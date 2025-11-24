Computertrends  »  Technologie  »  ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Václav Tesař
Včera

AI - chatbot - ChatGPT - OpenAI - skupinovy chat
Autor: OpenAI
Nová funkcionalita ChatGPT umožňuje připojení až dvaceti uživatelů do jednoho chatu.

OpenAI rozšiřuje „sociálně-síťovou“ stránku ChatGPT – globálně zavádí skupinové chaty pro všechny uživatele tarifů Free, Go, Plus a Pro. Aktualizace přichází jen týden poté, co funkce začala být testována v pilotních regionech.

Díky skupinovým chatům můžou uživatelé v rámci ChatGPT spolupracovat v rámci jedné sdílené konverzace. OpenAI tvrdí, že tato změna promění ChatGPT z „osamělého asistenta“ na prostor pro spolupráci, v němž můžou „přátelé, rodina nebo kolegové společně plánovat, tvořit a rozhodovat“.

Společnost předpokládá, že lidé budou tuto funkci využívat ke koordinaci výletů, společnému psaní dokumentů, řešení sporů nebo k výzkumu, zatímco ChatGPT jim bude pomáhat vyhledávat informace, shrnovat nápady nebo porovnávat možnosti. Do jednoho skupinového chatu se může připojit až dvacet lidí, jakmile přijmou pozvánku. Nastavení a paměť každého uživatele přitom zůstanou individuální a soukromé. 

Zahájení skupinového chatu je jednoduché: uživatelé klepnou na ikonu postavy v pravém horním roku a přidají dalšího účastníky nebo mu nasdílejí odkaz s pozvánkou.

Před připojením si každý nastaví stručný profil s uživatelským jménem a fotografií. OpenAI také uvádí, že ChatGPT údajně sám rozpozná, kdy má do konverzace zasáhnout a kdy ji nechat jen na uživatelích. Pokud uživatelé výslovně chtějí příspěvek od ChatGPT, mohou ho k tomu jednoduše vyzvat.

Podle OpenAI jsou skupinové chaty součástí širší přeměny ChatGPT na prostředí pro spolupráci. „Vidíme, že ChatGPT hraje aktivnější roli v reálných skupinových konverzacích a pomáhá lidem společně plánovat, tvořit a jednat,“ napsala OpenAI v e-mailu pro magazín TechCrunch.

