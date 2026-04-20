Čeští senioři a seniorky a IT? Jde to, ale dře to

Radan Dolejš
senioři u notebooků a tabletů sedí u stolu
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Senioři a seniorky v České republice používají digitální technologie téměř stejně často jako jejich vrstevníci a vrstevnice v západní Evropě, v sebedůvěře při jejich používání ale výrazně zaostávají. Ukazuje to nová srovnávací studie Nadace Vodafone, zpracovaná agenturou Ipsos, která porovnala přístup lidí ve věku 55+ k digitálním technologiím v šesti evropských zemích.

Výzkum realizovaný mezi 6 000 lidmi 55+ v České republice, Německu, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a Rumunsku potvrzuje, že digitální technologie se staly běžnou součástí každodenního života napříč Evropou. 

Celkem 91 % dotázaných používá digitální zařízení každý den, a to i ve věkové skupině 75+. Samotná dostupnost technologií však nestačí – klíčovým faktorem je sebedůvěra.

Česko: vysoká míra používání, nízká míra jistoty

Česká republika se ve studii řadí k zemím, kde je patrný výrazný rozdíl mezi mírou používání technologií a jistotou při jejich ovládání.

  • 43 % českých seniorů a seniorek uvádí, že nerozumí fungování aplikací nebo webových stránek,
  • 36 % má obavy, že při používání technologií udělá chybu,
  • 56 % lidí 55+ považuje tempo digitálního vývoje za příliš rychlé.
Ve srovnání s digitálně vyspělejšími zeměmi, jako je Německo, Nizozemsko nebo Spojené království, mají lidé v Česku vyšší pocit nejistoty, přestože technologie využívají podobně často lidé jako v těchto zemích.

Západní Evropa: technologie jsou běžné, nejistota ale přetrvává i zde 

V zemích jako Spojené království, Německo nebo Nizozemsko je digitální svět pro starší generace zcela přirozeným. Díky špičkové infrastruktuře tam dříve narození běžně používají technologie k placení účtů, správě financí nebo ke komunikaci s úřady. Online služby jim zkrátka reálně usnadňují život.

Jenže ani v těchto technologicky vyspělých státech nejde o úplnou idylku. Stačí jedna nečekaná aktualizace aplikace, změna ovládacích prvků nebo nové grafické rozhraní, a i u zkušenějších uživatelů se dostaví nejistota. Studie tak potvrzuje zásadní věc: to, že je stát digitálně na výši, ještě neznamená, že se v jeho systému cítí každý člověk sebevědomě a bezpečně.

Irsko vede v ochotě učit se

Zcela jiný pohled nabízí Irsko, které v evropském srovnání vyčnívá. Neuvěřitelných 91 % tamních starších má chuť se dál vzdělávat a osvojovat si nové technologické dovednosti. To překračuje evropský průměr a ukazuje na skutečnou otevřenost k pokroku.

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky Přečtěte si také:

Klíčem k úspěchu Irska je ale především způsob, jakým se tyto znalosti předávají. Silně funguje komunita a blízké vztahy. Největší důvěru mají dříve narození v rady od své rodiny a přátel. Právě osobní doporučení a pomocná ruka od někoho známého fungují v Irsku jako ten nejlepší motor pro digitální růst.

Osamělost a stereotypy napříč Evropou

Studie zároveň ukazuje, že digitální technologie mohou sehrát důležitou roli v prevenci sociální izolace, pokud podporují – nikoli nahrazují – osobní vztahy.

Na 67 % respondentů a respondentek napříč zeměmi souhlasí, že osamělost mezi seniory a seniorkami v posledních letech vzrostla, 68 % seniorů a seniorek se setkává se stereotypem, že starší lidé „nezvládají technologie“, přičemž v České republice tento pocit sdílí dokonce 77 % dotázaných.

Sebedůvěra jako klíč k digitální inkluzi

„Výzkum jasně ukazuje, že hlavní bariérou digitální inkluze není nedostatek zařízení, ale nedostatek sebedůvěry. V Česku senioři a seniorky technologie používají často, ale výrazně častěji než v západní Evropě si nejsou jistí sami sebou. Právě proto je klíčové zaměřit se na sebedůvěru, trpělivost a lidskou podporu, ne jen na další návody nebo aplikace,“ říká ke studii ředitelka české Nadace Vodafone Zuzana Holá.

Na nedostatek sebevědomí a potřebu praktických rad reaguje program Digitální odysea od Nadace Vodafone. Iniciativa, která je součástí mezinárodního projektu Hi Digital, se zaměřuje přesně na to, co starší generace pálí nejvíce: na posilování sebedůvěry a osvojování dovedností, které lze okamžitě využít v běžném životě. V evropském měřítku už projekt podpořil přes půl milionu lidí a celkově jich oslovil více než 1,5 milionu.

Mohlo by vás zajímat

Dále u nás najdete

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Jaké dopady by měly rychlé škrty v ČT a rozhlase?

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Patří StarDance do vysílání České televize?

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ