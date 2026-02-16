Computertrends  »  Securitytrends  »  České firmy pod náletem kyberútoků. Jejich počet vzrostl o pětinu

České firmy pod náletem kyberútoků. Jejich počet vzrostl o pětinu

Radan Dolejš
16. 2. 2026

Sdílet

muž bez obličeje krade data
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Nová zpráva Global Threat Intelligence Report společnosti Check Point Software Technologies konstatuje, že v lednu čelila každá společnost v průměru 2 090 kybernetickým útokům týdně, což je meziroční nárůst o 17 %.

„V České republice nadále vidíme nadprůměrné množství kyberútoků. Každá česká společnost čelila v lednu v průměru 2 374 kyberútokům týdně, což je meziroční nárůst o 18 % a o 306 kyberútoků týdně více než v prosinci 2025. Většímu počtu útoků čelí v Evropě Itálie (2 403 kyberútoků týdně na jednu společnost). 

Vysoké riziko hrozí také ve Švédsku (2 135), Portugalsku (2 110) a Španělsku (1 988). Největší meziroční nárůst útoků jsme v Evropě zaznamenali v Irsku (o 68 %) a Řecku (+62 %). Naopak ve Švýcarsku meziročně počet útoků klesl o 11 % a ve Finsku o 5 %,“ říká Tomáš Růžička, SE Team Leader z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Největší hrozbě čelí s obrovským náskokem sektor vzdělávání, jedná se dokonce v průměru o 4 364 útoků týdně na jednu společnost. Pro kyberzločince je atraktivní kombinace vysokého počtu uživatelů, zastaralé infrastruktury a omezených zdrojů na ochranu. 

Druhým nejčastěji napadaným odvětvím je veřejná správa (2 759 útoků týdně v průměru na jednu instituci). Na třetí místo se posunuly telekomunikační společnosti. Vůbec největší meziroční nárůst útoků, o 122 %, detekujeme opakovaně u zemědělství.

Nejvíce útoků (3 110) zaznamenaly organizace v Latinské Americe, kde došlo i k největšímu nárůstu (o 33 %). Naopak u afrických společností došlo k poklesu útoků o 6 %. V Evropě vzrostl jejich počet o 18 % na 1 755.

AI nástroje zvyšují riziko úniku dat

Každý 30. prompt odeslaný z podnikových sítí představoval v lednu vysoké riziko úniku citlivých dat. Problém se týká 93 % organizací pravidelně používajících AI nástroje. 

Šestnáct novinek ve Windows 11, které vám umožní pohrát si s jejich designem a nastavením Přečtěte si také:

Šestnáct novinek ve Windows 11, které vám umožní pohrát si s jejich designem a nastavením

Průměrný podnikový uživatel vytvořil v lednu 76 promptů, což je výrazný nárůst oproti prosincovým 56 promptům.

Vyděračské útoky

V lednu bylo na stránkách ransomwarových gangů veřejně vydíráno 678 společností, což je sice výrazný pokles oproti prosinci, ale zároveň se jedná o meziroční nárůst o 10 %. 52 % obětí pochází ze Severní Ameriky, 24 % obětí je z Evropy, kde jsou hlavním terčem společnosti ve Velké Británii, Německu, Itálii a Španělsku.

Školení Kubernetes

Nejčastěji vydírané jsou organizace z oblasti obchodních služeb, odkud pochází třetina všech obětí. Následuje sektor spotřebního zboží a služeb (15 %) a průmyslová výroba (11 %).

Nejaktivnější ransomwarovou skupinou byl v lednu znovu Qilin, který je zodpovědný za 15 % zveřejněných útoků. LockBit na druhém místě vydíral 12 % obětí a zaměřil se na velké podniky a vládní subjekty. Zajímavostí je, že LockBit dlouhodobě necílí na organizace v Rusku nebo Společenství nezávislých států. Třetí nejaktivnější skupinou je Akira, která se zaměřuje na obchodní služby a průmyslové organizace.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více
Správa linuxového serveru
17. 3. 2026
9:00
Více
Bezpečnost na linuxovém serveru
18. 3. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Konec soukromí jak ho známe?

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Máslo bude levné až do podzimu

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ