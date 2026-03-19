Co agent, to člověk – start-up představuje nový způsob ověřování identity

Lada Nová
Dnes

Holografický AI agent se zobrazuje nad notebookem a samostatně dokončuje online nákup v e-shopu, vedle leží telefon s potvrzením platby.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Start-up World, který lidem nabízel kryptoměnu výměnou za naskenování jejich rohovky, přichází s biometrií taky do světa AI agentů.

Rostoucí schopnosti AI agentů přinášejí i nové výzvy do světa online služeb. Nástroje automatizující úkoly ve velkém totiž mohou zaplavovat webové stránky požadavky, které vyvolávají obavy ze zneužití podobného těm při rozsáhlých útocích hackerských botů. 

Startup World tvrdí, že má na tento problém řešení: systém Agent Kit, navržený k ověřování, že AI agenti jednají jménem skutečných lidí a nefungují jen jako anonymní boti.

Propojení agentů AI se skutečnými uživateli

Společnost World na sebe v minulosti upozornila projektem WorldCoin, v rámci kterého uživatelům nabízela stejnojmennou kryptoměnu výměnou za ověření své identity formou naskenování duhovky skrz zařízení známé jako orb

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
Od té doby však svou pozornost zaměřila na na World ID, systém, který využívá stejný biometrický přístup k vytvoření jedinečné, kryptograficky zabezpečené digitální identity uložené v telefonu uživatele.

Podle společnosti svou identitu naskenováním duhovky ověřilo už 18 milionů lidí, kteří ji teď díky Agent Kitu můžou propojit s AI agenty, kterým tak umožní jednat jejich jménem způsobem, kterému mohou webové stránky důvěřovat.

Jiný přístup k blokování botů

Místo úplného blokování automatizovaného provozu společnost navrhuje, aby webové stránky vyžadovaly od AI agentů předložení platného tokenu World ID, který by byl zárukou, že každý agent zastupuje skutečnou osobu, což by v důsledku pomohlo omezit jejich zneužívání.

České děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená pro jejich zdravý vývoj?

V praxi by to mohlo umožnit AI agentům přístup ke službám, jako je nákup vstupenek nebo rezervace v restauracích, aniž by jediný uživatel mohl přetížit systém tisíci automatizovaných požadavků. Stejný přístup by mohl být použit například také k ochraně online hlasování a dalších systémů, v nichž koordinovaná aktivita botů může zkreslit výsledky.

Postaveno na platbách a ověřování identity

Agent Kit je postaven na protokolu x402, vyvinutém s podporou dalších společností, včetně Cloudflare a Coinbase. Některé služby už tento systém využívají a AI agenty potvrzují vyžádáním mikroplateb, které představují jeden ze způsobů omezení jejich zneužívání.

World nicméně argumentuje, že ani mikroplatby nemusí odhodlané útočníky účinně odradit, protože jsou připraveni za provoz velkého množství botů platit. Řešením problému škálování je prý právě ověřování identity, kdy je každý agent vázán na jedinečnou, ověřenou osobu.

Úspěch systému však závisí na jeho přijetí a World přiznává, že byť si každý týden ověří identitu tisíce nových uživatelů, přesvědčit lidi, aby podstoupili biometrické skenování, zůstává významnou překážkou…

Lada Nová

