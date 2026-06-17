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Čipové karty jsou na prahu korekce

Pavel Louda
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Autor: Depositphotos
Přechod z plastových SIM na eSIM či prodlužování doby platnosti platebních karet dramaticky ovlivní budoucí počet vydaných čipových karet. Dodavatele to donutí přehodnotit, odkud budou v budoucnu získávat peníze.

V loňském roce se vydalo celkem 8,32 miliardy kusů čipových karet a do roku 2030 se tento počet v podstatě nezmění, uvádí nejnovější zpráva společnosti ABI Research. Podle ní to ukazuje, že trh je saturovaný a růst objemu vydávaných karet klesne prakticky k nule.

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Podle analytiků tak tento trh vstupuje do fáze, kdy se dodavatelé musí méně soustředit na rozsah a více na transformaci jejich byznysu a ochranu marží a také se zaměřit na příležitosti s vyšší přidanou hodnotou. ‌

„Trh se smart kartami už není definovaný širokou expanzí, ale tím, jak efektivně se dodavatelé přizpůsobí strukturálním změnám,“ tvrdí Phil Sealy, séf výzkumu ve společnosti ABI Research.

Podle ABI Research vloni celkové dodávky SIM karet dosáhly hodnoty 4,08 miliardy kusů, což je v podstatě polovina všech čipových karet vydaných v uvedeném roce.

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eSIM se ve stejném období prodalo 523,6 milionu, přičemž v roce 2030 vzrostou jejich roční dodávky na necelých 1,1 miliardy a dosáhnou tak téměř 27% penetrace na trhu SIM/eSIM.

Zároveň se vloni vydalo 2,94 miliardy čipových platebních karet (EMV), což představuje meziroční pokles o 3,5 %. Na vině jsou podle ABI Research zvýšené skladové zásoby bank a také jejich nové strategie ohledně opětovného vydávání karet.

To v konečném důsledku utlumilo poptávku finančního sektoru. Na druhou stranu ale dodávky čipových karet pro státní identifikační karty (jako jsou třeba občanské průkazy s čipem)  vzrostly o téměř 650 milionů kusů, což představuje meziroční nárůst o 5 %.

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„V příštích pěti letech uspějí ti dodavatelé, kteří se dokážou vypořádat s nízkým růstem dodávek díky pečlivějšímu výběru trhů a silnějšímu postavení v oblasti přidané hodnoty,“ vysvětluje Sealy.

To podle něj pro ně znamená přizpůsobit se stále intenzivnějšímu zavádění eSIM, hybridním programům fyzických a digitálních identifikačních dokladů, poptávce po tzv. embedded bezpečnostních řešeních a příležitostem v úzce specializovaných segmentech s vyšší marží namísto toho, že by se utápěli v konkurenci dodávek velkých objemů komoditních karet. ‌

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Autor článku

Pavel Louda

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