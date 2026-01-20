Computertrends  »  Technologie  »  ChatGPT do chatu zavádí reklamu a představuje nové levnější předplatné

ChatGPT do chatu zavádí reklamu a představuje nové levnější předplatné

OpenAI představuje dvě významné novinky v ChatGPT. Nové levnější předplatné za osm dolarů měsíčně, které bude poháněné reklamou. Ta se už objevuje i v bezplatných verzích.

OpenAI upravuje fungování ChatGPT ve snaze najít nové způsoby, jak generovat příjmy. Společnost proto oznámila dvě významné změny: nové, levnější předplatné s názvem ChatGPT Go a zavedení reklamy pro uživatele bezplatných a levnějších tarifů.

Placené předplatné vedle bezplatné verze ChatGPT nabízí už dlouho, rostoucí náklady na provoz velkých systémů umělé inteligence však vyvíjejí na ekonomiku OpenAI nemalý tlak. 

Aby tuto situaci vyřešila, rozšiřuje společnost nabídku předplatného a začíná v rámci ChatGPT testovat reklamy v některých levnějších tarifech. Dodejme, že nejdřív mezi uživateli ve Spojených státech. Podle OpenAI se reklamy budou zobrazovat v dolní části odpovědí chatu, pokud bude k dané konverzaci existovat relevantní sponzorovaný produkt nebo služba.

Společnost uvádí, že reklamy budou „jasně označeny“ a od odpovědí vizuálně odděleny. Zdůrazňuje také, že reklama nebude mít vliv na to, jak ChatGPT odpovídá. Konverzace zároveň nebudou sdíleny s inzerenty a uživatelská data nebudou prodávána, uvádí OpenAI. 

Reklamy se ani nebudou zobrazovat uživatelům, kteří uvedou, že jsou mladší 18 let, nebo pokud sám ChatGPT určí, že uživatel je pravděpodobně mladší tohoto věku. Kdokoli, kdo nechce vidět reklamy, se jim bude moct vyhnout předplacením dražších tarifů, jako jsou Plus, Pro, Business nebo Enterprise.

Spolu s reklamami zavádí OpenAI nový, levnější tarif předplatného s názvem ChatGPT Go. Jeho cena je 8 dolarů měsíčně a nachází se tak mezi bezplatnou verzí a tarifem ChatGPT Plus za 20 dolarů měsíčně. 

ChatGPT Go nabízí štědřejší limity než bezplatná úroveň, včetně rozšířeného přístupu k vlajkovému modelu GPT-5.2, víc zpráv, víc generování obrázků, víc nahrávání souborů a delší paměť. U zpráv, nahrávání a vytváření obrázků jsou limity konkrétně desetkrát vyšší než u bezplatného tarifu.

ChatGPT Go však neobsahuje pokročilé funkce dostupné v ChatGPT Plus, mezi které patří pokročilé modely uvažování, hloubkový výzkum, agentní režim, vlastní GPT nebo generování videí skrze nástroj Sora. ChatGPT bude také jediným placeným tarifem, který bude obsahovat právě reklamu.

Tento krok přirozeně vybízí ke srovnání s Googlem, jehož reklamní činnost je založena na chování uživatelů a analytice. OpenAI sice tvrdí, že volí odlišný přístup a chrání soukromí uživatelů, ale s rostoucími provozními náklady by reklama pro společnost mohla být stále lákavější…

