamžitě. Bluetooth opravy se aktivují po restartu a v některých případech vyžadují opětovné spárování zařízení.
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