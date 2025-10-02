Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Editorial komentuje, jak se agentní systémy umělé inteligence pomalu a ne vždy bez překážek stávají součástí českého firemního prostředí; automatizace procesů totiž reálně šetří náklady, ale přináší i potřebu nových dovedností a odpovědného přístupu k datům.
Evropa letos čelí historicky největší vlně kyberútoků. Zdravotnictví, energetika i veřejné služby se brání ransomwaru i novým bezpečnostním hrozbám. Evropská komise reaguje vznikem jednotné „kybernetické rezervy“ a tlakem na postkvantovou kryptografii i povinné hlášení výkupného, což si vynutilo nové způsoby krizového řízení i sdílení know-how mezi státy. Popisujeme to v úvodním textu v Computertrends.
Současně nabývá na síle téma digitálních manipulací – před podzimními volbami v ČR i jinde se ukazuje, jak generativní AI radikálně proměňuje šíření dezinformací a zpochybňuje důvěru ve veřejnou diskusi. Fact-checkeři, platformy i zákonodárci hledají nové mechanismy ochrany demokracie a regulace šíření hybridních hrozeb.
Letos největší pozornost vzbuzují hlavně „přechody od pilotních projektů k reálné produkci“. Firemní strategie v AI se už nepočítají jen v „proof of concept“, ale podle toho, které firmy dokáží správu dat, kvalitu i compliance uchopit skutečně naplno a proměnit v reálné výsledky. To je, vedle úvodních anket, leitmotivem analytického článku Oleny Domanské.
Téměř celé číslo prostupuje otázka bezpečnosti, governance a efektivity: od proměny podnikového tisku a přechodu k hybridním tisko-ekosystémům postaveným na cloudu a zero trust principech až po trendy ve využití IoT a řízených datových center či konkrétní návod, jak stavět strategie pro mobilní AI agenty.
V pravidelných rubrikách nechybí rady pro zdravý zrak v digitální době, ekonomická poradna nebo tradiční podzimní speciál Hvězdy českého ICT. Podzimní vydání Computertrends tak nabízí koncentrovaný přehled o tom, kudy se technologie, bezpečnost i digitální transformace v roce 2025 skutečně ubírají – s důrazem na fakta, užitečná data a zkušenost z české i evropské praxe. Pořiďte si digitální nebo tištěnou podobu, nabízíme také pravidelné newslettery.
Inspirativní čtení.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.