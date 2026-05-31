Den dětí? Tyto techno dárky do pěti tisíc vám vytrhnou trn z paty

Programovatelné roboty a STEM stavebnice
Robotické stavebnice v cenové kategorii 1000–3500 korun představují vstupní bod do světa programování a robotiky. Makeblock mBot patří mezi nejrozšířenější vzdělávací roboty s kolovou platformou, která podporuje vizuální programování prostřednictvím mBlock (založeno na Scratch). Robot obsahuje ultrazvukový senzor, sledovač čáry a LED diody. Kompatibilita s rozšiřujícími moduly umožňuje postupné zvyšování složitosti projektů.
Sphero Mini představuje alternativní přístup formou programovatelné robotické koule ovládané aplikací Sphero Edu. Zařízení podporuje blokové programování i JavaScript a obsahuje gyroskop, akcelerometr a LED osvětlení. Kompaktní rozměry (průměr 42 milimetrů) a odolná konstrukce zvyšují praktickou použitelnost.
LEGO Education WeDo 2.0 cílí na mladší věkovou kategorii (6–10 let) a kombinuje stavebnicový systém LEGO s jednoduchými motorickými a senzorickými prvky. Software podporuje projektově orientovanou výuku přírodních věd a základů mechaniky.
Tablety pro děti do 5000 korun
Lenovo tablety řady Tab představují cenově dostupnou kategorii zařízení s operačním systémem Android. Modely Tab M8 a Tab M10 disponují 8palcovým respektive 10palcovým IPS displejem s rozlišením HD (1280×800 pixelů). Standardní konfigurace obsahuje 2–4 GB operační paměti RAM a 32–64 GB interního úložiště s možností rozšíření prostřednictvím microSD karty.
Procesory MediaTek Helio nebo Qualcomm Snapdragon v základních variantách zajišťují dostatečný výkon pro vzdělávací aplikace, přehrávání multimediálního obsahu a jednoduché hry. Kapacita baterie se pohybuje mezi 5000–7000 mAh, což odpovídá výdrži 8–10 hodin při smíšeném používání.
Systém Android umožňuje konfiguraci dětských profilů s časovým omezením, filtrováním obsahu a kontrolou instalovaných aplikací. Některé modely obsahují certifikaci TÜV Rheinland pro snížení modrého světla.
Mobilní telefony
Honor telefony v cenové kategorii do 5000 korun představují vstupní a střední segment s důrazem na výdrž baterie a základní fotovýbavu. Modely řady Honor X6, X7 a X8 disponují kapacitou baterie 5000 mAh, displejem s úhlopříčkou 6,5–6,7 palce a rozlišením Full HD+.
Interní úložiště 64–128 GB s možností rozšíření microSD kartou zajišťuje dostatečný prostor pro aplikace a multimediální data. Fotoaparát s rozlišením 48–50 megapixelů umožňuje základní fotografickou dokumentaci. Operační systém Android s nadstavbou Magic UI obsahuje funkce rodičovské kontroly, správy času u obrazovky a filtrování obsahu.
Podpora duální SIM karty a 4G LTE konektivity je standardem v této cenové kategorii. Některé modely nabízejí 5G konektivitu jako nadstandardní výbavu.
Chytré hodinky a fitness náramky
Huawei chytré hodinky pro děti kombinují funkce sledování polohy, komunikace a monitorování fyzické aktivity. Modely s podporou GPS a 4G umožňují hlasové volání, odesílání textových zpráv a sledování polohy v reálném čase prostřednictvím rodičovské aplikace.
Displej s úhlopříčkou 1,3–1,4 palce a rozlišením 240×240 nebo 320×320 pixelů zajišťuje dostatečnou čitelnost. Kapacita baterie 400–600 mAh odpovídá výdrži 1–2 dny při aktivním používání komunikačních funkcí. Certifikace IP67 nebo IP68 garantuje odolnost proti vodě a prachu.
Funkce krokoměru, měření tepové frekvence a sledování spánku rozšiřují použitelnost do oblasti zdravotního monitoringu. SOS tlačítko s rychlým voláním na přednastavená čísla zvyšuje bezpečnostní aspekt.
Čtečky elektronických knih
E-ink čtečky v cenové kategorii 2000–4500 korun představují alternativu k tradičním knihám s důrazem na snížení zátěže očí. PocketBook základní modely disponují 6palcovým E Ink Carta displejem s rozlišením 1024×758 pixelů (212 ppi) a technologií elektronického inkoustu bez podsvícení nebo s nastavitelným podsvícením.
Interní úložiště 8–16 GB umožňuje uložení tisíců knih ve formátech EPUB, PDF, MOBI, FB2 a dalších. Kapacita baterie 1500–2000 mAh zajišťuje výdrž několika týdnů při běžném čtení. Hmotnost zařízení se pohybuje mezi 150–180 gramy.
Pokročilejší modely obsahují funkci slovníku, překladače, poznámek a integrace s online knihovnami. Absence modrého světla z LCD displejů snižuje únavu očí při dlouhodobém čtení.
Sluchátka
Sluchátka pro děti se vyznačují omezenou maximální hlasitostí na úroveň 85 dB, což odpovídá doporučením Světové zdravotnické organizace pro ochranu sluchu. Konstrukce over-ear s měkkými náušníky zajišťuje komfort při dlouhodobém nošení.
Drátová sluchátka s konektorem 3,5 mm jack představují spolehlivé řešení pro připojení k tabletům, notebookům a audio přehrávačům bez nutnosti nabíjení. Bezdrátové varianty s Bluetooth 5.0 nabízejí dosah 10 metrů a výdrž baterie 15–20 hodin.
Skládací konstrukce s nastavitelným náhlavním obloukem umožňuje přizpůsobení různým velikostem hlavy a snadnou přepravu. Integrovaný mikrofon rozšiřuje použitelnost pro online výuku a komunikaci. Materiály bez ftalátů a BPA odpovídají bezpečnostním standardům pro dětské produkty.
Chytré hudební nástroje
Aeroband Guitar představuje skládací elektrickou kytaru s MIDI funkcí a silikonovými strunami, která umožňuje tiché cvičení bez akustického výstupu. Zařízení obsahuje vestavěný reproduktor, Bluetooth konektivitu a kompatibilitu s mobilní aplikací pro výuku akordů a skladeb. Hmotnost 1,2 kilogramu a rozměry 780×280×80 milimetrů v rozloženém stavu umožňují přepravu v dodávaném pouzdře.
Aeroband Pocket Drum 2 MAX představuje elektronické bicí ve formě dvou paliček s akcelerometry a gyroskopy, které snímají pohyb a intenzitu úderu. Připojení přes Bluetooth k mobilní aplikaci umožňuje výběr zvukových sad, nahrávání a interaktivní lekce. Kapacita baterie 400 mAh zajišťuje výdrž 10 hodin nepřetržitého používání.
Obě zařízení podporují MIDI protokol pro připojení k DAW software (Digital Audio Workstation) a rozšíření možností hudební produkce.
Sportovní a interaktivní gadgety
FPRO Complete představuje chytrý fotbalový tréninkový set obsahující interaktivní podložku s LED diodami, mobilní aplikaci a tréninkové pomůcky. Systém měří rychlost reakce, přesnost přihrávek a koordinaci pohybů prostřednictvím senzorů integrovaných v podložce.
Aplikace obsahuje strukturované tréninkové programy rozdělené podle obtížnosti a věkových kategorií. Bluetooth konektivita zajišťuje synchronizaci dat mezi podložkou a mobilním zařízením. Statistiky výkonu zahrnují počet dotyků, průměrnou rychlost reakce a progres v jednotlivých cvičeních.
Propojení fyzické aktivity s digitálními technologiemi představuje alternativní přístup k rozvoji pohybových dovedností s prvky gamifikace a měřitelného pokroku.
Robotičtí společníci
Enabot EBO Air 2 představuje mobilní robot s 2K kamerou, umělou inteligencí a laserem pro interakci s domácími mazlíčky. Zařízení se pohybuje na gumových pásech s maximální rychlostí 0,6 metru za sekundu a obsahuje baterii s kapacitou 2450 mAh, která zajišťuje výdrž 4–6 hodin provozu.
Kamera s rozlišením 2560×1440 pixelů podporuje noční vidění prostřednictvím infračervených LED diod. Obousměrná audio komunikace umožňuje hlasovou interakci na dálku. AI chatbot integrovaný do mobilní aplikace rozšiřuje funkce o konverzační schopnosti.
Automatický návrat na nabíjecí stanici při poklesu baterie pod 20 procent zajišťuje kontinuální provoz. Detekce pohybu a nahrávání videa při aktivaci senzorů rozšiřuje použitelnost do oblasti domácího dohledu.
