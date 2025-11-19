Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

Pavel Louda
Dnes

Sdílet

Autor: PCWorld.com
Využití umělé inteligence a automatizace v platformách digitálních pracovišť přináší zvýšení produktivity a bezpečnosti i zlepšení zkušeností zaměstnanců. Tento trend byste měli zachytit, pokud chcete být úspěšní i v budoucnu, varují analytici.

Iniciativy v oblasti umělé inteligence v prostředí digitálních pracovišť už se začínají mocně přesouvat od experimentování k plnohodnotné integraci, ukázala nejnovější studie firmy ISG.

Dojde letos k pročištění IT pracovního trhu?

Zobraz výsledek

Podniky podle ní usilují pomocí nových AI platforem o měřitelné zvýšení produktivity, odolnosti a lepšího souladu s předpisy.

„Trendem je, že organizace svou strategii digitálního pracoviště přizpůsobují měnícím se očekáváním svých zaměstnanců,“ podotýká Bill Huber, analytik ISG pro digitální platformy. „Rozmach hybridní práce a rychlé šíření nástrojů umělé inteligence současně také mění způsob, jakým organizace přistupují k řízení IT.“

Vedoucí pracovníci v oblasti podnikového IT nyní kladou důraz na autonomní provoz, sledovatelnost v reálném čase a design zaměřený na zaměstnance. 

Také vyžadují, aby se zajistila zvýšená odolnost v distribuovaných pracovních prostředích – zabezpečení koncových bodů a správa zařízení se proto stále častěji integrují do tzv. sjednocených pracovních platforem, což firmám umožňuje jejich lepší kontrolu.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

S tím souvisí i rozvoj systémů digitálních zkušeností zaměstnanců (DEX) – podniky díky ní chtějí mít proaktivní správu IT, analýzovat sentiment svých pracovníků i mít udržitelnou a odolnou infrastrukturu, uvádí ISG.

Výsledkem je, že pozornost IT manažerů získávají platformy, které kombinují prediktivní analytiku, zpětnou vazbu v reálném čase a automatizované reakční schopnosti – tak totiž mohou efektivněji reagovat na potřeby uživatelů.

Jinými slovy, tyto systémy umožňují firmám sledovat úroveň zkušeností jejich zaměstnanců, optimalizovat IT podporu a také poskytovat konzistentní výkon v hybridních prostředích.

Zároveň ale podniky musejí čelit výzvám ze strany stínové AI, včetně rizik souvisejících s bezpečností a dodržováním předpisů, protože zaměstnanci velmi často využívají neschválené nástroje umělé inteligence. 

To vede společnosti k zavádění školicích programů a přísnějších rámců ohledně odpovědného používání AI na pracovišti.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Využíváte už databáze NoSQL?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Kubernetes
24. 11. 2025
9:30
Více
Úvod do Linuxu
26. 11. 2025
9:00
Více
Hacking v Praxi 1
26. 11. 2025
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ