Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Lada Nová
Dnes

Moderní digitální bezpečnostní ilustrace znázorňující centrální modrý štít se zámkem, který chrání logo Google. Kolem štítu jsou ikony služeb Gmail, Google Disk, Google Fotky a Android, což symbolizuje robustní a vrstvené zabezpečení citlivých osobních dat v rámci Google účtu.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Google účet je bránou k Gmailu, Disku, Fotkám, Androidu a mnoha dalším službám, což z něj činí hlavní cíl útočníků. Těchto 10 kroků popisuje praktický způsob, jak snížit riziko jeho zneužití.

Existují důležité účty, které je třeba zabezpečit, a pak existují ještě důležitější účty, které je třeba zabezpečit. Google účet spadá do druhé kategorie. Jen uvažte, kolik věcí je s oním jediným přihlášením spojeno: vaše e-maily, dokumenty, fotografie, soubory, historie vyhledávání, možná dokonce i kontakty, textové zprávy a historie polohy.

Označení „citlivý účet“ se zdá být téměř nedostačující. Ať už používáte Google pro pracovní, osobní účely nebo pro kombinaci obou, mělo by být ve vašem zájmu udělat vše, aby všechny tyto informace zůstaly v bezpečí a pod vaší kontrolou. A heslo, které jste si narychlo nastavili sedm let nazpět, nestačí. Máme pro vás seznam jedenácti kroků, jak svůj Google účet zabezpečit pořádně.

Část I – Základní zabezpečení

Tato část se zaměřuje na základy zabezpečení vašeho účtu. Pokud jsou tato nastavení slabá nebo chybí, nic dalšího nemá význam. Většina narušení účtu začíná právě zde.

1. Používejte silné a jedinečné heslo
Heslo pro Google účet by mělo být dlouhé, těžko uhodnutelné a neměli byste ho používat u jiných účtů. S jeho vytvořením, ale i zapamatováním, vám může pomoct vhodný správce hesel.

2. Zapněte dvoufázové ověření
Dvoufázové ověření přidává druhou vrstvu ochrany nad rámec vašeho hesla. Po přihlášení vás Google požádá o kód z vašeho telefonu, aplikace nebo bezpečnostního klíče, díky čemuž jsou odcizená hesla hackerům mnohem méně užitečná.

3. Nastavte si záložní způsoby přihlášení
Google vám umožňuje vytvořit záložní kódy a alternativní způsoby, jak prokázat svou totožnost. Ty jsou zásadní, pokud ztratíte telefon nebo nemůžete přijímat ověřovací zprávy.

4. Udržujte svůj e-mail a telefonní číslo pro obnovení účtu aktuální
Pokud Google zjistí podezřelou aktivitu nebo dojde k zablokování účtu, mohou být tyto možnosti obnovení jediným způsobem, jak svůj účet získat zpět.

Část II – Pozor na propojení

Mnoho bezpečnostních problémů nepochází od hackerů, kteří se do účtu vloupají, ale od zapomenutých zařízení, aplikací a doplňků prohlížeče, které mají přístup k vašemu účtu, aniž byste o tom věděli.

5. Zkontrolujte, která zařízení jsou přihlášena
Google zobrazuje všechny telefony, tablety nebo počítače, které jsou aktuálně připojeny k vašemu účtu. Pokud uvidíte něco, co nepoznáváte, můžete je okamžitě odhlásit.

6. Zkontrolujte, které aplikace a služby mají přístup
Mnoho aplikací třetích stran může číst vaše e-maily, soubory nebo kontakty. Odstraňte všechny aplikace, které už nepoužíváte nebo kterým plně nedůvěřujete.

7. Pečlivě si prohlédněte oprávnění aplikací pro Android
Na zařízeních Android můžete ovládat, které aplikace mají přístup k vašemu mikrofonu, kameře a souborům. Omezením těchto oprávnění snížíte riziko zneužití.

8. Zkontrolujte rozšíření prohlížeče
Rozšíření v prohlížeči Chrome nebo jiných prohlížečích mohou mít široký přístup k vašim datům. Zkontrolujte, co každé z nich smí dělat, a odinstalujte vše, co je podezřelé.

Část III – Nouzové situace

Ani navzdory svědomitému zabezpečení se vám nemusí vyhnout problémy. Tento krok vám pomůže zajistit, že nepřijdete trvale o přístup ke svému účtu nebo datům.

9. Nastavte si správu vašeho digitálního dědictví
Google umožňuje Vytvoření plánu pro digitální dědictví. Díky němu můžete určit, co se s účtem stane, když zemřete nebo účet přestane být aktivní z jiného důvodu. V rámci volby můžete vybrat důvěryhodné kontakty, které budou o tomto stavu informovány a budou si moct stáhnout kopii vašich dat.

Část IV – Maximální ochrana

Někteří lidé – novináři, aktivisté, vedoucí pracovníci nebo kdokoli, kdo je často terčem útoků – potřebují silnější ochranu než průměrný uživatel. Řadíte se mezi ně?

10. Zvažte Program pokročilé ochrany
Jedná se o nejsilnější bezpečnostní možnost Google. Vyžaduje fyzické bezpečnostní klíče a omezuje, které aplikace se mohou připojit k vašemu účtu. Poskytuje však mnohem lepší ochranu proti phishingu a převzetí účtu.

