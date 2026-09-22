Displeje v brýlích doznají změny, současný přístup se neosvědčuje

Globální prodeje AR displejů instalovaných do blízkosti očí uživatelů měly už v roce 2030 dosáhnout 21 milionů kusů a překonat tak dodávky VR displejů, které v uvedeném období budou činit 19 milionů kusů.
Využili byste virtuální realitu (VR) pro práci s MS Wordem?
Tento posun odráží širší proměnu poptávky v odvětví mikrodisplejů, jelikož výrobci stále častěji upřednostňují lehké konstrukce chytrých brýlí, uvádí Omdia.
Údaje z její analýzy ukazují, že trh s displeji XR pro použití v blízkosti očí momentálně prochází významnou strukturální transformací, protože podíl VR displejů by podle prognóz měl klesnout z dosavadních 72 % na 43 % v roce 2032. Zároveň podíl AR displejů vzroste z 28 % na 57 %.
Podíly technologií AR a VR pro displeje instalované v blízkosti očí
Zdroj: Omdia, srpen 2026
Brýle s technologií AR (rozšířená realita) doplňují digitální prvky do reálného světa prostřednictvím průhledných čoček a jsou součástí nositelné elektroniky, zatímco displeje pro VR (virtuální realita) vás od fyzického světa zcela izolují a nahrazují jej kompletně digitální simulací – jde tedy zpravidla o brýle, které se nabízejí například pro hry.
Jak ale Omdia upozorňuje, trh s brýlemi s podporou AI/AR nadále čelí zásadnímu kompromisu mezi výkonem, hmotností zařízení a výdrží baterie, přičemž výrobcům se stále nedaří optimalizovat všechny tři parametry současně.
Jedním z přístupů, který lze pozorovat například u produktů Ray-Ban Meta, je odstranění zobrazovacího modulu a zaměření se místo toho na výpočetní výkon AI a audiovizuální vstupní funkce.
To ukazuje na snahu výrobců o vyvážení funkčnosti s hmotností zařízení a výdrží baterie a zároveň podněcuje výrobce k přehodnocení role displejů v designu chytrých brýlí.
„Přechod k lehčím zařízením mění zažité pojetí designu chytrých brýlí,“ vysvětluje Jay Shao, analytik společnosti Omdia. Podle něj tím, že se umělá inteligence stává stále důležitější součástí uživatelského zážitku, výrobci přehodnocují budoucí roli displejů právě kvůli jejich vlivu na spotřebu energie a hmotnost zařízení.
Poptávka po displejích pro brýle s rozšířenou realitou (AR) bude nadále růst, ale tato konstrukční omezení pravděpodobně zpomalí její dynamiku.
Naopak v oblasti brýlí s virtuální realitou se očekává, že lehká technologie OLED displejů na bázi křemíku přinese dlouhodobé výhody, protože výrobci usilují o kompaktnější a pohodlnější zařízení, dodává Omdia.
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