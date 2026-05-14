Computertrends  »  Technologie

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Virtuální střet USA a EU v kyberprostoru: červený hologram vlajky USA proti modrému symbolu EU, mezi nimi síť serverů a firewally.
Autor: Computertrends s využitím DALL-E
Schwarz Digits potvrdil pro Computertrends záměr expandovat své cloudové služby do České republiky. Zatím ale nejsou známy časové plány otevření české pobočky.

„Přesně to to znamená. Není ale jisté, kdy k tomu dojde,“ odpověděl tiskový mluvčí Schwarz Digits Philipp Kloß na otázku Computertrends, zdali „cloud z Lidlu“ v budoucnu expanduje do Česka.

Jde o součást širší strategie budování evropského hyperscalera nezávislého na amerických technologických gigantech – strategie, která přesvědčila i nizozemskou centrální banku, aby opustila Amazon Web Services.

Schwarz Digits byla založena v září 2023 a od té doby expanduje postupně do vybraných evropských zemí. Aktuálně působí v Rakousku, Nizozemsku, Španělsku, Bulharsku a Rumunsku. České firmy ale nemusí čekat na oficiální spuštění lokálních služeb.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

„Samozřejmě jsou české společnosti velmi vítány, aby nás kontaktovaly. Protože poskytujeme digitální služby, lokace ve skutečnosti není problém,“ dodal.

Zájem o evropské cloudové služby roste napříč kontinentem a Česká republika není výjimkou. Expanze do Česka je tedy otázkou kdy, nikoli zda.

Nizozemská centrální banka jako symbol změny

Když Bernd Wagner, obchodní ředitel Schwarz Digits, na veletrhu Hannover Messe v dubnu 2026 oznámil, že De Nederlandsche Bank migruje svou cloudovou infrastrukturu z Amazon Web Services na jejich platformu StackIT, mnozí to vnímali s údivem. Centrální banka, instituce spravující kritickou finanční infrastrukturu země, si vybírá cloud od společnosti, která provozuje diskontní řetězce Lidl a Kaufland.

Realita je ale mnohem komplexnější a vypovídá o zásadním posunu v evropském přístupu k digitální infrastruktuře. Steven Maijoor, ředitel DNB, už v říjnu 2025 naznačil směr, kterým se banka vydá. Přiznal, že evropské cloudové služby ještě nedosahují robustnosti amerických hyperscalerů, ale zároveň zdůraznil potřebu jít příkladem v redukci geopolitických rizik. DNB společně s nizozemským dohledem nad finančními trhy AFM dlouhodobě varovaly před přílišnou závislostí nizozemského finančního sektoru na zahraničních IT poskytovatelích.

Současné rozhodnutí není motivované úsporami. Schwarz Digits není diskontní cloud – naopak, jde o prémiovou službu s odpovídající cenou. Například managed Kubernetes cluster se třemi uzly stojí přibližně 265 eur měsíčně, což je výrazně více než u rozpočtových alternativ jako Hetzner nebo Scaleway. Cena odráží především bezpečnostní certifikace jako BSI C5, garantovanou evropskou jurisdikci a enterprise SLA. Rozhodující je ale něco jiného: kontrola nad tím, kde jsou data uložena, kdo k nim má přístup a jakému právnímu řádu podléhají.

Právní konflikt mezi USA a Evropou

Problém s americkými cloudy začíná u US Cloud Act, který byl přijat v roce 2018. Tento zákon umožňuje americkým úřadům vynutit si od amerických společností přístup k datům bez ohledu na to, kde jsou fyzicky uložena. Pokud evropská organizace ukládá data na servery americké firmy ve Frankfurtu, americké úřady mohou přesto požadovat jejich vydání a firma je povinna vyhovět. Fyzická lokace dat je tedy irelevantní, pokud poskytovatel cloudových služeb podléhá americké jurisdikci.

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky Přečtěte si také:

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

FISA Section 702 pak povoluje americkým tajným službám shromažďovat komunikaci cizinců bez soudního příkazu, pokud se cíl nachází mimo USA. Evropská data procházející americkými cloudy tak mohou být zachycena v rámci hromadného sledování. Tyto zákony jsou v přímém konfliktu s evropským GDPR, které vyžaduje, aby přenosy dat do třetích zemí probíhaly pouze do jurisdikcí s adekvátní ochranou osobních údajů.

Evropský soudní dvůr už dvakrát zrušil dohody o sdílení dat mezi EU a USA. V roce 2015 to byl Safe Harbour, v roce 2020 Privacy Shield. V obou případech šlo o obavy z amerického sledování a nedostatečné ochrany práv evropských občanů. Současný Data Privacy Framework z roku 2023 čelí podobným výhradám. V září 2025 sice Tribunál EU jeho platnost potvrdil, ale ignoroval změny, které nastaly po jeho přijetí – například rozšíření FISA 702 v roce 2024 nebo zrušení dozorových mechanismů Trumpovou administrativou v lednu 2025.

Školení Kubernetes

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI Přečtěte si také:

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Bonnský regionální soud v červnu 2025 vydal rozhodnutí v problému, kdy jednotlivec požádal o informaci, zda americké agentury měly přístup k jeho osobním datům – jde o základní právo podle článku 15 GDPR. Poskytovatel služeb odmítl odpovědět s odkazem na americké zákony o utajení spojené s FISA Section 702. Soud přijal tuto obhajobu a konstatoval, že společnost je skutečně uvězněna mezi dvěma neslučitelnými právními systémy. Výsledkem je, že fundamentální právo GDPR – právo vědět, co se děje s vašimi daty – nyní končí na americké hranici.

Pro centrální banku, která spravuje citlivá finanční data celého státu, je toto nepřijatelné riziko. Data Privacy Framework sice poskytuje právní základ pro přenosy dat, ale neodstraňuje vystavení Cloud Act ani pravomoci FISA Section 702. Dlouhodobé spoléhání na tento rámec je riskantní, protože může být zneplatněn Evropským soudním dvorem stejně jako jeho předchůdci.

Schwarz Digits: Od interního IT k evropskému hyperscaleru

Schwarz Digits vznikl jako interní IT divize Schwarz Gruppe – mateřské firmy Lidlu a Kauflandu. Skupina provozuje tisíce prodejen ve 30 zemích a potřebovala robustní, škálovatelnou cloudovou infrastrukturu. Místo aby se spoléhala na AWS nebo Azure, postavila si vlastní. Oficiálně byla Schwarz Digits založena v září 2023 a od té doby nabízí své cloudové služby pod značkou StackIT externím klientům.

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Ansible – Efektivní nasazení a provoz
18. 5. 2026
9:00
Více
Terraform
18. 5. 2026
9:30
Více
Zabbix - pokročilé monitorování
19. 5. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

Ověřování digitální identity je klíčem pro digitální ekonomiku

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Hackeři napadli oblíbený nástroj pro práci se strojovým učením

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů o zaměstnání

Od tajných spolků k tripartitě: Jak pracující táhnou za jeden provaz

Onkologie už dávno není tak smrtelná, míní odbornice

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ