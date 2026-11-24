Rozvoj datových center ve Spojených státech naráží na stále výraznější překážku: nedostatek elektřiny. Poptávka po energii totiž roste mnohem rychleji než kapacita elektrické sítě. Podle nové zprávy společnosti Howden může být její současná nabídka až desetkrát nižší, než kolik by nové projekty potřebovaly. Provozovatelé datových center proto hledají alternativní zdroje.
Energetika se tak stává pro rozvoj umělé inteligence podobným úzkým hrdlem, jakým byly v době internetového boomu kapacity optických sítí. Investice do nových čipů a serverů samy o sobě nestačí, pokud pro ně není k dispozici dostatek elektřiny. Nepoměr mezi růstem energetické spotřeby datových center a rozšiřováním elektrické sítě je přitom dost výrazný. Zatímco jejich energetická náročnost se zvyšuje meziročně o 19 %, kapacita sítě roste v průměru jen o 2 % ročně.
Pokud má současné tempo výstavby pokračovat bez dalšího zatěžování veřejné sítě, bude podle Howdenu nutné až 58 % potřebné energie zajistit z alternativních zdrojů. Jinak by nedostatek elektřiny mohl kolem roku 2030 začít blokovat výstavbu nových datových center.
Takové rozšiřování však platí hlavně běžní zákazníci prostřednictvím účtů za elektřinu. A to i přesto, že významnou část nové spotřeby vytvářejí velká technologická centra. Dle některých expertů by tak v určitých státech USA mohly ceny elektřiny do roku 2030 vzrůst až o 50 %.
Plyn, nebo jádro?
Jednou z cest, jak se vyhnout čekání na rozšíření elektrické sítě, je výroba elektřiny přímo v areálu datového centra. Společnost Anthropic nedávno oznámila investici 3,4 miliardy dolarů do vlastních plynových turbín. Cena zemního plynu však může také snadno vzrůst, zvlášť v situaci, kdy je omezená dostupnost ropy. Problém navíc představuje dopad na okolí. Velká datová centra mohou potřebovat celé řady plynových generátorů, jejichž hluk se může blížit tomu, jaký zažívají lidé v blízkosti velkých letišť.
Další firmy se obracejí k jaderné energetice. Ve Spojených státech se připravuje opětovné uvedení do provozu několika odstavených elektráren. Elektrárny Palisades v Michiganu, Crane Clean Energy Center v Pensylvánii a Duane Arnold v Iowě mají získat dohromady 4,4 miliardy dolarů z federálních dotací a jejich elektřinu mají odebírat mimo jiné Microsoft a Google. Amazon zase plánuje nakupovat více než 960 megawattů elektřiny z dvanácti malých modulárních reaktorů, které by měly vzniknout v Iowě.
Ani jádro však není jednoduchou odpovědí na nedostatek elektřiny. Výstavba nových reaktorů je nákladná a návrat odstavených elektráren do provozu vyžaduje rozsáhlé investice. Je nutné ověřit jejich další životnost a zajistit, aby splňovaly současné bezpečnostní požadavky. Zatímco nedostatek čipů a pamětí by se podle očekávání mohl zmírnit koncem roku 2027 nebo začátkem roku 2028, problém s elektřinou může výstavbu nových datových center brzdit ještě déle.
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