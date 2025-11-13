Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Závod v oblasti umělé inteligence vyvolal celosvětový stavební boom. Datová centra rostou téměř stejně rychle, jak rychle společnosti dokážou kupovat pozemky, na kterých je mohou postavit.
S rostoucími náklady na elektřinu a rostoucím odporem místních komunit proti energeticky náročným infrastrukturám však začínají technologičtí giganti hledat řešení mimo Zemi.
Jeff Bezos a Elon Musk si už dřív pohrávali s myšlenkou umístit výpočetní infrastrukturu na oběžnou dráhu. Google teď oficiálně potvrdil, že pracuje na vlastní verzi této vize – odvážné iniciativě s názvem Project Suncatcher.
Pokud bude úspěšná, mohla by podle společnosti vést k „škálovatelným sítím orbitálních TPU (Tensor Processing Units)“, které změní způsob, jakým se umělá inteligence trénuje a nasazuje.
Nový druh datových center
Prostor kolem Země se v posledních letech dramaticky změnil. Obrovské satelitní konstelace jako Starlink ukázaly, že je možné poskytovat vysokorychlostní internet z oběžné dráhy. Google vidí podobnou příležitost pro umělou inteligenci. Jak společnost poznamenává, vesmír by mohl být „nejlepším místem pro škálování výpočetních výkonů AI“.
Projekt Suncatcher představuje konstelaci satelitů napájených solární energií, propojených vysokorychlostními optickými komunikačními paprsky, které tvoří distribuovanou síť uzlů pro zpracování dat obíhajících kolem planety. Tyto satelity by fungovaly synchronně na nízké oběžné dráze, kde by přijímaly téměř nepřetržité sluneční světlo – odtud název „Suncatcher“.
HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT
NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.
Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.
Solární panely jsou na oběžné dráze mnohem účinnější než na zemi (podle Googlu až osminásobně), což by mohlo dramaticky snížit energetické náklady na provozování rozsáhlých systémů umělé inteligence.
„Množství nepřetržitého slunečního světla s vyšší účinností znamená více energie pro zpracování dat,“ vysvětluje společnost ve své studii.
Technologická výzva
Největší překážkou je udržet tyto satelity ve spojení. Na Zemi používají datová centra ultrarychlé optické propojení k přenosu informací rychlostí blesku. Na oběžné dráze je to mnohem obtížnější. Počáteční testy Googlu dosáhly obousměrných rychlostí až 1,6 terabitů za sekundu a společnost věří, že je možné je ještě zvýšit.
Fyzika je však těžký soupeř. Síla signálu s vzdáleností prudce klesá, což znamená, že satelity by musely zůstat ve vzdálenosti asi jednoho kilometru od sebe. To je těsnější formace než u jakékoli jiné v současnosti existující konstelace. Google přesto tvrdí, že je to možné, a odhaduje, že satelity „vzdálené několik set metrů od sebe“ by potřebovaly pouze „mírné manévry k udržení polohy“.
Hardware na oběžné dráze navíc musí odolávat radiaci a extrémním teplotám, což ho činí mnohem dražším než systémy na Zemi. Google proto chce zaujmout jiný přístup: znovu použít stávající hardware, místo aby vše stavěl od základů. Aby zjistil, zda jeho čipy podmínky ve vesmíru zvládnou, testuje svůj nejnovější v6e Cloud TPU (Trillium) pod intenzivním zářením – vystavuje jej protonovému paprsku o energii 67 MeV.
Google tvrdí, že výsledky jsou povzbudivé: TPU odolaly záření o síle téměř 2 kRad, což je asi trojnásobek expozice očekávané během pěti let na oběžné dráze.
Google plánuje vypustit dva prototypové satelity na začátku roku 2027. Počáteční mise budou nákladné, ale do poloviny 30. let, kdy náklady na vypuštění klesnou, společnost věří, že orbitální datová centra budou cenově konkurenceschopná s pozemními.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.