ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

ChatGPT dosáhl v březnu 2026 počtu 900 milionů aktivních uživatelů týdně, přičemž počet platících předplatitelů vzrostl na přibližně 50 milionů. Na základě odhadu 25 dotazů na uživatele týdně zpracovává chatbot denně přes 3,2 miliardy dotazů, což představuje více než bilion dotazů ročně. Tento objem generuje denní spotřebu 60,7 gigawatthodin elektřiny, tvrdí to analýza BestBrokers.
Pro srovnání: průměrná americká domácnost spotřebuje přibližně 29 kilowatthodin denně. Roční spotřeba ChatGPT by tak mohla pokrýt energetické potřeby 2,11 milionu amerických domácností po celý rok. Denní spotřeba chatbotu odpovídá celkové spotřebě zemí jako Portoriko nebo Chorvatsko.
Inference versus trénování: Kde vznikají náklady
Když uživatel odešle dotaz do natrénovaného AI modelu jako ChatGPT, proces známý jako inference vyžaduje průchod dotazu skrz parametry modelu, který identifikuje vzory a generuje odpověď z dostupných dat. Podle výzkumu laboratoře umělé inteligence University of Rhode Island spotřebovuje GPT-5, který byl spuštěn 7. srpna 2025, mezi 2 a 45 watty na dotaz střední délky, s průměrem 18,9 watthodin. To je více než padesátkrát náročnější než typické vyhledávání na Google, které podle Electric Power Research Institute spotřebuje přibližně 0,3 watthodiny na dotaz.
Výzkum naznačuje, že nový model může být až osmkrát energeticky náročnější než jeho předchůdce. To platí i pro nejnovější iterace GPT-5.4 a GPT-5.4 Pro, které OpenAI vydala 5. března 2026 a označila je za nejefektivnější modely z hlediska tokenů.
Trénování velkých jazykových modelů představuje ještě náročnější proces. Trénování GPT-3 s 175 miliardami parametrů trvalo přibližně 34 dní a spotřebovalo zhruba 1 287 000 kilowatthodin elektřiny. GPT-4 s více než bilionem parametrů vyžadoval během 100 dnů přibližně 62 318 800 kilowatthodin – 48krát více než GPT-3.
OpenAI nezveřejnila trénovací časy pro GPT-5, protože mohou odhalit klíčové informace o škálování GPU clusterů, hardwarové efektivitě, výpočetním rozpočtu, architektuře modelu a nákladové struktuře. Experti se domnívají, že trénování nebylo jednorázovou událostí, ale probíhalo po mnoho měsíců v několika fázích s využitím obrovských distribuovaných GPU clusterů.
Nová metoda trénování: Od rychlosti k přesnosti
GPT-5 a model o1 se od předchůdců odlišují především novou trénovací metodou. Model o1, vydaný koncem roku 2024, byl navržen tak, aby „přemýšlel před odpovědí" a využíval dodatečný výpočetní výkon během inference k vytváření strukturovaných interních kroků uvažování. Tento přístup přinesl výrazné zlepšení v řešení složitých problémů, zejména v matematice, programování a logice, ale za cenu pomalejšího výstupu a vyšší spotřeby výpočetního výkonu.
GPT-5 staví přímo na tomto základu a rozšiřuje architekturu uvažování modelu o1 do širšího a schopnějšího systému. Zatímco GPT-5 slouží jako rychlý model pro obecné použití, může obtížnější úlohy směrovat přes hlubší „myšlenkový" engine odvozený z metodologie o1, čímž kombinuje rychlost odezvy s vysoce přesným uvažováním. Tento „řetězec myšlenek" může připomínat způsob, jakým lidé řeší problémy krok za krokem, ale přichází s mnohem vyššími náklady – až osminásobkem toho, co spotřeboval GPT-4 z hlediska energie.
Konkurence na trhu generativní AI
Do začátku roku 2026 si ChatGPT udržuje největší globální uživatelskou základnu mezi konverzačními AI platformami s 60,4% podílem na trhu všech AI vyhledávání. Rozdíl mezi ním a konkurencí se však zmenšuje, protože rivalové integrují AI do existujících ekosystémů. Nejsilnějším konkurentem se zdá být Google Gemini s 15,2% podílem na trhu, který rychle získává na síle díky integraci s Gmailem, Google Docs a zařízeními Android.
Další rychle rostoucí hvězdou je Perplexity AI s 5,8% podílem na trhu, která se pozicionuje jako AI alternativa k tradičním vyhledávačům. Na podnikové straně získává Microsoft Copilot, poháněný ChatGPT, adopci díky hluboké integraci se softwarem Office a systémy Windows. Dokonce i sociální média vstoupila do závodu – Grok, vyvinutý xAI, se rychle rozšířil díky přímému zabudování do platformy X.
Claude, vyvinutý společností Anthropic, si vybudoval silnou reputaci mezi vývojáři a podnikovými uživateli díky důrazu na bezpečnost a uvažování v dlouhém kontextu. Jeho odmítnutí povolit použití Claude pro autonomní zbraňové systémy a domácí masové sledování v rámci kontraktu s Pentagonem paradoxně zvýšilo viditelnost nástroje Anthropic. Poté, co OpenAI podepsala stejnou dohodu jen o několik hodin později, stovky uživatelů oznámily, že ruší předplatné ChatGPT a přecházejí na Claude.
Tradiční vyhledávání Google však nezmizelo – vyhledávač stále zpracovává miliardy dotazů denně, podle nejnovějších statistik mezi 8 a 16,5 miliardami. Vznikl nový vzorec: uživatelé se obracejí na AI pro vysvětlení a analýzy, zatímco stále spoléhají na konvenční vyhledávání pro nalezení konkrétních webových stránek nebo služeb. Důkazem je, že „ChatGPT" konzistentně patří mezi nejčastěji vyhledávané termíny globálně na Google.
Ekonomika předplatného versus energetické náklady
Zatímco 3,2 miliardy denních uživatelských dotazů může OpenAI stát přes tři miliardy dolarů ročně, toto číslo je zanedbatelné ve srovnání s příjmy společnosti z placených předplatných. V září 2024 COO OpenAI Brad Lightcap uvedl, že ChatGPT překročil 11 milionů platících předplatitelů. V listopadu The Information odhalil, že ChatGPT měl přes léto přibližně 35 milionů platících předplatitelů. Podle nejnovějšího oznámení společnosti má nyní přibližně 50 milionů platících předplatitelů.
Hlášených 50 milionů platících předplatitelů zahrnuje uživatele napříč těmito úrovněmi: spotřebitelský plán Plus (typicky 20 dolarů měsíčně) a jeho dostupnější a omezenější variaci Go (8 dolarů měsíčně), stejně jako nejvyšší možnost Pro (200 dolarů měsíčně). Existují také dva typy podnikových předplatných – Business (25 dolarů měsíčně) a Enterprise (až 60 dolarů měsíčně).
Na základě minulých statistik lze provést hrubé odhady rozdělení uživatelů: 8 milionů uživatelů Go platících 8 dolarů měsíčně, 32 milionů uživatelů Plus platících 20 dolarů měsíčně, 2,5 milionu uživatelů Pro platících 200 dolarů měsíčně, 4,5 milionu uživatelů Business platících 25 dolarů měsíčně a 3 miliony uživatelů Enterprise platících až 60 dolarů měsíčně.
To znamená, že společnost by mohla vydělávat přibližně 1,3 miliardy dolarů z placených předplatných každý měsíc, což činí přibližně 15,798 miliardy dolarů ročně. Pro srovnání: to je více než pětkrát odhadované roční náklady na elektřinu ze zpracování uživatelských dotazů. Roční energetické náklady (3,019 miliardy dolarů) by mohly být snadno pokryty za méně než tři měsíce příjmů.
Perspektiva spotřeby energie
Roční množství elektřiny, které ChatGPT využívá k odpovídání na dotazy (22,15 TWh), lze vyjádřit několika srovnáními. Do konce třetího čtvrtletí 2025 vzrostl počet elektromobilů na amerických silnicích na více než 7 milionů podle Alliance of Automotive Innovation. Průměrné elektrické auto spotřebovává 0,19 kilowatthodiny na kilometr a může ujet přibližně 388 kilometrů na plné nabití, což znamená, že má baterii, která může uložit zhruba 72,9 kilowatthodin energie. Energie, kterou ChatGPT využívá ročně ke generování odpovědí, by mohla plně nabít každé elektrické vozidlo v USA přibližně 36krát.
Podle Energy Information Administration spotřebovává průměrný domov ve Spojených státech přibližně 10 500 kilowatthodin elektřiny ročně. To znamená, že energie, kterou ChatGPT používá každý rok ke zpracování požadavků, by mohla napájet více než 2,11 milionu amerických domovů po celý rok. I když to představuje pouze přibližně 1,6 % z více než 132 milionů domácností v zemi podle nejnovějších údajů Census, stále jde o masivní množství energie.
iPhone 17 má kapacitu baterie 14,351 watthodin, což znamená přibližně 5,24 kilowatthodin potřebných k jeho nabíjení každý den po celý rok. Ve srovnání s ročním číslem spotřeby energie ChatGPT by elektřina potřebná chatbotem mohla plně nabít 4,23 miliardy iPhonů každý den po celý rok.
Podle Carbon Trust, neziskové organizace se sídlem ve Velké Británii věnující se pomoci podnikům snižovat emise uhlíku, spotřebuje jedna hodina streamování videa v Evropě přibližně 188 watthodin energie. Naproti tomu ChatGPT generující informace pouze jednu hodinu využívá přibližně 2,5 miliardy watthodin. To znamená, že pro vyrovnání spotřeby energie hodinového provozu ChatGPT byste museli streamovat video po 13,5 milionu hodin, což je více než 1 535 let.
Pomocí nejnovějších dat o poptávce po elektřině od energetického think tanku Ember Energy lze identifikovat desítky národů, včetně Slovinska, Keni, Kostariky, Estonska a Lucemburska, které samostatně spotřebovávají ročně méně energie než množství, které ChatGPT využívá pouze ke zpracování uživatelských dotazů.
Roční spotřeba energie ChatGPT na zpracování dotazů by mohla napájet Brazílii, která spotřebovala v roce 2024 760,83 terawatthodin, po více než 10 dní. Stačí také na uspokojení poptávky po elektřině Jižní Koreje nebo Kanady po téměř 13 dní, nebo dokonce Spojených států po 44 hodin. Pro Čínu, největšího spotřebitele elektřiny na světě, by energie spotřebovaná ChatGPT pouze na dotazy mohla udržet světla zapnutá po 19 hodin.
