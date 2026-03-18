České děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená pro jejich zdravý vývoj?

Radan Dolejš
Dnes

Fotografie malého dítěte sedícího na podlaze obývacího pokoje, které upřeně a fascinovaně sleduje svítící obrazovku tabletu ve svých rukou. Tvář dítěte je výrazně osvětlena modrým světlem z displeje, zatímco klasické dřevěné hračky leží rozostřené a bez povšimnutí opodál.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Zatímco dříve se děti s technologiemi setkávaly až v předškolním nebo školním věku, dnešní realita je diametrálně odlišná. Zjištění výzkumné agentury STEM, organizace Zvedni hlavu a Nadace O2 odhalují, že obrazovky vstupují do života dětí prakticky ihned po narození. Zcela bez kontaktu s technologiemi vyrůstá pouze 10 % dětí do pěti let. Varovným signálem je především fakt, že 55 % dětí mladších jednoho roku pravidelně sleduje nějaký displej.

S přibývajícími měsíci a roky se čas strávený v digitálním světě rapidně prodlužuje. U batolat ve věku jeden až dva roky konzumuje v Česku obsah více než hodinu denně 41 % dětí, přičemž pětina z nich překračuje hranici dvou hodin. 

U předškoláků je situace ještě vyhrocenější – celých 42 % z nich tráví před svítícími monitory více než dvě hodiny každý den. Tento objem pasivní zábavy zásadně ukrajuje zásadní čas, který by měl být věnován volnému pohybu, hře, poznávání reálného světa či odpočinku.

Digitální dudlík jako univerzální řešení krizí

Zásadní problém nespočívá pouze v celkových hodinách, ale v kontextu, ve kterém rodiče technologie dětem nabízejí. Chytré telefony a tablety se staly univerzálním nástrojem, takzvaným digitálním dudlíkem, pro řešení každodenních stresových situací. Celých 73 % rodičů přiznává, že dítěti podstrčí zařízení ve chvíli, kdy si potřebují něco vyřídit nebo získat chvíli klidu pro sebe.

Obrazovky se staly běžným společníkem u jídelního stolu (41 %), slouží jako rychlý prostředek ke zklidnění rozzlobeného či plačícího dítěte (36 %) a 17 % rodin je dokonce používá jako pomůcku pro lepší usínání. Velmi znepokojivé je zjištění, že 37 % dětí do pěti let konzumuje obsah zcela osamoceně.

Rodiče tak ztrácejí kontrolu nad tím, co přesně dětský mozek zpracovává. Ačkoli 80 % dětí sleduje tradiční pohádky, celá čtvrtina z nich je pravidelně vystavena vysoce stimulačním krátkým videím na platformách jako YouTube Shorts, TikTok či Instagram Reels.

Daň za ticho: Nástup pseudodiagnóz a opožděný vývoj

První roky života představují naprosto kritické okno pro neuroplasticitu – mozek se vyvíjí závratným tempem a formují se základní nervové dráhy. Předseda České pediatrické společnosti, profesor Jiří Bronský, upozorňuje, že nadměrný čas u obrazovek tento přirozený proces narušuje.

Fyzickými následky jsou narušená kvalita spánku, riziko rozvoje krátkozrakosti a celkové omezení fyzické aktivity. Z hlediska psychiky se přidává zhoršená schopnost soustředění, problémy s pamětí a neschopnost regulovat vlastní emoce bez digitální berličky.

Ještě dramatičtější dopad mají technologie na vývoj řeči a komunikace. Předsedkyně Asociace klinických logopedů, Barbora Richtrová, varuje před strmým nárůstem takzvaných pseudodiagnóz, jako je pseudoautismus nebo pseudodysfázie. Dítě se totiž učí mluvit výhradně v přímém kontaktu s živým člověkem. Potřebuje sledovat mimiku tváře, vnímat oční kontakt a reagovat na tón hlasu. Pasivní sledování displeje tento klíčový trénink neposkytuje.

Výsledkem jsou plné logopedické ambulance dětí, které sice umí ovládat dotykovou obrazovku, ale nedokážou sestavit jednoduchou větu nebo navázat oční kontakt se svými vrstevníky.

Hardware hraje roli: Proč vzít na milost starou myš

Pokud už děti s technologiemi pracují, záleží i na použitém zařízení. Zatímco z hlediska emocionálního vývoje nerozlišuje mozek mezi televizí a tabletem, pro fyzický a motorický vývoj je rozdíl propastný. Odborníci přicházejí s překvapivým doporučením pro moderní domácnosti: pořiďte dětem raději klasický stolní počítač s myší namísto tabletu.

Desatero dětského digitálního zdraví

Desatero dětského digitálního zdraví 

Autor: O2

Důvod je čistě fyziologický. U tabletu má dítě displej nezdravě blízko obličeje a pohyb prstem nevyžaduje žádnou komplexní motorickou dovednost. Zvládnutí počítačové myši naproti tomu trénuje jemnou motoriku a koordinaci oko-ruka. Pohled na vzdálenější monitor navíc nutí dítě přirozeně pohybovat očima seshora dolů, čímž přesně simuluje pohyby nezbytné pro budoucí školní docházku – pohled na tabuli a následné psaní do sešitu.

Když už je řeč o cíleném využití, obrazovky umí i pomáhat. Pokud je obsah pečlivě vybrán, mohou aplikace sloužit jako vynikající doplněk terapie. Důkazem je úspěšná léčba chlapce s těžkým selektivním mutismem, který s okolím odmítal verbálně komunikovat. Terapeutka využila jeho zájmu o hru Roblox a právě přes společné sdílení tohoto digitálního světa dokázala jeho komunikační blok prolomit.

Změna musí začít u rodičů

Odborníci se shodují, že striktní zákazy v dnešní době nefungují a nejsou řešením. Technologie nelze z dětského světa zcela izolovat, je však nezbytné je radikálně omezit a korigovat. Doporučení pro zdravý vývoj jsou jasná: do tří let by měl být čas u obrazovek ideálně nulový, od tří do šesti let by pak neměl přesáhnout 40 minut denně.

Klíčem k nápravě jsou jasná rodinná pravidla, která ovšem u 61 % českých rodin chybí nebo je nelze udržet v praxi. Desatero digitálně zdravého rodičovství proto doporučuje zavedení „zón bez obrazovek“ – tedy místností a situací, kam elektronika nepatří, jako je jídelní stůl nebo postel. Kámen úrazu však často leží přímo u dospělých.

Více než polovina rodičů (57 %) si plně uvědomuje, že jsou pro své děti hlavním vzorem v tom, jak s technologiemi zacházet, ale 36 % z nich zároveň přiznává, že se jim vlastní nutkavé sledování telefonu nedaří ovládnout. Lékaři navíc téma často přehlížejí – pouze 16 % rodičů někdy dostalo od svého pediatra informace o vlivu obrazovek na děti.

