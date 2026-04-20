Čeští senioři a seniorky a IT? Jde to, ale dře to

Výzkum realizovaný mezi 6 000 lidmi 55+ v České republice, Německu, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a Rumunsku potvrzuje, že digitální technologie se staly běžnou součástí každodenního života napříč Evropou.
Celkem 91 % dotázaných používá digitální zařízení každý den, a to i ve věkové skupině 75+. Samotná dostupnost technologií však nestačí – klíčovým faktorem je sebedůvěra.
Česko: vysoká míra používání, nízká míra jistoty
Česká republika se ve studii řadí k zemím, kde je patrný výrazný rozdíl mezi mírou používání technologií a jistotou při jejich ovládání.
- 43 % českých seniorů a seniorek uvádí, že nerozumí fungování aplikací nebo webových stránek,
- 36 % má obavy, že při používání technologií udělá chybu,
- 56 % lidí 55+ považuje tempo digitálního vývoje za příliš rychlé.
Ve srovnání s digitálně vyspělejšími zeměmi, jako je Německo, Nizozemsko nebo Spojené království, mají lidé v Česku vyšší pocit nejistoty, přestože technologie využívají podobně často lidé jako v těchto zemích.
Západní Evropa: technologie jsou běžné, nejistota ale přetrvává i zde
V zemích jako Spojené království, Německo nebo Nizozemsko je digitální svět pro starší generace zcela přirozeným. Díky špičkové infrastruktuře tam dříve narození běžně používají technologie k placení účtů, správě financí nebo ke komunikaci s úřady. Online služby jim zkrátka reálně usnadňují život.
Jenže ani v těchto technologicky vyspělých státech nejde o úplnou idylku. Stačí jedna nečekaná aktualizace aplikace, změna ovládacích prvků nebo nové grafické rozhraní, a i u zkušenějších uživatelů se dostaví nejistota. Studie tak potvrzuje zásadní věc: to, že je stát digitálně na výši, ještě neznamená, že se v jeho systému cítí každý člověk sebevědomě a bezpečně.
Irsko vede v ochotě učit se
Zcela jiný pohled nabízí Irsko, které v evropském srovnání vyčnívá. Neuvěřitelných 91 % tamních starších má chuť se dál vzdělávat a osvojovat si nové technologické dovednosti. To překračuje evropský průměr a ukazuje na skutečnou otevřenost k pokroku.
Klíčem k úspěchu Irska je ale především způsob, jakým se tyto znalosti předávají. Silně funguje komunita a blízké vztahy. Největší důvěru mají dříve narození v rady od své rodiny a přátel. Právě osobní doporučení a pomocná ruka od někoho známého fungují v Irsku jako ten nejlepší motor pro digitální růst.
Osamělost a stereotypy napříč Evropou
Studie zároveň ukazuje, že digitální technologie mohou sehrát důležitou roli v prevenci sociální izolace, pokud podporují – nikoli nahrazují – osobní vztahy.
Na 67 % respondentů a respondentek napříč zeměmi souhlasí, že osamělost mezi seniory a seniorkami v posledních letech vzrostla, 68 % seniorů a seniorek se setkává se stereotypem, že starší lidé „nezvládají technologie“, přičemž v České republice tento pocit sdílí dokonce 77 % dotázaných.
Sebedůvěra jako klíč k digitální inkluzi
„Výzkum jasně ukazuje, že hlavní bariérou digitální inkluze není nedostatek zařízení, ale nedostatek sebedůvěry. V Česku senioři a seniorky technologie používají často, ale výrazně častěji než v západní Evropě si nejsou jistí sami sebou. Právě proto je klíčové zaměřit se na sebedůvěru, trpělivost a lidskou podporu, ne jen na další návody nebo aplikace,“ říká ke studii ředitelka české Nadace Vodafone Zuzana Holá.
Na nedostatek sebevědomí a potřebu praktických rad reaguje program Digitální odysea od Nadace Vodafone. Iniciativa, která je součástí mezinárodního projektu Hi Digital, se zaměřuje přesně na to, co starší generace pálí nejvíce: na posilování sebedůvěry a osvojování dovedností, které lze okamžitě využít v běžném životě. V evropském měřítku už projekt podpořil přes půl milionu lidí a celkově jich oslovil více než 1,5 milionu.
