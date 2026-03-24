Díky proměně Stitche si můžete „namluvit“ vlastní software

Produktový manažer Google Labs Rustin Banks představil vylepšenou podobu nástroje Stitch, vycházející z myšlenky tzv. „vibe codingu“, kdy je ke generování kódu využita umělá inteligence. Nově tuto možnost rozšiřuje tak, aby pokrývala celý proces návrhu.
To znamená, že místo toho, aby uživatelé začínali s podrobnými technickými plány, mohou umělé inteligenci popsat svůj záměr, cíle nebo dokonce jen pocit, který chce produkt zprostředkovat. Stitch pak tyto vstupy převede do funkčních konceptů.
Cílem je podle Bankse učinit tvorbu softwaru více „explorativní“. Tím, že povzbuzuje uživatele k brainstormingu, testování různých nápadů a jejich zdokonalování pomocí zpětné vazby od AI, Google doufá, že tento nástroj povede k lepším výsledkům, aniž by po uživatelích vyžadoval hluboké technické znalosti.
Stitch sám o sobě není zcela nový, ale nejnovější verze představuje posun směrem k přístupu „AI-first“. Jak Banks píše, nástroj nabízí „nové, na AI založené nekonečné plátno, které dává vašim nápadům prostor k růstu od raných idejí až po funkční prototypy“. Aktualizace se zaměřuje taky na snazší vizualizaci nápadů.
Umí proměnit statické návrhy na interaktivní prvky, generovat další obrazovky a mapovat uživatelské cesty – což uživatelům poskytuje jasnější představu od konceptu k hotovému produktu. Při tom všem uživatelům pořád umožňuje zasahovat do kódování manuálně.
Rozšířená byla taky interakce s nástroje, který už podporuje i hlasové příkazy, což má za cíl vytvořit více kolaborativní zážitek.
„AI funguje jako zpětná vazba a pomáhá vám odhalit vaše nejlepší nápady prostřednictvím dynamické kritiky a dialogu, čímž zajišťuje, že zůstanete ve svém kreativním proudu,“ uvedl Banks. Novinkou je také širší propojení s aplikacemi třetích stran.
