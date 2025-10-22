České firmy přicházejí na chuť umělé inteligenci. Adopce AI stoupá závratným tempem

Adopce umělé inteligence v České republice nabírá nevídanou dynamiku. Podle výsledků studie Unlocking The Czech Republic's AI Potential 2025, kterou dnes prezentoval AWS na obří pražské konferenci AWS Cloud Days, aktuálně AI důsledně využívá téměř třetina všech českých podniků, což je skokový nárůst oproti předchozím letům.
Jen letos se k uživatelům technologií založených na umělé inteligenci připojilo dalších devadesát tisíc firem a v tuzemsku je tak už přes 370 000 podniků, které AI nasadily do praxe. Tento trend potvrzuje také průzkum mezi manažery a majiteli – ve srovnání s rokem 2024 je tempo růstu adopce AI ve firmách přes 32 procent.
Nejvýraznější impuls přichází od startupů, které se staly hlavním tahounem inovací v oblasti AI. Zatímco u tradičních velkých firem je zavádění umělé inteligence spíše pozvolné a opatrné, mladé firmy dokázaly během posledního roku uvést na trh dvakrát více nových AI produktů než jejich evropské protějšky. Studie ukazuje, že 54 % českých startupů staví své podnikání na AI, což je v evropském měřítku velmi nadstandardní číslo.
Zásadní roli hraje nejen odvaha mladých firem experimentovat, ale i schopnost pružně reagovat na rychle se měnící trh.
„Startupy jsou v Česku jednoznačně tahounem inovací. Mají obrovský drive, nebojí se riskovat a reagují na technologické trendy během několika dní. Ve velkých podnicích je zavedený systém těžké otočit, kdežto startupy jsou flexibilní a proto mají v AI takový náskok,“ vysvětluje šéf českého AWS Tibor Kolejak.
Umělá inteligence se v českých firmách nejvíce prosazuje v oblasti financí, IT služeb, automobilového průmyslu a výroby. U většiny podniků zatím znamená hlavně základní automatizaci procesů, typicky nasazení chytrých chatbotů, překladů či jednoduché analýzy dat.
Postupně však přibývá společností, které sahají po pokročilejších formách využití: „Vidíme, že se firmy nebojí používat AI například na analýzu výrobních dat, optimalizaci kapacit na základě predikcí nebo automatizované plánování. Umělá inteligence už není jen doménou několika IT firem. Pomáhá zvyšovat efektivitu i konkurenceschopnost, což se projevuje na růstu tržeb. Podle našich dat je to v průměru o patnáct procent,“ komentuje Kolejak.
Přestože pozitivní dopady AI jsou už dobře měřitelné, rozvoj brzdí především nedostatek kvalifikovaných odborníků. Firmy proto nabízejí specialistům na AI podstatně vyšší platy než je běžné v jiných oblastech IT, podle studie až o 37 % víc, ale talentovaných lidí je stále nedostatek. Kolejak k tomu dodává: „Firmy často mají peníze i chuť inovovat – co jim nejvíc schází, je dostatek odborných dovedností. Pokud tady nezvládneme masivní investici do vzdělávání a AI talentů, náskok Česka se může rychle rozplynout.“
Za velkou výzvu označují firmy i rostoucí složitost evropské regulace. Compliance a AI Act znamenají, že z každé stoeurovky putuje téměř čtyřicet eur na plnění regulatorních požadavků. To je částka, která může být pro menší podniky odrazující.
„Regulace je opravdu problém. Česko má obrovskou poptávku po AI, ale náklady na legislativní požadavky jsou stále vyšší. Pokud se tento proces nezjednoduší, některé firmy raději počkají, až bude jasno,“ říká Kolejak.
Právě dostupnost cloudových služeb je zásadní pro firmy, které se rozhodnou AI zavést rychle a efektivně. Moderní cloudová infrastruktura umožňuje nejen flexibilní testování nových řešení, ale i bezpečnou a škálovatelnou implementaci projektů bez nutnosti vysokých vstupních investic.
Tibor Kolejak shrnuje přínos AWS slovy: „Naše cloudová platforma nabízí českým firmám škálu nástrojů od základních chatbotů po pokročilou analytiku. Dáváme jim svobodu vytvářet vlastní řešení, přesně podle potřeby. To je důvod, proč narůstá počet podniků, které AI nasazují právě s pomocí cloudu.“
Ekonomický dopad AI na českou ekonomiku nabírá na síle. Studie uvádí, že v roce 2023 měla cloudová AI služba přímý přínos v hodnotě přes dvě a půl miliardy korun. Do roku 2030 se očekává, že AI bude nejen hybnou silou firemní digitalizace, ale i inspirací pro veřejný sektor, který zatím zaostává. Jestliže české firmy udrží aktuální tempo, mají šanci stát se laboratoří inovací pro celý region.
V závěru studie doporučuje: investovat do vzdělávání, zjednodušit regulační prostředí a aktivně podpořit širší adopci AI také ve státní správě.
„Češi mají odvahu i nápady, ale pokud zdejší firmy, startupy i instituce zvládnou investice do lidí, inovací a vzdělávání, může být Česko skutečně vzorem pro celý region,“ uzavírá Tibor Kolejak.
