Česko posiluje v pevném internetu, upload zůstává konkurenční výhodou

Pevný připojení k interentu v Česku zaznamenalo v aktuálním roce meziroční posun ve všech sledovaných parametrech. Podle údajů francouzské společnosti nPerf, která provozuje globální síť více než 350 dedikovaných serverů pro měření výkonu internetových připojení, rychlost stahování vzrostla ze 133 Mb/s na 139 Mb/s, upload se zvýšil z 69,2 Mb/s na 74,5 Mb/s. Latence se zlepšila z 27,13 ms na 26,97 ms. Celkové skóre nPerf vzrostlo ze 110 tisíc na 111 tisíc bodů.
Významným faktorem je rostoucí podíl FTTH testů, který se zvýšil z 12,8 procenta v roce 2025 na 18,3 procenta v aktuálním roce. Podle údajů Českého telekomunikačního úřadu za rok 2025 počet optických přípojek FTTH/B poprvé převýšil počet DSL připojení – optika dosáhla 1,073 milionu přípojek oproti 957 tisícům DSL. Optika během jediného roku narostla o více než sto tisíc nových přípojek.
Nejrozšířenější technologií v Česku zůstává Wi-Fi internet regionálních poskytovatelů s 1,118 milionu zákazníků. Kabelové sítě CATV využívalo přibližně 594 tisíc zákazníků a přístup přes fixní LTE a 5G dosáhl asi 490 tisíc přípojek.
Srovnání se sousedními zeměmi
Analýza dat z roku 2025 pro Českou republiku a čtyři sousední státy odhaluje výrazné rozdíly v jednotlivých parametrech.
Rychlost stahování představuje slabinu. Česká republika s 133 Mb/s zaostává za všemi sousedy. Polsko vede s 178 Mb/s, následuje Německo (161 Mb/s), Slovensko (156 Mb/s) a Rakousko (149 Mb/s). Rozdíl vůči Polsku dosahuje 45 Mb/s.
Upload je naopak jasnou výhodou. V rychlosti odesílání dat Česká republika s 69,2 Mb/s předstihuje všechny sousední země. Slovensko dosahuje 64,4 Mb/s, zatímco Rakousko (36,7 Mb/s) a Německo (41,3 Mb/s) vykazují téměř poloviční hodnoty. Parametr má rostoucí význam pro cloudové služby, videokonference a zálohování dat.
Latence v dolní polovině středu. Hodnota 27,13 ms řadí Českou republiku za Slovensko (22,98 ms), Rakousko (24,39 ms) a Německo (25,18 ms), ale před Polsko (35,48 ms).
Celkové skóre v horní polovině středu. Navzdory nižší rychlosti stahování dosahuje Česká republika celkového skóre 110 tisíc bodů, což je prakticky shodné s Německem a Rakouskem (111 tisíc bodů). Polsko s 98,1 tisíc bodů zůstává výrazně pozadu. Pouze Slovensko s 117 tisíci body dosahuje lepšího výsledku díky vyváženější kombinaci všech parametrů včetně vysokých hodnot v browsing a streaming performance.
Celkové skóre nPerf kombinuje rychlost stahování a odesílání, latenci a dva specifické parametry – browsing performance a streaming performance. Browsing performance měří rychlost načítání webových stránek včetně interaktivních prvků, streaming performance hodnotí kvalitu přehrávání videa v reálném čase.
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Mobilní upload: druhá pozice v kategorii
Podle údajů nPerf za období leden až červenec 2026 obsadila Česká republika druhé místo v mobilním uploadu mezi zeměmi s rozlohou 50 001 až 100 000 km². Průměrná rychlost odesílání dosáhla 29,1 Mb/s, což umožňuje odeslat soubor o velikosti 1 GB za méně než pět minut.
Česká republika předstihla Irsko (28,2 Mb/s), Portugalsko (25,6 Mb/s) a Rakousko (25,3 Mb/s). Rozdíl vůči Irsku činí 0,9 Mb/s, vůči Portugalsku 3,5 Mb/s. Ve srovnání s Togem (18,0 Mb/s) by odeslání stejného souboru trvalo přibližně sedm minut. První místo v kategorii obsadilo Slovensko s průměrnou rychlostí 32,3 Mb/s.
Podle nezávislých měření nPerf za rok 2025 dosáhl nejlepšího celkového výsledku mezi mobilními operátory v České republice operátor O2. Stejný operátor získal také ocenění společnosti Ookla za druhé pololetí 2025 za nejrychlejší 5G síť a nejlepší mobilní síť v Česku. Mediánová rychlost stahování v 5G síti O2 dosahovala 144,25 Mb/s.
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