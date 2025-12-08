Datová centra si budou muset vyrábět vlastní energii, účet ve finále zaplatí uživatelé

Otázka budoucích nákladů na cloud a umělou inteligenci se může scvrknout na jedinou věc: energii. Podle Boba Johnsona, viceprezidenta a analytika společnosti Gartner, nebudou provozovatelé datových center schopni zůstat konkurenceschopní, pokud nezačnou vyrábět alespoň část energie potřebné na jejich provoz svépomocí.
Téma společnost rozvádí ve zprávě Emerging Tech: Top Trends in Data Center Power Provisioning (Nové technologie: hlavní trendy v oblasti napájení datových center).
Johnson tvrdí, že současný boom umělé inteligence vede k výstavbě datových center tak rychlé, že s ní energetické společnosti nejsou schopny držet krok.
„Novější a větší datová centra se staví tempem, které převyšuje kapacitu podpůrné infrastruktury, zejména schopnost tradičních energetických společností dodávat jim dostatečné množství elektřiny,“ varuje.
I přesto, že energetické společnosti se snaží rozšiřovat své výrobní kapacity, tyto projekty trvají roky a na rozmach datových center nezvládají reagovat.
V důsledku toho společnost Gartner očekává, že jejich provozovatelé budou stále více energeticky soběstační. Do roku 2028 bude podle prognózy jen 40 % nových datových center zcela závislých na elektrické síti.
Zbytek bude muset alespoň část energie vyrábět sám. Gartner proto apeluje na zákazníky cloudových a AI služeb, aby jejich provozovatelům začali klást podrobné otázky týkající se energetické strategie a toho, jak může ovlivnit jejich ceny.
V delším časovém horizontu Gartner očekává ještě větší změny. Do roku 2036 prý bude 40 % nových datových center záviset na energii vyrobené na místě pomocí čistých technologií, které zatím nejsou komerčně dostupné.
Zpráva zmiňuje jako jednu z možností malé modulární reaktory a poukazuje na nedávnou dohodu společnosti Microsoft o nákupu energie vyrobené fúzí jako další znamení toho, kam se může tento průmysl ubírat.
Jednou z technologií, která je dnes životaschopná v měřítku datových center, jsou vodíkové palivové články. Většina vodíku však v současné době pochází ze zemního plynu, což znamená, že stále produkuje značné emise. Gartner zdůrazňuje potenciál „zeleného vodíku“, který se vyrábí pomocí obnovitelné energie rozkladem vody na vodík a kyslík, jako udržitelnější cestu.
Ať už se ale objeví jakékoli řešení, společnost Gartner naznačuje, že první uživatelé ponesou vysoké počáteční náklady – a stejně tak i jejich zákazníci.
„Provozovatelé datových center budou v čele uživatelů nových technologií výroby čisté energie. Stejně jako u všech prvních uživatelů však budou počáteční náklady na tyto technologie vysoké,“ poznamenává ve svém reportu.
