Jak ukázal nejnovější průzkum firmy Gen, sebevědomější, co se týče detekce deepfakes, jsou dospělí příslušníci generace Z, kde si až 71 % věří, že dokážou rozeznat rozdíl mezi něčím autentickým a tím, co bylo přesvědčivě vygenerováno nebo zmanipulováno AI, zatímco u baby boomerů je to pouze 46 %.
Setkali jste se někdy s podvodným telefonátem?
Přesto celkem téměř polovina (47 %) dospělých Čechů již sdílela nebo zvažovala sdílet alespoň jednu potenciálně citlivou informaci s AI nástrojem. Schopnost rozpoznat podvod vytvořený pomocí AI a vědět, kdy a jak chránit svá data, jsou dvě odlišné, ale stejně důležité dovednosti.
„Rozpoznat falešný obsah vytvořený umělou inteligencí a vědět, kdy a jak chránit svá osobní data, jsou dvě různé dovednosti – lidé si často pletou sebevědomí v jedné oblasti se skutečnou bezpečností v té druhé, a právě to představuje riziko,“ říká Jakub Vávra, analytik v Genu.
Chatboty nejsou důvěrníci. Než s nimi cokoli sdílíte, ověřte si, co daný nástroj s vašimi daty skutečně dělá a pamatujte, že vaše informace mohou zůstat uložené někde, kde mohou být vystaveny rizikům, připomíná.
Pokud byste nechtěli, aby se vaším informacím dostal cizí člověk, nesdílejte je ani s AI platformami.
Nadměrné sebevědomí může oslabit obezřetnost
Na otázku, zda by dokázali rozeznat skutečný obsah od přesvědčivého obsahu vytvořeného nebo upraveného pomocí AI, odpovědělo 56 % dospělých v Česku kladně. Nová zjištění Genu ale ukazují, jak obtížné to může ve skutečnosti být.
Jen v první polovině roku 2026 se umělá inteligence podílela na desítkách milionů videí po celém světě a přibližně každé třicáté z nich bylo označeno jako podvod. V takovém měřítku i malý podíl znamená velké množství přesvědčivých video podvodů.
Co se týče prostředí internetových hrozeb, poznat, že něco bylo vytvořené pomocí AI, je jen část problému, varuje Gen. V pozadí podle něj útočníci využívají stále stejné psychologické triky – naléhavost, důvěru, strach a sliby, které se nedají odmítnout.
Technologie se tak možná mění, ale lidské chování, které podvodníci chytře zneužívají, zůstává stejné.
Právě toto sebevědomí může vést ke ztrátě ostražitosti:
- 16 % dospělých již sdílelo nebo zvažovalo sdílet s AI chatbotem svůj životopis
- 14 % udělalo totéž s pracovním dokumentem
I když lidé mohou vnímat sdílení těchto dokumentů jako pouhou jednorázovou výměnu informací, AI nástroje všechny informace ukládají a pamatují si je. Proto i po zavření chatovacího okna nemusejí automaticky zmizet, naopak mohou v systému zůstat dlouho po skončení konverzace.
Varovné signály lidé znají, přesto je přehlížejí
Průzkum také ukázal, že i když lidé znají hlavní znaky podvodů, v konkrétních situacích je mohou snadno přehlédnout nebo se je rozhodnou ignorovat. Za nejsnáze přehlédnutelné varovné signály respondenti označili:
- Výhodnou nabídku (51 %)
- Tlak na rychlé jednání (45 %)
- Žádost o osobní údaje „jen pro potvrzení“ (45 %)
Nedávný výzkum zaměřený na falešná videa napodobující celebrity a AI-generovaný podvodný obsah odhalil, že realistická tvář nebo hlas slouží jako přesvědčivý obal, zatímco rozhodující roli často hraje spíše důvěryhodně působící nabídka, naléhavost a žádost o „ověření“ či „potvrzení“ údajů.
Právě taktiky, které lidé považují za snadno přehlédnutelné, patří mezi ty, na nichž jsou dnešní AI podvody nejvíce založeny.
Pište pro Computertrends
Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computertrends?
Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu.
Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz
Zkušenosti s podvody si Češi často nechávají pro sebe
Když Češi obdrží podezřelou SMS, telefonát, odkaz nebo zprávu na sociálních sítích, často situaci řeší sami:
- 38 % dospělých podezřelý obsah ignoruje nebo smaže a nikomu se o něm nezmíní
- 29 % si důvěryhodnost obsahu prověří samostatně
Zároveň až 85 % dospělých v České republice sleduje nebo poslouchá dokumenty, podcasty nebo seriály, které informují o podvodech. Téměř polovina (46 %) z nich uvádí, že je díky nim ve svém digitálním životě obezřetnější a 50 % je podezřívavějších vůči zprávám, telefonátům a nabídkám.
Ze všech lidí, kteří se s podobným obsahem někdy setkali – ať už ve zprávách, na sociálních sítích nebo v dokumentu, podcastu či seriálu – jej však pouze 36 % využilo jako téma rozhovoru s přítelem, partnerem nebo členem rodiny. Informace o podvodech se tak k lidem dostávají, konkrétní varování se však mezi blízkými šíří podstatně hůře, dodává Gen.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.