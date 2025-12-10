ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě a předstihl giganty sociálních sítí

Když OpenAI na konci roku 2022 spustila ChatGPT, šlo zpočátku o technologický experiment, který rychle zaujal vývojáře, early adopters a technologické nadšence. Během několika měsíců se ale z nástroje pro hraní si s AI stal pracovní standard v kancelářích, školách i domácnostech po celém světě.
Co se dozvíte v článku
- 902 milionů stažení za 11 měsíců: rok, kdy ChatGPT přepsal žebříčky
- Před TikTokem, Instagramem i Facebookem
- Dominance na trhu AI chatbotů: přes 80 procent podílu
- Proč zrovna ChatGPT? Načasování, značka a ekosystém
- Dopad na sociální sítě a trh mobilních aplikací
- Co bude dál: vyhlídky po rekordním roce
Generativní AI – tedy technologie schopná vytvářet text, obrázky, kód či analýzy – se díky ChatGPT proměnila z novinky pro odborníky v masovou službu, kterou používají stovky milionů lidí každý měsíc. ChatGPT tak od začátku fungoval jako hlavní vstupní brána do světa AI pro běžné uživatele.
902 milionů stažení za 11 měsíců: rok, kdy ChatGPT přepsal žebříčky
Rok 2025 znamenal pro ChatGPT zásadní zlom. Mezi lednem a listopadem byl podle AppMagic stažen 902 milionkrát, což je téměř trojnásobek oproti celému předchozímu roku a zhruba sedminásobek oproti prvnímu roku na trhu. Zároveň jde o výrazně více než u kteréhokoli jiného konkurenta v žebříčku.
Klíčové bylo zejména druhé a třetí čtvrtletí roku, kdy se kombinoval rostoucí zájem uživatelů o AI, rychlé rozšiřování funkcí ze strany OpenAI a silná mediální pozornost. V dubnu, červenci a srpnu překročil počet měsíčních instalací hranici 100 milionů – hodnoty, které jsme dosud vídali hlavně u největších sociálních sítí.
Celkově tak ChatGPT dosáhl v listopadu kumulativně 1,36 miliardy stažení, což připomíná růst TikToku v jeho nejrychlejší expanzní fázi. Vzhledem k tomu, že ChatGPT je primárně nástroj produktivity, a ne čistě zábavní aplikace, je tento růst o to pozoruhodnější.
Před TikTokem, Instagramem i Facebookem
Ještě před několika lety se zdálo, že žebříčky nejstahovanějších aplikací budou dlouhodobě patřit sociálním sítím a komunikačním platformám. Rok 2025 ale ukázal, že generativní AI se dokáže v tomto prostředí nejen prosadit, ale dokonce mu dominovat.
Podle dat, která TechGaged interpretuje na základě AppMagic, vypadalo pořadí stažení mezi lednem a listopadem 2025 takto: ChatGPT s 902 miliony stažení, TikTok se 703 miliony (zhruba o 200 milionů méně), Instagram s 521,6 milionu (asi o 380 milionů méně), Facebook, WhatsApp a Temu každý mezi 404 až 444 miliony stažení a Google Gemini s 392 miliony stažení jako jediná další AI aplikace v první desítce.
ChatGPT se tak stal první aplikací mimo tradiční sociální sítě, která nejen dorovnala jejich čísla, ale dokázala je výrazně předčít. Poprvé vede globální žebříček nástroj založený na generativní AI, nikoli platforma pro sdílení videí, fotek nebo chatování.
„ChatGPT dokázal něco, co se žádné jiné aplikaci mimo velké sociální sítě nikdy nepodařilo: nedohonil TikTok, Instagram a Facebook – on je předběhl. Stát se nejstahovanější aplikací světa v tak krátkém čase představuje historický zlom v technologickém prostředí a ukazuje, jak rychle se generativní AI stala mainstreamovým fenoménem,“ říká Jastra Kranjec, analytička TechGaged Research.
Dominance na trhu AI chatbotů: přes 80 procent podílu
Růst počtu stažení se odráží i v tržním podílu. Podle dřívějších analýz TechGaged má ChatGPT více než 80 procent globálního trhu AI chatbotů; v listopadu 2025 dosáhl jeho podíl přibližně 81,8 procenta. ChatGPT tak drží čtyřnásobně větší podíl než pět jeho největších konkurentů dohromady a zůstává první volbou pro většinu lidí, kteří generativní AI používají denně.
Na trh sice vstoupila nová jména jako DeepSeek, Perplexity a další specializované AI nástroje, které přinesly nové funkce, jiné obchodní modely nebo odlišné přístupy k soukromí a integraci do pracovních procesů. Tyto projekty podle TechGaged přispěly k rychlejšímu tempu inovací a donutily OpenAI zrychlit vydávání nových verzí a funkcí, nedokázaly však zásadně narušit dominantní postavení ChatGPT.
Proč zrovna ChatGPT? Načasování, značka a ekosystém
Dominance ChatGPT mezi AI aplikacemi a jeho vzestup do čela globálních žebříčků stažení má několik klíčových důvodů. ChatGPT byl první masově známý generativní chatbot a jeho značka se stala synonymem pro AI chat podobně jako Google pro internetové vyhledávání.
Rozhraní založené na konverzaci snižuje vstupní bariéru – je intuitivní i pro uživatele, kteří se v technologiích příliš neorientují. Stačí psát dotazy přirozeným jazykem. Velkou roli hraje i široká škála použití: od psaní textů a e-mailů přes programování, překlady a přípravu prezentací až po studium, kreativní tvorbu a každodenní plánování. Díky této univerzálnosti si aplikaci instaluje velmi různorodé spektrum uživatelů.
Silný ekosystém kolem OpenAI – podpora vývojářů, integrace do dalších služeb, API pro firmy a partnerství s velkými technologickými hráči – pak šíření ChatGPT dále urychluje. Výsledkem je nástroj, který se používá v korporacích, školách, malých firmách i domácnostech napříč kontinenty.
Dopad na sociální sítě a trh mobilních aplikací
Skutečnost, že nejstahovanější aplikací světa je nyní AI chatbot a ne sociální síť, naznačuje hlubší změnu v chování uživatelů i v ekonomice mobilních aplikací. Uživatelé se posouvají od pasivní konzumace obsahu k aktivní asistenci – zatímco TikTok, Instagram nebo Facebook jsou primárně platformy pro zábavu a sociální interakci, ChatGPT funguje jako nástroj, který pomáhá něco vytvořit, vyřešit nebo pochopit.
AI asistent se tak stává novým typem povinné výbavy telefonu, podobně jako dříve sociální sítě nebo komunikační aplikace. To vytváří tlak na konkurenci: velcí hráči jako Google či Meta masivně investují do vlastních AI modelů a integrují je do vyhledávání, kancelářských balíků i sociálních sítí.
Tento vývoj urychluje přechod do éry, kdy bude generativní AI zabudovaná v téměř každé digitální službě, a samostatné AI aplikace jako ChatGPT budou pro řadu uživatelů fungovat jako centrální rozhraní pro práci s informacemi a digitálními úkoly.
Co bude dál: vyhlídky po rekordním roce
TechGaged upozorňuje, že kompletní čísla za celý rok 2025 budou ještě zajímavější, protože zájem o AI aplikace dále roste. I kdyby se růst počtu stažení ke konci roku mírně zpomalil, pozice ChatGPT jako nejstahovanější aplikace roku by měla zůstat neotřesitelná.
Do budoucna bude klíčové, zda se ChatGPT udrží na špici i ve chvíli, kdy se trh nasytí a uživatelé si osvojí více různých AI nástrojů, jak silně do hry vstoupí konkurenti s rozsáhlými zdroji jako Google, Meta či Microsoft, a jak rychle se budou uživatelé posouvat od jednoduchých chatbotů k komplexnějším AI agentům, kteří dokážou samostatně vykonávat úkoly, rezervovat služby, nakupovat nebo řídit pracovní procesy.
