Díky proměně Stitche si můžete „namluvit" vlastní software

Lada Nová
Dnes

Ilustrace vývojáře komunikujícího s humanoidním AI asistentem při psaní kódu na notebooku, znázorňující koncept vibe codingu.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Google se dál věnuje vývoji podporovanému umělou inteligencí. Nová aktualizace nástroje Stitch jej prezentuje jako platformu pro tzv. „vibe design“ s cílem zcela změnit způsob, jakým je vytvářen software.

Produktový manažer Google Labs Rustin Banks představil vylepšenou podobu nástroje Stitch, vycházející z myšlenky tzv. „vibe codingu“, kdy je ke generování kódu využita umělá inteligence. Nově tuto možnost rozšiřuje tak, aby pokrývala celý proces návrhu.

To znamená, že místo toho, aby uživatelé začínali s podrobnými technickými plány, mohou umělé inteligenci popsat svůj záměr, cíle nebo dokonce jen pocit, který chce produkt zprostředkovat. Stitch pak tyto vstupy převede do funkčních konceptů.

Cílem je podle Bankse učinit tvorbu softwaru více „explorativní“. Tím, že povzbuzuje uživatele k brainstormingu, testování různých nápadů a jejich zdokonalování pomocí zpětné vazby od AI, Google doufá, že tento nástroj povede k lepším výsledkům, aniž by po uživatelích vyžadoval hluboké technické znalosti.

Stitch sám o sobě není zcela nový, ale nejnovější verze představuje posun směrem k přístupu „AI-first“. Jak  Banks píše, nástroj nabízí „nové, na AI založené nekonečné plátno, které dává vašim nápadům prostor k růstu od raných idejí až po funkční prototypy“. Aktualizace se zaměřuje taky na snazší vizualizaci nápadů. 

Umí proměnit statické návrhy na interaktivní prvky, generovat další obrazovky a mapovat uživatelské cesty – což uživatelům poskytuje jasnější představu od konceptu k hotovému produktu. Při tom všem uživatelům pořád umožňuje zasahovat do kódování manuálně.

AIT26

Rozšířená byla taky interakce s nástroje, který už podporuje i hlasové příkazy, což má za cíl vytvořit více kolaborativní zážitek. 

„AI funguje jako zpětná vazba a pomáhá vám odhalit vaše nejlepší nápady prostřednictvím dynamické kritiky a dialogu, čímž zajišťuje, že zůstanete ve svém kreativním proudu,“ uvedl Banks. Novinkou je také širší propojení s aplikacemi třetích stran.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Seriál: Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích
Přečtěte si všechny díly seriálu Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích nebo sledujte jeho RSS
Lada Nová

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

